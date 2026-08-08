L’IA traduit l’akkadien : trois ans après, sait-elle vraiment lire le cunéiforme ?

En 2023, une équipe de chercheurs de Tel-Aviv et d’Ariel présentait un système capable de traduire automatiquement l’akkadien vers l’anglais à partir de translittérations ou de signes cunéiformes encodés en Unicode. Trois ans plus tard, TabletCraft tente désormais le trajet inverse, tandis que Palaeographicum compare des millions de signes sur des photographies de tablettes hittites. De quoi accélérer la recherche, certainement, sans congédier pour autant les assyriologues.
Le 08/08/2026 à 18:29 par Clément Solym
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08/08/2026 à 18:29
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En juillet 2023, nous consacrions déjà un article au modèle publié dans PNAS Nexus. La formule séduisait : une traduction automatique appliquée à l’une des grandes langues écrites de la Mésopotamie. Encore fallait-il savoir ce que la machine lisait.
L’étude menée par Gai Gutherz, Shai Gordin et leurs collègues ne partait pas de photographies brutes de tablettes. Deux entrées étaient testées : une translittération savante en alphabet latin, ou des signes cunéiformes convertis en caractères Unicode. Les meilleurs scores BLEU4 atteignaient respectivement 37,47 et 36,52. Des résultats prometteurs, sans correspondre ni à un pourcentage de phrases comprises ni à une note de compréhension.
Le corpus mérite lui aussi d’être regardé de près. Les chercheurs ont utilisé 8 056 textes de l’Open Richly Annotated Cuneiform Corpus, dont 7 327 néo-assyriens. Les inscriptions royales représentaient 2 997 documents et les lettres administratives 2 003. Or les auteurs le soulignaient : plus un genre est formulaire, plus la traduction automatique tend à gagner en précision.
Le détail des évaluations humaines refroidissait déjà le miracle. Sur 50 phrases fournies sous forme de translittérations, 16 étaient classées comme correctement traduites, 12 comportaient des hallucinations et 22 étaient jugées incorrectes. À partir des caractères cunéiformes Unicode, le bilan était de 14 traductions correctes, 18 hallucinations et 22 erreurs.
Un exemple suffit. La traduction humaine indiquait que le roi « ne descend pas » dans la maison du dieu. Le système supprimait la négation et lui faisait accomplir exactement l’inverse. Les chercheurs concluaient eux-mêmes que même les sorties apparemment correctes devaient rester soumises à l’examen d’un spécialiste.
Cécile Michel, assyriologue et directrice de recherche au CNRS, est revenue sur cette promesse en juin 2026. Elle insiste sur un point facilement perdu dans les titres : le programme de 2023 ne reconnaît pas directement les signes à partir d’une photographie. Une lecture experte a déjà eu lieu en amont, lorsque ceux-ci ont été identifiés et convertis en caractères exploitables par la machine.
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Le cunéiforme, lui, n’est pas une langue : il s'agit d'un système d’écriture employé pendant plus de trois millénaires pour plusieurs langues, dont le sumérien, l’akkadien ou le hittite, avec des signes dont la forme et la valeur varient selon les périodes et les usages. Dire qu’une IA « traduit le cunéiforme » est donc commode pour un journaliste fatigué un samedi après-midi. Scientifiquement, cela réclame quelques sous-titres.
Présenté en juillet 2026 dans les actes de l’atelier C3NLP de l’Association for Computational Linguistics, TabletCraft permet de passer de l’akkadien à l’anglais, mais aussi de l’anglais vers une translittération akkadienne, puis vers des caractères cunéiformes et le rendu visuel d’une tablette.
Le modèle, développé par Zhaohui Wang à l’Université de Californie du Sud, a été entraîné sur 58 126 phrases parallèles, utilisées dans les deux sens pour former environ 116 000 exemples. Sur un jeu de validation de 2 812 échantillons, principalement des inscriptions royales néo-assyriennes, il obtient 49,1 BLEU dans le sens akkadien-anglais et 48,5 dans l’autre.
