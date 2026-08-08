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#Politique publique

Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

Le 08/08/2026 à 13:36 par Nicolas Gary

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Publié le :

08/08/2026 à 13:36

Nicolas Gary

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Il faut d’abord poser une limite. Le rapport ne transforme pas toute contestation en censure : critiques, pétitions, appels au boycott, manifestations autorisées ou recours judiciaires relèvent, en eux-mêmes, du débat démocratique. Son sujet commence lorsque pressions, menaces, interventions matérielles ou administratives affectent effectivement les conditions de création et de diffusion. Entre les deux s’étend précisément la zone grise qui l’inquiète.

Dans notre premier volet consacré aux conséquences pour le livre, les faits les plus visibles étaient au premier plan : ouvrages détruits, vitrines de librairies dégradées, politiques d’acquisition contestées, saisies ou tentatives de saisie. À l’échelle de toute la création, le document regarde surtout ce qui se passe avant : le moment où l’œuvre existe encore, mais où quelqu’un juge plus prudent de la modifier, de la déplacer ou de ne pas la programmer.

Un phénomène que le ministère ne sait pas encore mesurer

Le paradoxe apparaît dès le diagnostic. Le rapport ministériel conclut à une « fragilisation rapide, diffuse et systémique » de l’exercice effectif de la liberté de création tout en reconnaissant l’absence de référentiel statistique consolidé permettant d’objectiver son évolution en France.

Entre mars 2025 et mars 2026, 76 incidents ont été recensés, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Quarante-huit situations sont remontées directement à la Direction générale de la création artistique ; 28 ont été identifiées par voie de presse. Les pressions informelles, certaines décisions internes et surtout l’autocensure restent, de l’aveu même du document, difficilement objectivables.

Il ne s’agit donc pas d’une série historique démontrant mathématiquement une hausse : le document assemble une première année de signalements, de remontées territoriales et d’enquêtes. Sa conclusion repose sur leur convergence, non sur une comparaison statistique de long terme.

Près d’un établissement sur quatre a déjà corrigé le tir

En novembre 2025, la Direction générale de la création artistique a interrogé 398 établissements labellisés et opérateurs publics nationaux du spectacle vivant et des arts visuels. 211 ont répondu, soit 53 %. Parmi eux, 80 % déclarent ne pas avoir subi d’entrave au cours des trois années précédentes ; 17 % disent en avoir rencontré.

Une autre question change pourtant le tableau. 24 % des répondants déclarent avoir déjà renoncé à un projet ou l’avoir modifié pour éviter des risques : 23 % «parfois», 1 % «souvent». Le ministère parle d’une « progression silencieuse de l’autocensure ».

Aucune interdiction formelle n’est nécessaire lorsque la contrainte a été suffisamment anticipée pour que le projet soit rectifié par celui qui devait le porter. Parmi les structures concernées, 59 % citent la crainte d’une polémique, 39 % la peur de perdre des financements publics, 35 % le désir de ne pas heurter certains publics ou habitants. Suivent les risques de tensions internes, à 28 %, la possible remise en cause de la direction, à 20 %, puis la crainte de violences ou de dégradations, à 17 %.

Le paysage est moins spectaculaire qu’une salle bloquée : budget, tutelle, voisinage, réputation ou sécurité entrent dans le calcul avant même qu’un conflit n’éclate. La liberté demeure inscrite dans la loi ; son exercice commence parfois par mesurer le coût possible de son usage.

31 % seulement se disent suffisamment protégés

Un autre graphique fournit l’un des chiffres les plus révélateurs du document. Interrogés sur l’effectivité juridique de leur liberté de programmation, 31 % des répondants seulement estiment qu’elle est suffisamment garantie par la loi LCAP et ses déclinaisons réglementaires.

À l’inverse, 30 % jugent cette protection insuffisante face à d’éventuelles pressions idéologiques, politiques ou économiques. Et 39 % répondent qu’ils ne savent pas.

La conclusion doit rester précise : 69 % ne disent pas que leur liberté est insuffisamment protégée. Mais ils ne répondent pas non plus qu’elle l’est suffisamment. Pour une liberté consacrée par la loi depuis 2016, ce niveau d’incertitude vaut information en soi.

Le Sénat avait déjà décrit le problème dans son évaluation de la loi LCAP publiée en novembre 2024 : « censure préventive », phénomène difficile à quantifier et délit d’entrave « très insuffisamment mobilisé » figuraient parmi les fragilités identifiées. Le bilan ministériel apporte désormais une première matière chiffrée à cette alerte.

