Le magazine d'extrême droite La Furia retiré des boutiques Relay

La revue d'extrême droite La Furia, refuge de Laurent Obertone, Papacito et Marsault, perd un allié de taille. Les boutiques Relay, situées dans les gares et aéroports, cesseront de distribuer ce titre, dont les unes très provocantes et agressives étaient parfois largement mises en avant dans ces espaces de vente.

L'annonce remonte au 3 août dernier, au détour d'un article du Figaro, consacré à l'adoption d'une charte de pluralité et de non-discrimination par l'enseigne Relay, qui vend des livres, des revues, des journaux, de la nourriture et de boissons ainsi que de petits accessoires électroniques.

Parallèlement à l'annonce de cet engagement, Relay indique en effet « demander expressément à ses responsables de magasin le déréférencement de tout titre de presse qui perdrait son certificat d'inscription délivré par la Commission paritaire des publications et agences de presse ». C'est le cas de La Furia, qui a perdu le sien en juillet 2025.

Cette revue a été fondée début 2022 par Laura Magné, cocréatrice des éditions Magnus avec Laurent Obertone, aux côtés de ce dernier, Papacito et Marsault. Disponible par abonnement et dans certains points de vente, elle est également diffusée par Geodif, filiale du groupe Eyrolles, et distribuée par Sodis, géré par Madrigall, groupe détenu par la famille Gallimard. Des partenaires de choix, qu'ActuaLitté avait pointés dans un article publié l'année dernière.

Un titre « en danger de mort »

Difficile de connaitre les chiffres de vente de La Furia, dont le premier numéro se serait écoulé à 60.000 exemplaires. La perte de la qualification d'information politique générale (IPG), accordée par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) prive un titre des « aides indirectes du régime économique de la presse, soit un taux de TVA à 2,1 % et le tarif postal de presse ».

Fin 2025, alors qu'elle contestait ce retrait devant le tribunal administratif, La Furia estimait qu'il pourrait provoquer « en 2026 un défaut de paiement et une cessation de son activité ».

À LIRE - Un livre négationniste signalé à la justice par le ministre de l'Intérieur

Dès le 16 juillet dernier, Laurent Obertone dénonçait, sur le réseau social Facebook, une « [n]ouvelle offensive contre la distribution de La Furia, cette fois par la chaine RELAY, enseigne du groupe Lagardère ». « Encore une fois, le titre est en danger de mort », ajoutait-il. Une stratégie de victimisation, habituelle à l'extrême droite, qui avait en partie porté ses fruits au moment du retrait de la qualification par la CPPAP : La Furia avait alors enregistré 2000 nouveaux abonnements. « Nous préparons la riposte », prévient Obertone.

Sur sa propre page, la revue assure que la disparition de la revue des rayonnages de Relay la priverait de 15 % de ses ventes et de « 70.000 € par an ». Nous avons tenté de joindre Laura Magné, sans succès pour l'instant.

Le succès d'une « mobilisation citoyenne »

L'annonce de l'enseigne Relay fait suite à plusieurs actions visant à dénoncer la politique éditoriale et commerciale de la chaine, propriété de Lagardère Travel Retail, filiale de Lagardère, groupe détenu à 66,29 % par Louis Hachette Group. Le capital de cette dernière entité est entre les mains de Bolloré SE à hauteur d'environ 30 %.

En juillet dernier, l'Observatoire des multinationales a publié une large enquête sur l'organisation et la politique commerciale des magasins Relay, présents dans les gares, aéroports et autres lieux de voyage. Une enquête, menée dans les boutiques d'une trentaine de gares françaises, mettait en avant la forte visibilité accordée à plusieurs essais publiés par Fayard, maison intégrée à Louis Hachette Group et dirigée depuis 2024 par Lise Boëll, éditrice de longue date d’Éric Zemmour et de Philippe de Villiers.

L’ouvrage 2050, du cardinal Robert Sarah et de Nicolas Diat, apparaissait ainsi face visible dans environ un tiers des magasins visités. À l’inverse, l’Observatoire affirmait que plusieurs succès de librairie d’auteurs situés plus à gauche n’étaient pas, ou presque plus, distribués dans les magasins étudiés. Une pétition avait accompagné l'enquête, appelant à la fin du monopole Relay dans les gares et réunissant près de 80.000 signatures.

« Nous avions fait une demande de rendez-vous avec la direction de la SNCF », nous rappelle Rémi Donaint, porte-parole de l'organisation écologiste Alternatiba. « Il était pertinent de s'adresser à la SNCF, une entreprise publique, ce qui rend plus aberrant encore le fait que les gares se fassent le relais d'une idéologie d'extrême droite. »

</center>

Les magasins Relay sont en effet cogérés par Lagardère & Connexions, une entreprise commune détenue à parts égales par SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail pour exploiter les points de vente des gares. Ce partenariat a été reconduit pour une durée de dix ans au cours de la période 2023-2024.

« La mobilisation citoyenne, la pétition, les actions en gare, plusieurs leviers de pression ont été actionnés ces derniers mois, jusqu'à faire bouger la SNCF », se réjouit Rémi Donaint, qui ajoute qu'il s'agit « d'une victoire d'étape, il faut continuer le combat ».

À LIRE - Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an

La demande formulée par Relay aux responsables de magasins ne concerne toutefois que les titres ayant perdu leur qualification d'information politique générale : le retrait de JDNews ou du Journal du Dimanche, deux publications orientées à l'extrême droite et portées par le groupe Bolloré, n'est donc pas à l'ordre du jour. À l'inverse, la revue d'ultra droite Frontières ne semble pas bénéficier de cette qualification, d'après la dernière liste publiée par la Commission paritaire des publications et agences de presse, en juillet 2025.

La charte de pluralité et de non-discrimination évoquée par Le Figaro intégrerait aussi des engagements concernant la partie librairie des magasins Relay, pour la diffusion des ouvrages tirés à plus de 10.000 exemplaires. Nous tentons de nous procurer cette charte, qui n'est pas diffusée publiquement au moment de la publication de cet article.

Photographie : La revue La Furia, à côté d'un autre titre d'extrême-droite, Frontières, dans un magasin Carrefour de Nantes (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com