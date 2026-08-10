Le cimetière où les morts refusent de se faire oublier

Ernestine Garnier choisit un lieu que Paris traverse souvent sans vraiment le regarder et lui rend du bruit, des querelles, bref, une vie. Au cimetière Montparnasse, Charles-Michel, gardien depuis près d’un demi-siècle, apprend qu’il va devoir prendre sa retraite au moment où d’étranges vols frappent les sépultures. Rien de spectaculaire au départ : des cailloux, une palme, quelques stylos, une bouée. Sauf que les défunts n’entendent pas se laisser dépouiller sans réagir. L'eau des fleurs sera à changer le 7 octobre.
Le 10/08/2026 à 12:13 par Lucy L.
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10/08/2026 à 12:13
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Le décor devient une petite ville parallèle. Philippe Noiret arrache les mauvaises herbes, Charles Cros s’inquiète, Eugène Belgrand convoque des assemblées, Marguerite Duras rôde dans les souterrains et la Mort administre l’au-delà avec un sérieux très relatif. Charles-Michel, lui, savoure ses rondes : « Il se disait parfois qu’il était payé à marcher dans un musée à ciel ouvert et qu’il aurait tort de ne pas savourer chaque mètre. » Cette phrase donne le ton : derrière la fantaisie, le roman avance comme une promenade patrimoniale où chaque pierre peut ouvrir une porte.
La principale réussite tient à l’équilibre entre documentation et irrévérence. Les célébrités enterrées au Montparnasse ne viennent pas seulement faire coucou au lecteur : leurs œuvres, leurs biographies, leurs tombes et parfois leur oubli nourrissent l’intrigue. L’autrice désacralise volontiers sans réduire ses morts à des marionnettes. César résume ainsi l’éternité avec une efficacité définitive : « Le calme, c’est la mort, les fleurs en moins. Je ne suis pas là pour moisir en comptant les pissenlits. » La plaisanterie fonctionne parce qu’elle cache une inquiétude moins légère : la mémoire s’efface aussi quand plus personne ne vient l’entretenir.
Charles-Michel le constate sans détour : « Les morts ne sont pas une priorité. » Là se trouve le véritable sujet. Pas la mort, au fond, mais l’effacement. Une tombe abandonnée, un nom illisible, un objet disparu : autant de petits retraits qui finissent par creuser un trou dans la mémoire collective.
Son départ forcé donne à cette idée sa dimension intime. On ne lui retire pas seulement un emploi : on lui enlève le lieu qui a structuré son existence. Après une carrière rêvée dans le disco et vite remisée avec les vestes à paillettes, il a trouvé parmi les pierres une fonction, presque une famille. Au moment de partir, quatre mots suffisent : « Il refusait d’en faire le deuil. »
Le versant policier sert de moteur sans constituer la partie la plus solide du livre. L’arrivée de Long Liu, courtier en art, permet de faire communiquer vivants et morts et donne à l’ensemble une mécanique de comédie fantastique. Les chapitres courts et les changements de point de vue relancent régulièrement le récit. Mais l’enquête reste assez sage : les fausses pistes ne créent jamais un suspense vraiment serré et l’identité du responsable compte moins que ce qu’elle révèle.
Même réserve pour l’abondance documentaire. Garnier a beaucoup à raconter sur Montparnasse, ses pensionnaires, ses rites et ses monuments ; parfois, elle veut presque tout raconter. Certaines digressions historiques ralentissent la fiction, comme si la visite guidée reprenait momentanément le dessus. Le vaste casting produit un effet comparable : les apparitions sont souvent savoureuses, mais plusieurs figures restent réduites à une humeur, un tic ou une bonne réplique. À force de clins d’œil, le procédé finit parfois par se voir.
Le livre gagne en profondeur avec Pauline Grécourt, milliardaire atteinte d’un cancer, qui découvre tardivement que la réussite ne lui a pas apporté grand-chose. Dans son lit, elle se demande : « Qu’est-ce qui me rendrait heureuse ? » La question pourrait être banale ; placée face à une échéance définitive, elle devient cruelle. Charles-Michel et Pauline appartiennent à deux mondes opposés, mais partagent le même vertige : que reste-t-il quand le rôle joué toute une vie ne suffit plus ?
C’est aussi ce qui donne au roman son charme durable. Sous les anachronismes, les disputes de voisinage et la bureaucratie de l’au-delà, il croit sincèrement aux œuvres et à ce qu’elles transmettent. Catherine Worlee rappelle à Long : « L’art est bien plus que de la beauté, et au fond de vous, vous le savez. » Charles Cros va au bout de cette conviction : « Le monde nous oublie, monsieur, et nos tombes sont menacées de disparition. » Deux phrases qui pourraient peser lourd ; le livre les entoure de suffisamment de fantaisie pour qu’elles respirent.
Le collectionneur du cimetière Montparnasse n’est donc ni un polar retors ni une grande méditation métaphysique, et il perd parfois du rythme à vouloir partager tout ce qu’il sait. Mais son humour, sa tendresse pour les oubliés et son goût des histoires compensent largement ces longueurs. Ernestine Garnier signe une comédie funèbre, érudite sans être solennelle, où les morts bavardent beaucoup parce qu’ils ont encore quelque chose à défendre. Une fois le livre refermé, difficile de traverser un cimetière en ne regardant que le gravier.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Lucy L.
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 07/10/2026
288 pages
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19,90 €
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