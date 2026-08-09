Barnes & Noble : fin de la centrale d'achat, 700 librairies reprennent la main sur les livres

Pour sauver une chaîne, commencez donc par lui retirer quelques réflexes de chaîne. James Daunt n’a pas exactement formulé les choses ainsi. Mais à lire l’entretien qu’il vient d’accorder à Fortune, le programme tient assez bien dans cette contradiction.

Lorsqu’Elliott reprend Barnes & Noble en 2019 dans une opération valorisée 683 millions $, l’entreprise sort d’une décennie fort peu romanesque : plus de 100 magasins fermés, six directeurs généraux successifs et 1 milliard $ perdu avec le Nook, conçu pour répondre au Kindle d’Amazon. Daunt arrive avec deux références : Waterstones et son propre réseau londonien, Daunt Books.

Le remède paraît presque inconvenant : qu’une librairie recommence à choisir ses livres.

Merci pour la table, mais on va choisir

Premier verrou : le « co-op advertising ». Dans la forme pratiquée par Barnes & Noble, des éditeurs accordaient des remises en contrepartie du référencement de certains ouvrages et d’emplacements privilégiés dans l’ensemble des magasins. L’opération apportait de la prévisibilité commerciale ; elle produisait aussi, selon Daunt, des boutiques où revenaient les mêmes titres, auteurs et meilleures ventes.

« Fini tout cela. Nous allons choisir ce que nous vendons », résume-t-il à Fortune. Le siège new-yorkais n’a pas récupéré le stylo rouge : de petits ensembles régionaux disposent d’une large latitude et chaque magasin compose son assortiment puis réassortit selon sa clientèle.

Cette mutation avait déjà démarré en 2020, lorsque Daunt promettait davantage d’autonomie aux équipes. En 2022, la politique d’achat avait pourtant suscité une polémique : auteurs et agents craignaient qu’une sélection plus sévère pénalise notamment premiers romans et titres destinés aux 8-12 ans. Le dirigeant défendait alors une formule : acheter moins pour, à condition de bien choisir, vendre davantage.

L’entretien de 2026 précise : Barnes & Noble affirme avoir abandonné ces accords nationaux de mise en avant et déplacé une partie du pouvoir de sélection vers le terrain.

Acheter moins, retourner beaucoup moins

La deuxième tient dans les cartons. Barnes & Noble commande moins d’exemplaires au lancement d’un ouvrage, y compris lorsqu’un éditeur prévoit un succès, mais référence davantage de titres. Moins de piles, plus de choix — puis des réassorts si les lecteurs répondent présents.

Le Wall Street Journal a documenté en mai les conséquences de cette stratégie. Lorsque Daunt a pris les commandes, Barnes & Noble retournait, selon son estimation, 20 à 25 % des livres reçus. Le taux serait désormais proche de 8 %. Pour les éditeurs, moins d’invendus signifie aussi moins de fabrication, de stockage, de transport et de retours à absorber.

Mais plusieurs responsables éditoriaux interrogés par le quotidien décrivent des premières commandes devenues très faibles et un accès aux rayons plus difficile. Barnes & Noble négocie parallèlement des conditions plus favorables : selon eux, les remises consenties dépasseraient désormais 50 %, notamment après l’ajout d’environ 6 % de frais marketing. Daunt n’a pas confirmé ces pourcentages, variables selon les comptes.

700 librairies, pas 700 clones

Ce fonctionnement accompagne une expansion redevenue spectaculaire. Barnes & Noble indique avoir ouvert plus de 60 librairies en 2025 et prévoit d’en ajouter environ autant en 2026. Passé sous les 600 adresses en 2023, le réseau en revendique aujourd’hui plus de 700.

Les nouvelles implantations ne ressuscitent pas forcément les gigantesques superstores d’autrefois. Plusieurs sont plus petites et leurs fonds varient selon les quartiers : le Wall Street Journal relève par exemple des sélections différentes en Floride et à Washington.

De quoi donner corps au mot « local », sans pousser l’amnésie jusqu’à rebaptiser Barnes & Noble en librairie indépendante.

Les indépendants américains ne semblent d’ailleurs pas disparaître du paysage. L’American Booksellers Association indique que ses adhésions ont progressé de 19 % en 2025 et que 605 nouveaux points de vente physiques, boutiques éphémères ou librairies mobiles ont ouvert cette année-là. La majorité des commerces interrogés ont aussi déclaré une hausse de leurs ventes sur un an.

Daunt en tire son argument : « Ce n’est pas un jeu à somme nulle. » Les revenus déclarés à l’Association of American Publishers ont progressé de 1,1 % en 2025, à 14,6 milliards $, toutes catégories suivies confondues. Pour le livre grand public, ils ont reculé de 0,5 %, à 9,8 milliards $. Les librairies se multiplient donc plus vite que le marché ne grossit.

Indépendantes, mais sous contrôle

La méthode Daunt possède enfin un versant moins boisé que ses rayonnages londoniens. Barnes & Noble reste détenu par Elliott Investment Management et le redressement s’est accompagné de fortes réductions de coûts. En 2020, pendant les fermetures liées au Covid-19, 5000 salariés ont été licenciés. Plus récemment, Daunt a demandé aux employés du siège de recandidater à leur propre poste, avant la suppression de quelques dizaines d’emplois, selon le Wall Street Journal.

Non cotée, Barnes & Noble ne publie pas de résultats financiers détaillés. Restent des indicateurs concrets : plus de 700 magasins, environ 8 % de retours selon Daunt et, d’après les éditeurs interrogés par le quotidien américain, des remises désormais supérieures à 50 %.

Crédits photo : Mike Kalasnik, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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