Les entraves changent aussi de côté

Le deuxième déplacement est plus embarrassant pour les pouvoirs publics. Le ministère distingue les entraves externes — particuliers, collectifs, associations ou groupes de pression — des atteintes internes, imputables aux administrations ou autorités publiques.

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Sur l’ensemble de la période, les premières représentent 55 mécanismes et les secondes 36. Leur évolution trimestrielle est toutefois inverse. Entre la fin mars et juin 2025, le tableau en compte 19 externes pour six internes. Entre janvier et mars 2026, il en recense dix externes pour douze internes. Les interventions directes de l’administration passent, elles, de trois à neuf.

Le rapport se garde d’en faire une tendance historique : la période est courte, le recensement non exhaustif et les mécanismes ne se confondent pas avec le nombre d’affaires. Il souligne néanmoins une progression des entraves internes, avec une accentuation au début de 2026. Ces interventions sont souvent présentées comme préventives et majoritairement justifiées par des considérations d’ordre public.

Une note de bas de page ajoute un signal qu’il faut manier avec précaution : après la mise en place de nouveaux exécutifs locaux en mars 2026, plusieurs déprogrammations d’initiatives artistiques ont été signalées au ministère en avril, donc après la période principale étudiée. Le rapport ne démontre aucun lien causal entre changement politique et déprogrammation ; il juge néanmoins l’information assez significative pour la consigner.

La situation devient beaucoup plus grise lorsque la restriction passe par un arrêté, un financement, une règle d’accès à un équipement, une clause contractuelle ou une décision présentée comme mesure de prudence. Ces outils sont légitimes dans leur principe ; toute la difficulté consiste à déterminer le moment où leur emploi affecte la liberté de programmation.

Le ministère relève ainsi un recours extensif à la notion d’ordre public, l’utilisation possible du contrat d’engagement républicain comme mécanisme de contrôle en amont et l’invocation du principe de neutralité du service public pour réguler certaines expressions artistiques. L’enjeu n’est donc pas l’existence de ces normes, mais leur articulation avec une liberté elle aussi protégée.

Les collectivités voient mieux les pressions des autres

Cette difficulté apparaît nettement dans les territoires. Les baromètres 2024 et 2025 de l’Observatoire des politiques culturelles montrent que plus de 80 % des collectivités interrogées déclarent ne pas avoir constaté d’entraves aux libertés de création.

À LIRE - Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le rapport suggère lui-même pourquoi : vandalisme et pressions citoyennes sont aisément identifiables, tandis que certaines décisions ou pratiques internes sont moins spontanément perçues comme susceptibles de constituer une atteinte. Les échanges conduits dans les conseils locaux des territoires pour la culture font également apparaître une connaissance encore limitée du cadre juridique issu de la loi LCAP.

Entre les deux baromètres, un déplacement apparaît : en 2024, les entraves identifiées relevaient principalement de pressions citoyennes ; en 2025, celles d’origine politique ou administrative sont mieux repérées. Elles apparaissent aussi davantage signalées en contexte urbain. Pour protéger la liberté de création, les pouvoirs publics doivent donc apprendre à reconnaître les moments où leurs propres outils peuvent la restreindre.

Le programmateur, responsable de beaucoup et protégé de peu

C’est l’un des détails les plus étonnants du rapport. Dans les équipements culturels territoriaux, le programmateur — souvent directeur ou directrice d’établissement — porte une responsabilité éditoriale et artistique centrale. Pourtant, le ministère constate que cette fonction demeure juridiquement fragile, faute notamment de cadre statutaire et de référentiel métier reconnu par le Centre national de la fonction publique territoriale.

La vulnérabilité devient concrète en régie directe, lorsque la même collectivité finance l’établissement, emploie sa direction et gère ses conditions matérielles d’exercice.

Le rapport recommande donc un référentiel métier national, un cadre d’emploi, une protection fonctionnelle renforcée contre les pressions et une clarification juridique de cette responsabilité. Une circulaire interministérielle sur la reconnaissance et la sécurisation de la fonction de programmateur culturel territorial figure même parmi les annexes annoncées.

Derrière les grands principes se glisse ainsi une question très simple : qui protège la personne chargée de dire oui à une œuvre lorsque sa tutelle préférerait qu’elle dise non ?

