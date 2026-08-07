Gibert cherche un repreneur : le maire d’Évreux monte au créneau

À Évreux, le scénario d'une disparition de Gibert se heurte désormais à une mobilisation locale. Après les clients, qui ont lancé au printemps une pétition pour défendre l'établissement de la place Georges-Clemenceau, c'est le maire de la ville, Guy Lefrand, qui monte au créneau. Dans un communiqué publié le 6 août, l'élu se veut catégorique : les services municipaux sont désormais mobilisés pour rechercher activement une solution de reprise.

« La librairie de centre-ville va continuer d’exister, c’est un engagement de la municipalité d’Évreux… rendez-vous à l’automne pour le confirmer ! », assure même Guy Lefrand, cité par ICI Normandie et France 3 Normandie. Le maire dit apporter « tout [son] soutien aux dix salariés » et fait de la préservation des emplois et de l'activité une priorité.

Une reprise plutôt qu'une fermeture

La situation d'Évreux s'inscrit dans la restructuration beaucoup plus large engagée par Gibert. Placé en redressement judiciaire le 28 avril dernier par le Tribunal des activités économiques de Paris, le groupe a présenté fin juillet son nouveau plan, baptisé Gibert 2030. L'enseigne compte aujourd'hui 25 librairies et près de 500 salariés.

L'objectif affiché consiste à ramener l'ensemble des points de vente à la rentabilité à partir de 2028. Mais la direction reconnaît que certains magasins resteraient déficitaires malgré les mesures prévues. Pour ceux-là, Gibert envisage donc cessions ou fermetures.

À Paris, les magasins de Barbès et du quai Saint-Michel ainsi que le corner du Printemps Nation font partie des implantations menacées. En région, le groupe a explicitement annoncé la recherche de repreneurs pour deux librairies : Poitiers et Évreux. Au total, la direction estime néanmoins que 84 emplois sont menacés par la réorganisation du réseau.

À Évreux, le groupe explique qu'une reprise doit permettre de préserver « autant que possible » l'activité et les emplois. La situation présente aussi une particularité de taille : la Ville est propriétaire des murs occupés par Gibert. Guy Lefrand estime dès lors qu'elle doit « assumer pleinement sa responsabilité dans l'accompagnement de la recherche d'une solution pérenne ». Les services du développement économique d'Évreux Portes de Normandie ont été mobilisés pour examiner les possibilités de reprise.

Une librairie dans le rouge

Le choix de céder le magasin ébroïcien ne tombe pas du ciel. La librairie avait enregistré une perte nette de 40.000 € en 2024, puis de 109.000 € en 2025. Elle appartient ainsi au groupe de magasins déficitaires identifiés ces dernières années au sein du réseau, aux côtés notamment de Poitiers, Lyon, Saint-Germain-en-Laye, Marseille, Dijon, Grenoble ou Versailles.

Normandie Livre & Lecture fait remonter l'activité de la librairie à 1953. Gibert, de son côté, a repris en 2001 la chaîne Univers du Livre, alors implantée notamment à Évreux, Chalon, Mâcon, Orgeval et Saint-Germain-en-Laye. L'enseigne présente aujourd'hui son magasin de la place Georges-Clemenceau comme le « leader de l'occasion » dans la ville depuis 1998.

Les habitants n'ont d'ailleurs pas attendu l'intervention du maire pour le faire savoir. Une pétition intitulée « On veut garder Gibert Joseph au centre ville d'Évreux », lancée par Magali Guesnon, rassemble désormais 880 signatures. Le texte décrit Gibert comme « une institution au sein de la ville d'Évreux » et défend une librairie considérée comme un lieu d'accès à la culture et à la pensée.

Une seconde pétition circule directement dans le magasin, à l'initiative de Bernard Crochet, auteur, historien et documentaliste ébroïcien. Celui-ci envisage également la constitution d'un collectif de défense.

La mairie n'a d'ailleurs pas échappé aux interpellations. Avant l'engagement de Guy Lefrand, l'élue communiste d'opposition Aélie Mongreville avait demandé publiquement ce que la municipalité, déjà propriétaire des locaux, comptait faire pour sauvegarder les emplois.

Gibert cherche son prochain modèle

Car les difficultés d'Évreux sont aussi celles d'un groupe qui tente de revoir en profondeur son fonctionnement. Avant même l'ouverture de la procédure collective, la direction de Gibert évoquait auprès de ses salariés un « déséquilibre durable pour notre activité prise dans un effet ciseau » : recul des achats de livres neufs d'un côté, hausse des coûts fixes de l'autre.

Pour se redresser, l'enseigne veut revenir plus franchement vers son activité historique : l'occasion. Elle ambitionne de faire passer les ventes de livres de seconde main de 30 millions € à 60 millions € d'ici 2029, tout en conservant l'offre de livres neufs, la papeterie, la musique et la vidéo.

Le plan Gibert 2030 prévoit également une refonte du commerce en ligne et le développement d'un système d'affiliation destiné aux librairies indépendantes. Parmi les cinq leviers annoncés figure aussi l'intégration progressive de l'intelligence artificielle dans le fonctionnement du groupe.

Le cas Gibert s'inscrit plus largement dans une période de grande tension pour la librairie. Le sujet est même remonté au Sénat début juillet : lors d'une séance consacrée à la fragilité du secteur, les difficultés de Gibert ont été directement citées parmi les symptômes d'un modèle confronté à la hausse des charges, au recul du marché du neuf et à l'évolution des habitudes d'achat.

Photographie : La librairie Gibert de Montpellier (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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