Jason Arday : la chute d’un symbole de diversité

L’affaire Jason Arday pourrait rappeler au lecteur français la polémique qui avait entouré Étienne Klein : celle d’un universitaire très médiatisé, rattrapé par des accusations de plagiat qui finissent par dépasser le seul cadre académique.

Dans le cas de Jason Arday, des accusations visant sa thèse et plusieurs de ses travaux ont refait surface, tandis que des journalistes ont commencé à vérifier certaines affirmations concernant sa carrière et sa biographie. Cambridge a ouvert une nouvelle enquête et le professeur a finalement démissionné de son poste le 5 août dernier. Son éditeur, lui, maintient la publication de Great and Unfortunate Things (De grandes et malheureuses choses), prévue le 11 août aux États-Unis et le 27 août au Royaume-Uni.

Des zones d’ombre qui s’accumulent

Jason Arday est accusé d’avoir repris sans attribution suffisante des passages de sa thèse de doctorat, soutenue en 2015 à Liverpool John Moores University, ainsi que d’avoir rencontré des problèmes de citation dans certains articles scientifiques. Il nie tout plagiat ou fraude académique. La Liverpool John Moores University avait déjà examiné sa thèse sans retenir le plagiat, estimant que les irrégularités relevées pouvaient relever « d’erreurs sincères ».

Les interrogations ne concernent toutefois pas uniquement sa thèse. Un article publié par Jason Arday en 2018 sur la santé mentale des étudiants noirs et issus de minorités ethniques a fait l’objet d’une correction dans la revue Social Sciences. Retraction Watch, après comparaison des versions, a relevé des modifications concernant notamment la méthodologie et certaines citations de participants.

Un autre article, cosigné avec Dina Zoe Belluigi et Dave Thomas dans Educational Philosophy and Theory, a également été corrigé afin de mieux préciser ses liens avec des recherches antérieures.

En 2025, le journaliste Jack Grove, alors à Times Higher Education, travaillait déjà sur des accusations concernant la thèse et plusieurs articles de Jason Arday. Selon Retraction Watch, un dossier comparatif de 63 pages avait notamment été examiné par David Sanders, biochimiste à Purdue University. L’enquête n’avait finalement pas été publiée après l’intervention du cabinet d’avocats Carter-Ruck, mandaté par Jason Arday, qui contestait les accusations.

Les incohérences gagnent sa biographie

L’affaire a pris une nouvelle dimension durant l’été 2026. Plusieurs enquêtes de presse ont alors remis en question d’autres éléments de son parcours. Des biographies le présentaient notamment comme professeur invité à Ohio State University et à l’université de Glasgow, mais les deux établissements ont indiqué au Guardian ne pas retrouver trace de telles fonctions dans leurs archives. Birkbeck, une université londonienne, n’a pas non plus retrouvé de dossier correspondant au master en pratiques psychodynamiques que Jason Arday disait avoir obtenu.

Le monde du livre est également concerné : plusieurs biographies lui attribuaient Being Young, Black and Male: Challenging the Dominant Discourse (Être jeune, noir et homme : remettre en cause le discours dominant), présenté comme publié par Palgrave Macmillan. L’éditeur a confirmé avoir accepté le projet, mais précisé que l’ouvrage n’avait jamais paru.

D’autres questions ont porté sur son récit personnel. Jason Arday a notamment affirmé avoir couru 30 marathons en 35 jours, mais aussi 600 miles en six jours, un défi qu’il a ensuite expliqué avoir accompli sur douze jours, avec des journées de repos. Ses déclarations selon lesquelles il aurait contribué à lever jusqu’à 5 ou 5,5 millions de livres pour des œuvres caritatives ont également été interrogées. Il précise que ces sommes ont été réunies collectivement.

Le Guardian a par ailleurs cherché à vérifier certains épisodes d’intimidation racontés par l’universitaire. Les attaques racistes dont il a été victime sont documentées, mais plusieurs récits précis n’ont pas pu être corroborés, notamment celui d’une tête de porc qui aurait été déposée devant le domicile de ses parents.