Quand la crise arrive, les structures demandent d’abord du droit

Les réponses à l’enquête permettent enfin de comparer les besoins exprimés et les outils envisagés. Interrogés sur les instruments les plus utiles, 69 % des établissements citent un appui juridique, 55 % des outils de gestion de crise ou de communication, 50 % un réseau d’échanges entre pairs et 44 % des guides argumentaires.

Pour prévenir les contestations, le dialogue avec les publics et les actions de médiation arrivent en tête, à 73 %, suivis du dialogue avec les partenaires institutionnels, à 60 %. Les mentions spécifiques dans les brochures ou communications recueillent 35 % ; la mise en place de signalétiques et chartes spécifiques, 16 %.

Or le rapport recommande aussi une communication publique sur les principes encadrant la liberté de création, destinée à être affichée dans les établissements subventionnés. Ce n’est qu’un outil parmi d’autres — soutien juridique, formation, circulaires, médiation, coopération territoriale — mais le contraste est instructif : lorsque les professionnels pensent à la crise, ils réclament d’abord des interlocuteurs et des moyens d’agir.

Un délit d’entrave qui peine à entrer dans les affaires

La dernière zone grise est juridique. L’article 431-1 du Code pénal sanctionne notamment le fait d’entraver, de manière concertée et à l’aide de menaces, la liberté de création ou de diffusion artistique ; les peines sont aggravées lorsque l’entrave s’accompagne de violences, voies de fait, destructions ou dégradations.

Le problème tient précisément à cette construction. Le rapport juge le délit «très peu mobilisé» et ses critères cumulatifs difficilement adaptés à des situations diffuses ou indirectes. Il recommande donc de réviser le dispositif afin de faciliter la qualification des entraves et de renforcer l’effectivité de la réponse pénale.

Le constat prolonge celui du Sénat, qui parlait déjà en 2024 d’un délit « très insuffisamment mobilisé ». Depuis, le ministère a publié, le 23 avril 2026, un plan interministériel pour la liberté de création, associant Culture, Intérieur et Justice, avec un comité de coordination et deux circulaires destinées aux préfets et aux magistrats du parquet.

Reste le paradoxe qui traverse tout le document. Plus l’entrave est brutale, plus elle est facile à identifier : une œuvre détruite, une menace, une salle bloquée laissent des traces. Plus elle agit en amont, moins elle produit d’événement. Le projet est modifié, l’invitation abandonnée, la programmation révisée, la controverse évitée. Rien n’a été interdit puisque, précisément, plus rien ne demande à l’être.

Le ministère cherche ainsi à documenter un phénomène dont la forme la plus accomplie consiste peut-être à ne jamais apparaître dans ses statistiques.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Comme d'autres industries et secteurs culturels, le livre n'échappe pas aux pouvoirs de lobbies et groupes d'influence, qui informent les décisions publiques, mais tentent aussi de les orienter à leur profit. Afin d'encadrer ces pratiques et d'éviter des dérives dommageables pour la démocratie, quelques obligations existent, malgré tout très limitées.

02/03/2026, 16:18

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Witold Gombrowicz, l’ennemi radical des identités figées

Dans cet article, Charles Garatynski relit l’œuvre de Witold Gombrowicz comme une entreprise radicale de déstabilisation des identités, des rôles et des formes sociales. De Ferdydurke à Cosmos, l’écrivain polonais apparaît comme un penseur de l’inauthenticité, pour qui la littérature devient un espace de résistance contre les assignations culturelles, nationales et symboliques.  

09/02/2026, 16:33

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Chère Élise : entre charge mentale et déclaration d'amour, l'art de réparer un seau

Depuis quelque temps, ma fille de 17 mois enrichit son répertoire. Après Il était un petit navire, Frère Jacques et Meunier, tu dors puis récemment Le Bon Roi Dagobert, voici Chère Élise. À cet âge, on écoute, on répète, on mime. Puis les adultes prêtent attention aux paroles. C’est généralement là que les ennuis commencent.

08/08/2026, 08:01

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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

06/08/2026, 10:02

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“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

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Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître“

Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.

