Serbie : PEN alerte sur une répression qui gagne les écrivains et la culture

« La situation en Serbie est à un point de rupture », prévient PEN International. Dans son communiqué du 22 juillet, l’organisation demande aux autorités de mettre fin aux attaques visant écrivains indépendants, journalistes, médias, universitaires et créateurs. Le constat intervient dans un pays secoué depuis novembre 2024 par un mouvement de protestation né après l’effondrement de l’auvent de la gare de Novi Sad, qui a fait 16 morts.

La Commission européenne relève que le drame a déclenché de vastes manifestations autour de la corruption, de la responsabilité publique et de la transparence des grands travaux.

Depuis, le climat s’est encore durci. PEN mentionne agressions physiques, menaces verbales, campagnes de dénigrement et intimidations. Dans son rapport 2025 sur la Serbie, la Commission européenne constatait déjà un recul en matière de liberté d’expression, une forte dégradation de l’environnement des journalistes, la progression des procédures-bâillons et la persistance d’influences politiques ou économiques sur les médias.

La littérature au premier rang

Pour le monde du livre, Vladimir Arsenijević fournit un cas très concret. Le romancier avait été frappé et menacé quatre jours plus tôt à Belgrade, alors qu’il préparait une commémoration du génocide de Srebrenica. Deux hommes identifiés par la police auraient reconnu les faits. Selon les informations alors communiquées par son avocat, le parquet estimait néanmoins que les éléments ne justifiaient pas l’ouverture d’une procédure pénale, appréciation contestée par son conseil.

Né en 1965, Arsenijević s’est fait connaître avec U potpalublju, roman antiguerre couronné par le prix NIN en 1994. L’ouvrage paraît en France en 1996 chez Plon sous le titre À fond de cale, dans une traduction de Mireille Robin. Écrivain, traducteur et éditeur, il a aussi cofondé en 2009 KROKODIL, association belgradoise qui organise festival littéraire, résidences et programmes culturels dans les Balkans occidentaux.

La structure connaissait déjà les intimidations. En septembre 2024, des hommes russophones arborant des signes associés à l’extrême droite serbe avaient pénétré dans ses locaux et décroché un drapeau ukrainien. Le mois suivant, un militant de KROKODIL avait été convoqué par l’Agence serbe d’information et de sécurité. Une analyse médico-légale menée par Amnesty International a ensuite trouvé des éléments indiquant que le logiciel espion NoviSpy avait été installé sur son téléphone pendant ce laps de temps.

Un auteur poursuivi après l’affaire de « l’arme sonore »

PEN met également en avant Aleksandar Radić, analyste militaire et auteur. Une plainte pénale a été déposée contre lui pour préparation présumée d’actes contre l’ordre constitutionnel et la sécurité de la Serbie, ainsi que pour divulgation d’informations classifiées. Le dossier est lié à ses prises de parole sur l’usage allégué d’un dispositif sonore lors de la manifestation du 15 mars 2025 à Belgrade.

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Le conditionnel reste essentiel. Dans son rapport publié en novembre 2025, la Commission européenne observait qu’aucun suivi crédible n’avait alors permis d’établir l’emploi d’une telle arme, tandis que les autorités serbes niaient y avoir eu recours.

L’Association indépendante des journalistes de Serbie a surtout dénoncé la divulgation, par le parquet, d’éléments tirés des communications privées de Radić avec des journalistes. Selon l’organisation, cette pratique fragilise la protection des sources et risque de dissuader experts et interlocuteurs de participer au débat public.

Quand la pression atteint les moyens de créer

Le monde culturel décrit une autre mécanique, moins spectaculaire que les coups, mais très concrète. Dans un appel relayé par l’IETM, la Community of Arts and Culture, collectif serbe d’artistes, chercheurs et professionnels du secteur, fait état de pertes de financements, d’un accès restreint aux lieux publics et aux médias, de représailles professionnelles, de licenciements et de campagnes de discrédit. Il affirme aussi que des festivals, résidences, recherches et expositions ont été interrompus faute de ressources. Ces éléments demeurent les constats et accusations du collectif, qui dit les documenter dans sa propre « chronique de la répression ».

Ils s’inscrivent cependant dans une détérioration plus largement établie. Le 7 août, NUNS a recensé 19 affaires concernant journalistes et professionnels des médias pour le seul mois de juillet 2026 : deux agressions physiques, 14 menaces de mort ou contre l’intégrité physique et trois autres formes de menace. L’association relève également la multiplication des campagnes de ciblage contre des rédactions locales et nationales.

Nous avions déjà relevé, en mars 2025, que la Case List de PEN citait la Serbie parmi les pays où les attaques contre auteurs et journalistes pouvaient rester impunies. Le communiqué du 22 juillet 2026 rapproche désormais plusieurs fronts — littérature, presse, université et création — et appelle l’Union européenne et ses États membres à utiliser leurs moyens diplomatiques et juridiques pour faire respecter les droits fondamentaux dans le pays.

Crédits photo : église à Belgrade - falco CC 0

Par Nicolas Gary

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