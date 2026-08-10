Le Château de l'araignée, Sanjuro : des adaptations de Kurosawa au cinéma

L'incontournable réalisateur japonais Akira Kurosawa (1910-1998) est de retour dans les salles de cinéma, cet été, à l'occasion d'une rétrospective orchestrée par Carlotta Films, Mk2 Films et la Toho. Trois films de son imposante filmographie sont à nouveau projetés, dans une version restaurée 4K.

Parmi ces propositions, Le Château de l'araignée, transposition de la tragédie Macbeth dans le Japon du XVIe siècle. À cette référence théâtrale s'ajoute l'art japonais du nô : les acteurs et actrices se déplacent peu à l'écran, et leurs visages restent les principaux supports de leurs interprétations... Pour cette adaptation, Kurosawa avait travaillé avec Shinobu Hashimoto, Ryūzō Kikushima et Hideo Oguni.

Autre adaptation, Sanjuro se base, pour sa part, sur un roman de Shūgorō Yamamoto (1903-1967), intitulé Jours de paix (Hibi heian). Kurosawa adaptera d'autres œuvres de Yamamoto, avec Barberousse en 1965 et Dodes Kaden en 1970, son premier film en couleurs. Sanjuro forme par ailleurs un diptyque avec Yojimbo, sorti en 1961 et inspiré par les romans de Dashiell Hammett.

Par Antoine Oury

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