04/08/2026, 14:59

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“Un réseau de librairies plus fort et plus moderne” : l’ambition de l’ALIM au Maroc

Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/08/2026, 16:07

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Comptine Le Bon Roi Dagobert : une histoire d'organisation et de management toxique

Alors que ma progéniture jubile d'avoir en boucle l'histoire d'une culotte mise à l'envers, j'endure le supplice du pal, version musicale. Elle rit d'une distraction, quand son père est effrayé par ce monarque prompt à dépouiller qui vole à son secours. Au fil de 24 couplets, « le bon saint Éloi » perdra ses vêtements, son argent, ses cheveux, sa dignité – et sa vie ne tient qu'à un fil. Que les enfants s'égosillent, fort bien : l'inspection du travail a du pain sur la planche

01/08/2026, 08:41

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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

30/07/2026, 17:04

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Dans les ruelles hantées de Casablanca

J’aborde la lecture de Galerie marocaine de Jamal Eddine Naji à travers une grille psychopathologique. La ville est traversée de syndromes névrotiques. La société paradoxale marocaine s’y prête parfaitement. L’ouvrage est une psyché collective. Les portraits, les souvenirs sont autant de vignettes mnésiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu, mais d’une juxtaposition de scènes, de figures, de visages, de voix. 

29/07/2026, 18:25

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“L'emprise est invisible. Elle ne fait pas de bruit.”

Comment comprendre les mécanismes invisibles de l'emprise. « Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ? » C'est probablement la question que l'on pose le plus souvent aux personnes sous emprise. Et pourtant… c'est peut-être la plus mauvaise. Christel Bringia publie aux Editions Jacques Grancher L'Emprise, où elle tente d'expliquer cet enfer.

28/07/2026, 10:58

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Oser Joyce : deux années avec Ulysse

Pendant deux ans à plein temps, Michel et Michela Gribinski ont vécu au rythme de Leopold Bloom, traversé six fois Dublin et remis chaque phrase sur le métier. De cette immersion naît une nouvelle traduction d’Ulysse, guidée par un pari : retrouver, sous le monument à la réputation si intimidante, le roman, ses corps, ses voix, son burlesque et sa mélancolie.

27/07/2026, 18:22

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#balancetonediteur VS #balancetonauteur : le monde littéraire à contre-pied

Aujourd'hui, il est tendance de balancer par des #. L'un des derniers en date est #balancetonediteur. Par des auteurices souvent en mal de reconnaissance.  Certes, l'industrie du livre n’est pas parfaite, mais à quand le délectable #balancetonauteur ? Allons-y donc et pas vraiment, gaiement. Par Auguste Feydeau, éditeur.

25/07/2026, 20:08

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Frère Jacques, Meunier tu dors : quand dormir devient une faute professionnelle

Un jeune parent finit toujours par découvrir qu’une chanson peut être répétée sans limitation légale. Trois syllabes suffisent pour transformer le foyer en résidence artistique. Après Il était un petit navire, ma progéniture a logiquement partagé les déboires de Frère Jacques et Meunier, tu dors. Deux œuvres courtes, mais répétitives. Et répétées. Encore. Et encore. Jusqu'à se souhaiter des crises de narcolepsie...

25/07/2026, 08:30

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“Le collectif doit primer sur l’ego” : la SAIF invente un prix contre la logique des prix

Comment récompenser des artistes sans renforcer la compétition qui structure déjà leur secteur ? Avec le Prix La SAIF x Ce qui nous lie, Églantine de Boissieu assume ce paradoxe : distinguer un collectif, non pour couronner une œuvre ou une carrière, mais pour lui offrir trois jours durant lesquels il pourra cesser de produire. Une manière de traiter le temps, le repos et les relations de travail comme des ressources politiques.

24/07/2026, 16:16

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“Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue”

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.

24/07/2026, 10:49

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“Quand un artiste affirme que son œuvre n’est pas politique, c’est déjà politique”

Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création indissociable des luttes collectives. Remise le 13 septembre, pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne distingue pas une œuvre : elle offre à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

22/07/2026, 15:51

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Défaillance de Makassar : la “vulnérabilité croissante” de l'édition indépendante

La situation économique du distributeur-diffuseur Makassar, partenaire d'un grand nombre de maisons d'édition indépendantes, met en danger un grand nombre de structures, qui ne recevront pas de paiement pour des ouvrages vendus. Dans une tribune, le Syndicat de l'édition alternative appelle les pouvoirs publics à agir rapidement pour préserver la bibliodiversité, par la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel.

22/07/2026, 09:29

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“La littérature est un sport-business : bienvenue dans le mercato le plus opaque du monde”

Et si l’édition fonctionnait comme un jeu de management sportif ? Charles Garatynski compare la sélection des manuscrits au « scouting » footballistique : des milliers de candidats, quelques signatures, des filtres de plus en plus rapides et, souvent, aucun retour.

