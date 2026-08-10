Aurélien Bellanger bâtit un vertigineux roman autour de Notre-Dame

D’un côté, un prêtre vieillissant raconte le dernier voyage, réinventé, de Viollet-le-Duc dans le Bas-Maine ; de l’autre, Ancelin de Gorré, héritier d’une noblesse en ruine, traverse la France contemporaine avant que sa trajectoire ne rejoigne Notre-Dame et son incendie.

Bellanger est particulièrement à l’aise lorsqu’il fait des pierres une manière de penser. Le passé ne sert jamais de toile de fond : il infiltre le présent, le déforme, parfois le contamine. Ancelin lui-même vient moins d’un monde disparu que de sa reconstitution : « Ancelin n’avait pas grandi dans un château médiéval mais dans l’idée du Moyen Âge. »

Tout est là. Le décor devient croyance, la croyance identité, l’identité politique. Une chevalière, une gargouille, un donjon, un chantier : chaque objet ouvre un passage vers autre chose. Proust rejoint les bâtisseurs, le compagnonnage rencontre les ZAD, les droites radicales se déguisent en ordres chevaleresques, la modernité découvre qu’elle aussi produit des ruines.

Cette mécanique associative constitue le grand plaisir du texte. Bellanger pense par formes, ramifications, analogies, comme si chaque pensée devait trouver son arc-boutant. « La cathédrale n’a pas de plan car elle est sa propre explication. » La formule pourrait servir de mode d’emploi à l’ouvrage. L’érudition n’y vient pas décorer l’intrigue : elle est l’intrigue.

L’écrivain transforme les savoirs en forces narratives, au point qu’un campement militant devient « [u]ne jeunesse militante attrapée dans les miniatures d’un livre d’heures jamais complètement refermé ». Peu d’auteurs osent avec une telle gourmandise rapprocher histoire architecturale, catholicisme, écologie radicale, littérature, lutte des classes et imaginaire réactionnaire sans demander la permission au lecteur.

La qualité a son revers. À force que tout signifie, tout finit parfois par trop signifier. Les personnages savent beaucoup, parlent longtemps et raisonnent brillamment ; certains cessent alors d’être tout à fait des corps pour devenir les conducteurs d’une gigantesque installation intellectuelle. Gautier, Gaël, le prêtre ou le Viollet-le-Duc romanesque peuvent donner l’impression de bibliothèques auxquelles on aurait soudain accordé la parole.

L’effet est grisant lorsqu’une intuition en déclenche une autre, plus fragile quand la narration paraît ralentir pour laisser passer la démonstration. Cette densité n’est pas un accident : elle appartient au projet. Elle peut néanmoins provoquer une saturation, surtout lorsque les correspondances semblent déjà établies et que le texte continue d’en ajouter les preuves.

L’incendie de 2019 offre justement à cette prolifération son foyer. Copie, sacré, patrimoine, réaction, progrès : tout ce que le livre avait accumulé se met brusquement à brûler avec la charpente. Face aux flammes, Gaël s’exalte : « Ce n’est pas Notre-Dame qui brûle, c’est la modernité qui disparaît. »

Bellanger ne demande évidemment pas d’adhérer à cette prophétie. Il fait mieux : il montre comment une vision du monde peut devenir séduisante précisément parce qu’elle est excessive, cohérente, imagée. Ses idéologies ne se présentent pas sous forme de programmes ; elles possèdent des symboles, des monuments, une esthétique. C’est là que la satire devient réellement inquiétante.

Le dernier mouvement pousse cette logique jusqu’à une France qui entreprend de se restaurer comme un château. L’ouvrage devient plus frontal, plus politique, parfois plus démonstratif encore. Certaines projections très arrimées à l’actualité risquent de dater plus vite que les grandes intuitions qui les portent ; mais cette fragilité est aussi celle d’un texte qui préfère courir le risque du présent plutôt que contempler prudemment le patrimoine.

Dans la fiction, le grand architecte finit par penser : « L’architecte est celui qui veille le plus tard. » Le livre, lui aussi, veille tard : sur les monuments, les mythes, leurs réemplois et les monstres qu’ils peuvent encore engendrer.

L’architecte de Notre-Dame est ainsi moins un livre sur Notre-Dame qu’un ouvrage construit comme elle : couches successives, reprises, ajouts, chimères, morceaux de siècles emboîtés les uns dans les autres. Ses défauts sont ceux de son ambition — surabondance, digressions, personnages parfois absorbés par leurs idées — et ses réussites en sont l’exact envers : ampleur, intelligence des formes, puissance d’association, goût du paradoxe.

La dernière formule du narrateur pourrait aussi désigner Bellanger lui-même, écrivain, historien clandestin, faussaire assumé : « Agent double ou triple pour l’éternité. » Il ne visite pas la cathédrale. Il la démonte, la remonte, puis laisse au lecteur le soin de décider si ce qu’il regarde est une restauration, une fiction ou déjà une ruine.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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