Cambridge ouvre une nouvelle enquête

Les accusations de plagiat ont, elles, éclaté publiquement en juillet, après leur diffusion par Nathan Cofnas, philosophe de la biologie alors rattaché à l’université de Gand et ancien chercheur à Cambridge. Dans un billet publié sur Substack, il a relevé des dizaines de passages de la thèse de Jason Arday présentant, selon lui, de fortes similitudes avec celle de Paula Zwozdiak-Myers, soutenue en 2009.

Nathan Cofnas est lui-même une figure controversée : défenseur de thèses héréditaristes sur les différences d’intelligence entre groupes raciaux, il avait vu l'Emmanuel College, à Cambridge, mettre fin à son affiliation en 2024 après la publication de textes sur la race, le mérite et les politiques de diversité. L’affaire Jason Arday s’est ainsi rapidement greffée au débat britannique sur les politiques de diversité dans les universités, sa nomination à Cambridge ayant elle-même été très médiatisée.

Cette accumulation a poussé Cambridge à revoir sa position. Après avoir d’abord soutenu Jason Arday, l’université a ouvert début août une nouvelle enquête sur ses qualifications, certaines affiliations revendiquées et les conditions de son recrutement. Elle a également précisé que plusieurs plaintes concernant de possibles manquements à l’intégrité de la recherche restaient en cours d’examen.

Le 5 août, Jason Arday a démissionné avec effet immédiat de Cambridge et de Jesus College. Dans une lettre rendue publique, il explique avoir atteint les limites de ce qu’il pouvait supporter et insiste sur le fait que son départ ne vaut pas reconnaissance des accusations formulées contre lui. Cambridge a de son côté annoncé que ses investigations se poursuivraient malgré cette démission.

Leurs conclusions doivent notamment alimenter une révision de la procédure de nomination aux postes académiques les plus élevés de l’université. Son Research Policy Committee doit également réexaminer les règles de l’établissement en matière de manquements à l’intégrité scientifique.

Une autobiographie devenue particulièrement sensible

Au moment où sa carrière à Cambridge prenait brutalement fin, Jason Arday s’apprête à publier un ouvrage entièrement construit autour de son parcours hors norme. Sa promesse éditoriale repose directement sur l’authenticité et le caractère exceptionnel de cette trajectoire.

Le livre raconte l’histoire d’un enfant diagnostiqué autiste et atteint d’un retard global du développement, qui aurait été non verbal pendant une grande partie de son enfance, n’aurait commencé à parler qu’à 11 ans et appris à lire et à écrire à 18 ans, avant de devenir enseignant, chercheur puis professeur à Cambridge. Lorsqu’il y est nommé en 2023, à 37 ans, il devient le plus jeune professeur noir de l’histoire de l’université.

Jason Arday a travaillé environ deux ans sur ses mémoires avec Eve Claxton, créditée comme collaboratrice de l’ouvrage, et avec son éditeur britannique Kris Doyle. Aux États-Unis, le livre est publié par 37 Ink, une marque de Simon & Schuster dirigée par Dawn Davis.

Le projet aurait suscité un investissement important. L’auteur a affirmé au Guardian que Simon & Schuster avait formulé une offre de « 1,4 million » — sans préciser s’il s’agissait de livres sterling ou de dollars — sous la forme d’un pre-empt, une proposition destinée à obtenir les droits avant une éventuelle mise aux enchères. L’éditeur n’a pas confirmé ce montant.

La maison soutient son auteur

Malgré la démission de Jason Arday et l'enquête toujours en cours à Cambridge, Simon & Schuster a maintenu son calendrier. La maison a également pris publiquement la défense de son auteur, disant pouvoir témoigner du « professionnalisme » et de « l’intégrité » dont il aurait fait preuve pendant la préparation du livre. Elle souligne surtout qu’aucune accusation de plagiat ne vise les mémoires elles-mêmes.