20/07/2026, 18:11

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La comptine “Il était un petit navire” : autopsie d’un cannibalisme parfaitement évitable

Mon enfant adore Il était un petit navire. Moi aussi, à son âge, j’étais censé apprécier cette histoire maritime pleine d’entrain, dans laquelle un équipage mal préparé envisage de manger un mousse avant même d’avoir vérifié s’il restait une boîte de sardines. Devenu père, me voici contraint de rouvrir le dossier. Et les conclusions sont toujours aussi accablantes. Bande de buses de marins d'eau de baignoire...

18/07/2026, 15:04

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La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

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Réduire la lecture à un plaisir ? C'est avant tout “un instrument de liberté”

À force de vouloir sauver la lecture, on finit parfois par l’enfermer dans deux cases : le divertissement agréable ou l’effort salutaire. Dans une tribune publiée par Libération, l’avocat et éditeur Jean-Claude Zylberstein déplace le débat. Les livres lui ont permis de franchir des frontières sociales, professionnelles et intellectuelles. Le plaisir ouvre l’ouvrage ; l’émancipation commence parfois à la page suivante.

16/07/2026, 15:07

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Renaud Lefebvre (SNE) : “Les opérateurs d'IA sont en infraction permanente”

L'année 2026 n'est pas de tout repos pour l'industrie de l'édition, confrontée à un repli des ventes et à un recul apparent des pratiques de lecture. Parallèlement, la situation budgétaire de l'État entraine une contraction des soutiens publics, tandis que de puissants acteurs technologiques prennent leurs aises, afin de développer des outils d'intelligence artificielle... Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l'édition (SNE), est revenu pour ActuaLitté sur quelques sujets de préoccupation.

16/07/2026, 11:19

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Antiquité : ce que les Anciens avaient compris bien avant Internet et l’IA

Pourquoi l’Antiquité continue-t-elle de nous fasciner ? La question mérite d’être posée car nous savons aujourd’hui que les sociétés antiques étaient loin d’être parfaites. Elles connaissaient les guerres, les inégalités, l’esclavage, les luttes de pouvoir et les violences politiques. Pourtant, plus de deux mille ans après leur disparition, elles continuent d’habiter notre imaginaire collectif. Léa Varachaud publie aux éditions Grancher un essai sur ces rites et ce qu'ils nous apporteraient aujourd'hui encore.

15/07/2026, 15:12

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On a regardé Au fil des années : Prime Video remet l’amour d’été à flot

Prime Video replonge dans les amours d’été avec Au fil des années, adaptation de Tous nos étés, le phénomène de Carley Fortune. Entre deux temporalités, un lac canadien et 10 ans de non-dits, Percy et Sam rejouent la romance de la seconde chance. Fidèle au cœur du roman mais plus libre avec ses personnages secondaires, la série séduit malgré quelques longueurs et des dialogues parfois trop appuyés. Le charme, lui, demeure jusqu’au dernier épisode.

15/07/2026, 11:50

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Yon : la BD de Camille Broutin qui fait dialoguer manga et science-fiction

Noure, libraire au Renard doré, dans le 5e arrondissement de Paris, défend Yon, de Camille Broutin, publié chez Dargaud. Entre manga, science-fiction et récit de survie, elle voit dans ce premier tome une œuvre graphique très maîtrisée, portée par des adolescentes qui existent pour elles-mêmes et par une narration assez ouverte pour accueillir de nombreux lecteurs.

14/07/2026, 15:49

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Le génie de Baudelaire : entre fatalité tragique et modernité poétique

PORTRAIT – Lorsqu’on évoque Charles Baudelaire, on songe aussitôt au poète-alchimiste capable de transmuer la laideur en splendeur et la tristesse en allégresse. Pourtant, derrière la figure emblématique du grand poète se dessine l’ombre d’un homme profondément mélancolique. C’est précisément dans cette affliction de l’âme que le génie baudelairien puise sa force et se déploie avec une intensité si singulière qu’il s’impose comme l’un des grands précurseurs de la poésie moderne, ouvrant la voie tant au symbolisme qu’au surréalisme. De Karim S. Rebeiz.