Ces valeurs ne permettent toutefois pas de proclamer une progression arithmétique depuis 2023 : les jeux d’évaluation et les corpus diffèrent. Quant au score anglais-akkadien, il mesure la proximité avec une translittération de référence, pas une exactitude philologique absolue. TabletCraft présente ses productions comme des approximations modernes et précise qu’elles ne doivent pas être utilisées comme preuves historiques primaires.
Pour les chercheurs, le dispositif est conçu comme un assistant de brouillon et de révision, non comme un traducteur faisant autorité. Les auteurs envisagent aussi des usages pédagogiques ou muséaux : saisir un nom ou une courte dédicace, puis en obtenir une représentation cunéiforme. De la médiation, oui ; une nouvelle tablette de Ninive authentifiée par algorithme, non.
À Würzburg et Mayence, Palaeographicum travaille sur un autre problème. Présenté en mai 2026, il ne traduit pas l’akkadien : il analyse les variations graphiques du cunéiforme hittite dans les photographies numérisées du Hethitologie-Portal Mainz. Sa version actuelle donne accès à 70 000 images documentant plus de cinq millions de signes.
Repérer des formes similaires peut aider à rapprocher des fragments, comparer des habitudes d’écriture et, à terme, mieux distinguer les mains des scribes. Daniel Schwemer, professeur à l’Université de Würzburg, donne une mesure concrète du gain : comparer l’écriture de cinq fragments demandait auparavant trois jours ; l’opération peut désormais être menée en cinq minutes.
Le périmètre reste toutefois étroit : Palaeographicum travaille sur les tablettes de chancellerie hittites découvertes à Boğazkale, l’ancienne Hattousa, dont les surfaces relativement planes et l’écriture régulière se prêtent à cette analyse.
La prochaine étape annoncée consiste à entraîner le système à reconnaître automatiquement différentes mains de scribes. Pour l’heure, la machine ne remplace pas la lecture : elle réduit surtout le temps passé à chercher où regarder.
Crédits photo : Les bas-reliefs de la période akkadienne témoignent de l'essor de la royauté et des débuts du pouvoir impérial en Mésopotamie - domaine public
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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L’association régionale allemande de Westphalie-Lippe (LWL), qui supervise notamment l’archéologie dans la région, a annoncé la découverte d’un carnet médiéval lors de fouilles à Paderborn. Retrouvé dans une latrine, l’objet, composé de cuir, de bois et de cire, est daté entre le XIIIe et la fin du XIVe siècle. Il est en cours de restauration à Münster avant l’étude de son texte latin.
08/06/2026, 11:19
Pompompompom... pompompompom... (extrait de la Symphonie n°5, qui n'a aucun lien avec cet article, mais ça fait toujours plaisir). Sotheby’s dispersera, du 23 juin au 7 juillet, une partie de la bibliothèque Stanley J. Seeger et Christopher Cone. La vente réunit un brouillon autographe inédit de Beethoven, l’exemplaire de Far From the Madding Crowd ayant appartenu à Virginia Woolf et un Hamlet annoté par Alec Guinness : trois objets qui racontent autant la création que la lecture.
04/06/2026, 12:48
Près de quatre-vingt-dix ans après sa publication, The Hobbit continue d’alimenter les records du marché du livre ancien. Lors d’une vente consacrée à la science-fiction et à la fantasy, Heritage Auctions a vu un exemplaire exceptionnel du roman de J.R.R. Tolkien atteindre 450.000 dollars (près de 390.000 euros). La provenance du volume, offert par l’auteur à la gouvernante de sa famille, rappelle combien l’histoire matérielle d’un livre peut peser autant que sa rareté bibliographique.
02/06/2026, 13:10
Un manuscrit enluminé du cycle du Lancelot-Graal, daté de 1290-1310, sera vendu chez Christie’s le 8 juillet. Estimé entre 1,5 et 2 millions £, il contient 126 miniatures, dont une scène représentant Merlin transformé en cerf. Resté en mains privées pendant sept siècles, l’ouvrage n’a jamais été entièrement exposé ni étudié.
