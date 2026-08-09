Even the Student Council Has Its Holes! présente Satomi Hiratsuka

À deux mois de son arrivée sur les écrans japonais, Even the Student Council Has Its Holes ! (Seitokai ni mo Ana wa Aru !) complète son casting. Aniplex a dévoilé le 8 août un nouveau character PV, cette fois consacré à Satomi Hiratsuka, enseignante de l’établissement et encadrante du conseil des élèves. Le personnage sera doublé par Yumi Uchiyama. Cette sixième vidéo individuelle achève ainsi la présentation des principaux protagonistes de la série.

Produite par le studio Passione, l’adaptation télévisée débutera en octobre 2026. Elle transpose le manga de Muchimaro, publié depuis avril 2022 dans le Weekly Shōnen Magazine de Kodansha. La comédie suit Ume Mizunoe, lycéen féru de littérature qui rejoint le conseil des élèves pour éviter de redoubler, avant de découvrir une assemblée nettement moins conventionnelle que prévu.

Le premier volume japonais est paru chez Kodansha le 16 septembre 2022, mais aucune édition française n’est actuellement identifiée. Le manga franchira en revanche l’Atlantique le 29 septembre 2026 : Seven Seas le publiera en anglais sous son label Ghost Ship, sous le titre Even the Student Council Has Its Holes !.

Plus bref qu’une bande-annonce générale, ce nouveau PV offre néanmoins plusieurs images inédites de l’adaptation et poursuit la campagne de présentation engagée par Aniplex avant la diffusion automnale.

Et deux autres suivent :

Par Nicolas Gary

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