13/07/2026, 10:27

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La lecture, une gourmandise : des recettes d'enfants pour donner envie de lire

Cet été, je lis ! : entre l’assertion et la promesse faite à soi-même, le ministère de l’Éducation nationale annonce la couleur de sa campagne estivale. Ce 10 juillet, à la Fnac des Ternes, une vingtaine d’élèves, du CM1 à la 6e, ont mis leur imagination aux fourneaux avec l’autrice Aurélie Gerlach. Au menu : inventer un gâteau magique, choisir ses pouvoirs et dresser la liste de ses ingrédients. Os humains compris.

10/07/2026, 15:16

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La Mer Salée, une maison d'édition “aujourd’hui détenue par ses lectrices et lecteurs”

Le secteur du livre, en France, connaît un fort repli économique, provoqué par une baisse générale des ventes de livres et une concentration des achats sur un nombre restreint de titres. Les structures indépendantes, librairies ou maisons d'édition, sont particulièrement vulnérables, si bien que de nouvelles organisations émergent. Sandrine et Yannick Roudaut, co-fondateur.es des Éditions La Mer Salée ont ainsi fait le choix de la structure coopérative, bien commun des lecteurs et lectrices. Ils s'en expliquent dans un texte reproduit ci-dessous en intégralité.

10/07/2026, 10:58

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Makassar “unique fautif” ? Pollen refuse le procès trop simple

La crise Makassar ne se résume pas, estime Benoît Vaillant, à la défaillance d’un seul — fut-il diffuseur-distributeur. À la tête de Pollen, il organise actuellement l’arrivée d’une trentaine de structures (principalement de BD), en collaboration avec Vincent Dodivers. Mais le président de Pollen réaffirme surtout le besoin d’une lecture plus collective, face à un modèle qu’ont fragilisé les coûts de stockage.

10/07/2026, 10:14

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OPlibris-Dilicom : une boussole pour la facture électronique

La facture électronique ne changera pas seulement le format des documents comptables. Pour les maisons d’édition indépendantes, elle pose une question plus concrète : où circuleront, demain, les factures, les données clients, les informations fournisseurs, les statuts de paiement et les écritures qui, jusqu’ici, passaient souvent par un outil de gestion, un PDF, un mail et un cabinet comptable ?

09/07/2026, 10:26

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Avec l'iridologie, Coralie Imhoff entend ”porter un autre regard sur votre regard”

Coralie Imhoff a publié aux éditions Quintessence L’iridologie psycho-émotionnelle - Explorer le lien entre terrain, émotions et inconscient à travers l’iris. Elle y présente une lecture de l’iris qui ne se limite pas au terrain physiologique, mais prend aussi en compte les émotions, l’inconscient et certains éléments transgénérationnels. L’ouvrage s’adresse aux thérapeutes comme au grand public, avec une cartographie et des signes observables sans matériel spécifique.

07/07/2026, 11:54

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“Le pilon, si redouté des auteurs, a-t-il un cœur ?”

En juin dernier, François Belley s’inquiétait de ce que les autrices et auteurs modernes entretiennent leur bronzage à grand renfort de selfies : se montrer ou disparaître, cruel avenir. Ou pas. Tout dépend des tempéraments, certainement. L’écrivain pirate marque une pause, pour mieux observer les ravages de l'industrie, sur ses propres ouvrages... Dans la tête du bourreau des livres, ou les états d’âme du pilon.

06/07/2026, 17:28

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Maison des histoires : jouer dans les albums jeunesse

Ouverte le 9 juillet 2025, la seconde Maison des histoires de L’école des loisirs déploie, au 7 cité de la Roquette, douze univers d’albums jeunesse sur deux niveaux. Un musée à jouer où les enfants peuvent courir, grimper, lire, bricoler et, accessoirement, rappeler aux parents pourquoi les bibliothèques municipales ont inventé le chuchotement.

06/07/2026, 17:19

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On était des anges : la bande d’ados si juste qu’on croit l’avoir connue

À la librairie Vignettes, dans le 19e arrondissement de Paris, Ariane défend On était des anges, album d’Anne-Caroline Pandolfo dessiné par Terkel Risbjerg et publié chez Dargaud. Ce qui la frappe : une bande d’adolescents immédiatement crédibles, un récit qui alterne comédie, mélancolie et silences, et un dessin dont la fluidité apparente cache une précision très fine.

05/07/2026, 10:56

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Facture électronique : l’édition indépendante ne peut pas laisser filer ses flux

À deux mois de l’obligation de réception des factures électroniques, OPlibris et Dilicom défendent un choix d’organisation : intégrer la réforme aux outils des maisons, plutôt que de les laisser dépendre d’un portail extérieur.

04/07/2026, 10:51

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