29/05/2026, 10:15
Un exemplaire broché de première édition de Harry Potter and the Philosopher's Stone, retrouvé après près de trente ans de stockage, a été adjugé 17.000 £ par Rare Book Auctions, maison rattachée à Hansons Auctioneers. Vendu 4,99 £ lors de sa parution, le livre présente les signes caractéristiques du premier tirage et établit, selon la maison, un record pour ce type d’exemplaire.
27/05/2026, 17:25
Un rarissime manuscrit du XIIIe siècle, consacré au Saint-Graal, à Merlin et à d'autres éléments des légendes arthuriennes, passera sous le marteau de la maison de vente Christie's, à Londres, en juillet prochain. En possession de Charles-Henri de Clermont-Tonnerre au XVIIe siècle, il avait été acquis par l'industriel et collectionneur Jean Lebaudy au XXe siècle.
27/05/2026, 10:49
Un cliché montrant une bibliothèque mobile en URSS, daté possiblement de 1953 circule avec un vif intérêt. Reprise avec un commentaire sur la censure et l’autoédition clandestine, l’image exige pourtant une lecture prudente car sa provenance reste inconnue. Entre accès public à la lecture et contrôle étatique des textes, retour sur la mémoire des livres clandestins.
21/05/2026, 16:29
Quarante ans après un vol dans la collection Whitney, huit courriers autographes de John Keats à Fanny Brawne rejoignent les enchères new-yorkaises de Sotheby’s, avec une estimation de 1,5 à 2,5 millions de dollars. Datés de 1819 et 1820, ces manuscrits éclairent à la fois le marché des archives littéraires, les exigences de provenance et la restitution de biens culturels longtemps disparus.
18/05/2026, 13:24
Au large d’Alexandrie, en Égypte, une partie de l’une des sept merveilles du monde ancien a récemment refait surface. L’équipe du projet international PHAROS a remonté des eaux méditerranéennes 22 blocs monumentaux attribués aux portes monumentales du phare d’Alexandrie.
13/05/2026, 16:42
Le jeudi 26 mars 2026, Stéphane Clavreuil, président directeur général de la librairie Clavreuil (Paris), a restitué à la BmL un livre qui avait disparu de ses collections voici plus de 200 ans. Il s’agit du Premier livre de Gaspar de Saillans, gentilhomme, citoyen de Valence-en-Dauphiné, édité à Lyon en 1569 par Jacques de la Planche. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
08/05/2026, 08:40
À Pékin, la Bibliothèque nationale de Chine assume une nouvelle étape : transformer ses classiques en produits culturels, licences, ex-libris, usages numériques et expériences éducatives. Derrière l’objet dérivé, l’institution installe une stratégie de marque patrimoniale, où la conservation des textes anciens rejoint le commerce, le tourisme, la médiation culturelle et la conquête de nouveaux publics, en Chine comme hors les murs.
01/05/2026, 11:38
Deux chercheurs du Trinity College Dublin, Elisabetta Magnanti et Mark Faulkner, ont identifié à la Bibliothèque nationale centrale de Rome une copie du Caedmon’s Hymn, considéré comme le plus ancien poème connu en langue anglaise. Daté entre 800 et 830 et produit à l’abbaye de Nonantola, le manuscrit devient le troisième plus ancien témoin conservé du poème. L’étude a été publiée dans la revue Early Medieval England and its Neighbours.
29/04/2026, 18:23
La Maison Daniel Maghen prépare une nouvelle vente consacrée à la bande dessinée et à l’illustration, attendue en fin d’année 2026, à la Maison de l’Amérique latine, à Paris, sans qu’une date précise n’ait encore été communiquée. Pour cette douzième édition, plus de 180 œuvres sont déjà réunies. Un ensemble conséquent, porté par des signatures majeures du neuvième art, de Franquin à Moebius, en passant par Hergé, Uderzo ou Pratt.
24/04/2026, 13:50
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