Les films à l'écran remplissent aussi les boîtes à livres (et ramènent à la lecture)

Le meilleur endroit pour prolonger la sortie d’une série serait-il devenu une boîte à livres ? Pas exactement, mais Little Free Library s’en rapproche. Dans un article publié le 5 août, People décrit plusieurs collaborations entre l’association américaine, des studios, des éditeurs et des auteurs autour d’œuvres portées à l’écran.

L’idée : profiter du bruit suscité par une adaptation pour remettre le texte qui l’a inspirée devant les lecteurs. Margret Aldrich, directrice principale de la communication de Little Free Library, résume l’ambition : « Ces livres qui arrivent à l’écran offrent une formidable occasion d’attirer l’attention sur la lecture. » Des spectateurs peu familiers des romans pourraient ainsi avoir envie de découvrir l’œuvre après avoir vu son passage à l’écran.

À Nantucket, la série ramène au roman

Après la mise en ligne, le 9 juillet 2026, des huit épisodes de The Five Star Weekend sur Peacock, le Nantucket Film Festival a déposé des exemplaires du roman d’Elin Hilderbrand dans plusieurs Little Free Libraries de l’île. Publié en 2023 sous le titre The Five-Star Weekend, le livre se déroule précisément à Nantucket.

En juin, Sony s’est associé à Little Free Library pour placer des exemplaires de Klara and the Sun, de Kazuo Ishiguro, dans différentes boîtes après la diffusion de la bande-annonce du film. Le roman du prix Nobel de littérature est disponible en France chez Gallimard sous le titre Klara et le Soleil.

Le principe n’impose donc pas une formule unique. Ici, quelques volumes installés dans un territoire directement lié à l’histoire ; ailleurs, une distribution accompagnant une campagne de studio. Le réseau passe aussi par ses « stewards », les bénévoles chargés d’entretenir et d’approvisionner les points de partage enregistrés.

Netflix, 200 exemplaires et un précédent de 2025

C’est ce qui s’est produit pour The Thursday Murder Club. Précision importante : cette opération ne date pas de 2026, mais d’août 2025. Little Free Library et Penguin Books avaient alors accompagné la sortie du film Netflix en mettant 200 exemplaires du roman de Richard Osman en circulation aux États-Unis. Les lecteurs pouvaient localiser les boîtes concernées grâce à un tag dédié dans l’application du réseau.

Crédits photo : Little Free Library

Le procédé a depuis été repris. Pour The Woman in Cabin 10, de Ruth Ware, Little Free Library indique avoir travaillé avec Netflix afin d’offrir 200 exemplaires à des stewards américains. Même quantité pour People We Meet on Vacation, d’Emily Henry. Il ne s’agit donc pas de remplir indistinctement 200 boîtes : les responsables inscrits au réseau candidatent pour recevoir les ouvrages et les mettre ensuite à disposition.

L’application mobile complète le dispositif en répertoriant les Little Free Libraries enregistrées. Certaines opérations disposent d’un repérage particulier : People cite notamment Dog Man, associé à un marqueur personnalisé permettant d’identifier les emplacements concernés.

Derrière la promotion, l’accès au livre

Le versant commercial est évident : studios et plateformes disposent d’un relais physique pour leurs adaptations, tandis que les romans profitent de l’exposition créée par l’écran. Mais Little Free Library insiste sur une autre fonction de ces accords. Selon l’association, ils contribuent à financer son activité philanthropique et ses programmes dans les communautés où l’accès aux livres demeure limité.

Daniel Gumnit, directeur général de Little Free Library, présente les adaptations comme « un moyen puissant de faire découvrir les histoires originales à de nouveaux publics ». Dépôts d’ouvrages, collaborations sur les réseaux sociaux ou boîtes conçues avec des partenaires audiovisuels : l’organisation articule ainsi communication autour des films et séries et circulation gratuite des œuvres imprimées.

Little Free Library affiche aujourd’hui plus de 200.000 boîtes dans 128 pays et 500 millions de livres partagés, chiffres communiqués par l’organisation. En juin, un accord était passé avec Hachette Book Group pour installer 200 boîtes dans des « book deserts » aux États-Unis et au Canada, avec 50 implantations mensuelles prévues de juin à septembre 2026.

Le passage du livre à l’écran devient désormais un autre levier. Little Free Library sponsorise en 2026 la première catégorie « Best Literary Adaptation » des Gold Derby TV Awards. Gold Derby l’a introduite dans ses nominations du 7 juillet, avec une remise des prix annoncée pour le 17 août.

Crédits photo : Little Free Library

Par Nicolas Gary

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