Simon & Schuster affirme par ailleurs que Jason Arday, Eve Claxton et ses équipes éditoriales et juridiques ont travaillé à corroborer le récit. Les remerciements du livre mentionnent un travail de fact-checking effectué par Iman M’Fah-Traoré. Simon & Schuster refuse de préciser son processus de fact-checking ou qui l’a mandatée.

Cette question est d’autant plus sensible que The Times a révélé, le 7 août, avoir consulté un dossier de présentation de 45 pages préparé pour vendre le projet aux éditeurs. Jason Arday y racontait notamment qu’un accident de voiture, peu avant ses 16 ans, l’avait plongé dans le coma pendant près de deux mois et demi, ainsi qu’un cancer du testicule à 34 ans. Ces deux épisodes sont absents du livre définitif. Le dossier évoquait également une tentative de suicide : un épisode similaire figure bien dans les mémoires, mais avec une chronologie différente.

Aucun de ces épisodes ne figure dans la version publiée. Leur disparition ne prouve pas qu’ils étaient faux, mais, dans le contexte actuel, ces retraits renforcent les interrogations sur le travail de vérification effectué autour d’un récit fondé sur la vie de son auteur.

Autre détail : la page de Jason Arday sur le site de Simon & Schuster avait déjà été modifiée entre mai et juillet 2025 pour supprimer certaines références à ses exploits sportifs et aux 5,5 millions de livres qu’il disait avoir contribué à lever pour des associations. L’éditeur n’a pas expliqué publiquement ces changements.

La promotion commence à être touchée par l’affaire. Une rencontre prévue le 18 septembre chez Topping & Company Booksellers, à Édimbourg, ainsi qu’une conversation organisée par la Royal Geographical Society ont été annulées à la demande de Jason Arday.

Diversité, racisme et bataille universitaire

L’affaire s’inscrit enfin dans un débat particulièrement tendu sur la diversité au sein de l’université britannique, et plus généralement du traitement des personnes « racisées » quand elles deviennent des figures publiques. En 2023, la nomination de Jason Arday à Cambridge avait été largement saluée comme un symbole d’ouverture dans l’une des institutions les plus anciennes et prestigieuses du pays.

Les soutiens de Jason Arday dénoncent à présent une campagne à la fois raciste et politique. Le 28 juillet, l’organisation juridique militante Good Law Project a lancé une pétition de solidarité, accusant des journaux de droite de chercher à discréditer Jason Arday au moyen d’accusations de plagiat qu’elle présentait alors comme infondées.

La pétition a depuis recueilli plus de 18.000 signatures. Parmi ses soutiens figurent Zack Polanski, dirigeant du Green Party, mais aussi plusieurs personnalités directement liées à Cambridge : Sonita Alleyne, qui dirige Jesus College, auquel Jason Arday était rattaché, et Lord Simon Woolley, président du Homerton College.

Le soutien s’est toutefois érodé à mesure que l’affaire prenait de l’ampleur : plusieurs universitaires qui avaient initialement apposé leur nom à la lettre, dont Sonita Alleyne, Simon Baron-Cohen et Ricardo Sabates, l’ont depuis retiré ou ne figurent plus parmi les signataires.

Dès 2025, alors que des questions commençaient à circuler sur les travaux de Jason Arday, des universitaires de Cambridge, dont Simon Baron-Cohen, directeur de l’Autism Research Centre, et Ricardo Sabates, professeur d’éducation, avaient fait circuler une lettre dénonçant une possible attaque raciste contre leur collègue.

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Jason Arday reprend lui-même cet argument : il affirme être la cible, depuis son arrivée à Cambridge, d’une campagne coordonnée motivée par le racisme et le validisme, et estime être devenu un symbole attaqué en raison des politiques de diversité dans l’enseignement supérieur.

Crédits photo : Jason Arday (Anselm Ebulue, Simon & Schuster)

Par Hocine Bouhadjera

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