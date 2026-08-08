Érythrée : les 12 écrivains disparus sont-ils encore en vie ?

Un quart de siècle. Aucun procès, aucun avocat, aucun contact avec les familles. Et toujours cette question, élémentaire : sont-ils encore en vie ?

25 ans, et toujours pas de réponse

Lancée le 26 juin, Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, la campagne Proof of Life Now de PEN International demande aux autorités érythréennes de fournir immédiatement une preuve de vie, d’indiquer où se trouvent les disparus et de mettre fin à cette situation de disparition forcée. Menée avec PEN Eritrea in Exile et plusieurs centres nationaux, dont English PEN, la mobilisation se poursuivra tout au long de 2026.

Ces noms racontent aussi ce que fut la vie culturelle du pays avant le verrouillage : Amanuel Asrat, journaliste, poète, critique d’art et auteur-compositeur ; Dawit Isaak, journaliste, écrivain et dramaturge ; Fessehaye « Joshua » Yohannes, écrivain, journaliste, dramaturge et poète ; Medhanie Haile, écrivain, journaliste et traducteur. Rédacteurs en chef et chroniqueurs complètent ce groupe arrêté entre septembre et octobre 2001.

Le 18 septembre de cette année-là, le gouvernement d’Isaias Afwerki ferme les journaux privés. La répression frappe aussi les membres réformateurs du parti au pouvoir, le G-15, qui réclamaient des réformes démocratiques. Dans les semaines suivantes, les responsables de Meqaleh, Setit, Tsigenay, Zemen, Wintana ou Admas sont arrêtés. PEN rappelle qu’aucun des douze n’a depuis été inculpé ni jugé et que leur lieu de détention reste inconnu.

Des morts rapportées, jamais confirmées

L’opacité va jusqu’à empêcher de savoir qui a survécu. Des informations non vérifiées ont fait état, au fil des années, de la mort en détention de plusieurs membres du groupe, notamment à la suite de mauvais traitements ou de négligences. PEN International les présente toujours comme non confirmées : leur sort demeure indéterminé.

En juillet 2023, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a conclu que l’incarcération de Dawit Isaak était arbitraire et violait plusieurs dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Son cas et celui de ses collègues ont aussi été transmis aux mécanismes onusiens compétents sur les disparitions forcées et la torture.

Le contexte n’a guère changé. Le 19 juin 2026, le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits humains en Érythrée constatait encore l’absence d’amélioration significative et la persistance de violations « systématiques et généralisées ». Dans son Classement mondial 2026, Reporters sans frontières place le pays au 180e et dernier rang. Aucun média indépendant n’y est autorisé.

Douze pour PEN, seize pour le CPJ

Le 5 août, un autre rappel est venu percuter le calendrier. Le Committee to Protect Journalists a annoncé qu’il remettrait son International Press Freedom Award 2026 aux « Eritrea 16 », lors de sa cérémonie du 19 novembre à New York.

Les deux chiffres ne se contredisent pas : les organisations n’ont simplement pas retenu le même périmètre. Le CPJ rassemble seize journalistes associés à la répression durable des médias érythréens, dont certains ont été arrêtés avant ou après 2001. PEN concentre sa mobilisation actuelle sur les douze auteurs et professionnels de la presse happés par la vague de septembre et octobre 2001.

Le sujet sera tristement familier pour les lecteurs d’ActuaLitté. En 2010, dix maisons d’édition suédoises s’étaient réunies pour publier et traduire les textes de Dawit Isaak. Dix ans plus tard, Amanuel Asrat était nommé « Écrivain du courage » dans le cadre du PEN Pinter Prize. En 2025, PENWrites invitait encore lecteurs et professionnels du livre à lui adresser des messages de solidarité.

Cette fois, PEN déploie pétition internationale, lettres aux familles, lectures publiques et diffusion des textes et portraits des disparus. Le romancier Ben Okri s’est associé à la mobilisation : « Nous ne laisserons oublier ni vos noms ni vos combats. » Après vingt-cinq années de silence officiel, la demande adressée à Asmara tient en trois mots : preuve de vie.

Crédits photo : Asmara, capitale de l'Érythrée - John Beso CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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