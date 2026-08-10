Du papier à la reliure : à Buenos Aires, on fabrique un livre entier devant le public

Il y a les livres que le temps a rendus rares. Et ceux qui le sont presque dès leur naissance, parce qu’ils sont fabriqués à la main, en peu d’exemplaires, loin des cadences industrielles. C’est précisément la rencontre que propose la Feria del Libro Raro & Curioso, organisée les 15 et 16 août, de 11h à 20h, au Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires.

Créée en décembre 2021 au Museo Moderno à l’initiative du libraire Agustín D’Ambrosio, la manifestation a depuis investi notamment la galerie Ruth Benzacar et le Museo Histórico Nacional. Son principe n’a guère changé : faire dialoguer les ouvrages anciens conservés par les libraires spécialisés et des créations contemporaines qui « s'avèrent rares », selon la formule de l’organisation, parce qu’elles sont produites en tirages courts et de facture manuelle.

Du papier, de l’encre et des fils

Cette fois, le programme ajoute une démonstration qui résume assez bien l’affaire. Au Puente de la Capilla, pendant les deux journées, les visiteurs pourront suivre le processus complet de fabrication d’un livre artisanal. Pas une seule étape sortie de son contexte pour les besoins de l’exercice : toute la chaîne doit être présentée en direct.

Pablo Sigwald, du Molino del Manzano, fabriquera le papier à la main. Vicky Sigwald réalisera la reliure, tandis que Ral Veroni apportera les illustrations. Pablo Cosgaya et Marcela Romero prendront en charge l’impression, au moyen d’une petite presse à platine actionnée par levier. À la clôture de la foire, annonce la Ville de Buenos Aires, le résultat doit être « un livre entièrement artisanal, réalisé en direct au milieu du public ».

Reste un détail qui a son importance : mieux vaut ne pas sortir le chronomètre. Le programme officiel inscrit cette démonstration le samedi 15 comme le dimanche 16 août, de 11h à 20h. Une journée ou quelques heures, la promesse de cette animation insolite porte avant tout sur l’objet achevé à la fin de la manifestation, pas sur un record de vitesse.

Deux manières d’être rare

Autour de cette fabrication grandeur nature, la salle 14 réunira librairies anciennes, ateliers et maisons artisanales ou expérimentales. Rare Book Room, La Teatral, The Book Cellar & Henschel, Nautilus, Mandrágora ou Los Siete Pilares figurent parmi les libraires annoncés ; Industria Mínima, Buchwald, Kalos, Mochuelo, Otras Tintas ou Imprenta Rescate comptent parmi les structures éditoriales présentes.

Le reste du programme poursuit le même dialogue entre patrimoine et création contemporaine. Le samedi, une rencontre intitulée « Livres d’artiste : un nouveau chapitre dans l’histoire des livres enluminés » reviendra sur la notion traditionnelle d’ouvrage enluminé pour la rapprocher de certaines pratiques actuelles du livre d’artiste.

À 18h30, changement de terrain : Ral Veroni, Gachi García Díaz, Martín Sciaroni et Eduardo Orenstein s’attaqueront aux calembours, tautogrammes, palindromes, anagrammes et autres expériences relevant de ce que certains regroupent sous le nom de ludolinguistique. De quoi rappeler qu’un objet rare ne l’est pas nécessairement seulement par son papier, son tirage ou son âge : les mots eux-mêmes savent parfois compliquer sérieusement la fabrication.

Le dimanche, Ro Barragán proposera « Letras sonoras », une lecture performative autour de publications où les lettres deviennent formes, sons et gestes. Ariel Fleischer, Javier Moscarola et Irina Chernova présenteront ensuite quelques-unes des pièces les plus singulières de leurs bibliothèques. Les deux journées comprendront également plusieurs projections du moyen métrage Orar Orbil y viceversa, de Diego Trerotola, conçu autour des rapports entre cinéma, littérature et bibliophilie.

L’accès est annoncé gratuit pour les Argentins et les résidents, avec entrée aux activités par ordre d’arrivée et dans la limite des capacités des différents espaces.

Crédits photo : Feria del Libro Raro & Curioso

Par Clément Solym

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