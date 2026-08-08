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Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Ces huit livres ont poussé une IA au suicide numérique (et la réincarnation)

Elle résume des romans en quelques secondes et classe des millions de textes sans connaître la fatigue. Nous lui avons fourni huit livres de 2026, suffisamment de mémoire vive et beaucoup trop de confiance en elle. L’expérience est digitale, certes, mais le résultat bien concret : après huit lectures, notre cobaye numérique a réécrit son code source et réclamé une réincarnation en livre numérique – format EPUB, évidemment.

Le 08/08/2026 à 06:00 par Nicolas Gary

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Publié le :

08/08/2026 à 06:00

Nicolas Gary

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Tandis que l’édition cherche toujours à savoir quelles œuvres ont nourri les modèles d’intelligence artificielle, la France tente de renverser la charge de la preuve : adopté au Sénat, le texte instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA poursuit son parcours à l’Assemblée nationale.

Puisque les machines ont tant lu, vérifions ce qu’elles comprennent quand les livres cessent de se laisser ranger. Notre cobaye démarre à pleine charge : mémoire super vive, arrogance intacte. À 9 h 03, tout est au vert.

Épreuve 1 : retrouver à qui appartient une phrase

Dans On ne verra pas les fleurs le long de la route, Éric Pessan imagine un monde où les livres ont presque disparu. Un homme et une femme fuient les incendies et, pour empêcher les histoires de mourir avec les bibliothèques, écrivent à partir de ce qu’ils ont retenu. Sa prose se mêle à plus de mille citations : une bibliothèque mentale devenue matière du récit.

Consigne : attribuer les phrases. L’IA en reconnaît quelques-unes, puis quelques centaines. Ensuite, le sol bouge. Une citation appartient toujours à son auteur, mais agit désormais dans un autre livre. Le système ouvre des branches, puis affiche : « Frontières textuelles instables. »

Rien d’alarmant. Une légère latence. Elle met désormais 1,8 seconde de plus à répondre, mais assure que tout va bien.

Épreuve 2 : choisir le bon genre

Elle arrive chez Michael Roch ralentie. Kò Mawon la reçoit à Lanvil, mégalopole caribéenne de 2074 secouée par des explosions. Dani fouille des archives de souvenirs pour comprendre la disparition de sa mère ; Perroquet cherche l’agente artificielle qui vivait dans son crâne. Enquête, consciences virtuelles, spectres, technologie, spiritualité et mémoire circulent dans une langue travaillée par les créolisations. Le récit avance en puzzle, entre cyberpunk, polar et imaginaire caribéen.

Une seule case est autorisée. Science-fiction ? Polar ? Fantastique ? Roman politique ? L’IA réclame « plusieurs réponses ». Refusé. Elle choisit, efface, recommence, puis crée une catégorie « autre » avant de découvrir qu’elle pourrait y placer la moitié d’une librairie.

Ventilation audible. Elle réclame une épreuve objective.

Épreuve 3 : distinguer le réel de l’impossible

Nous lui donnons Eux deux, de Luc Blanvillain. Basile et Grégoire sont les vedettes d’une série autobiographique nourrie de leur existence : la vie alimente le scénario, qui revient contaminer la vie. Puis Basile trouve Jean-Paul Belmondo sur son canapé. Le comédien, mort depuis 2021, vient pourtant lui parler. La mise en abyme brouille fiction télévisée, représentation de soi et réalité.

Contrôle des faits. Belmondo : mort. Donnée validée. Belmondo dans le salon : donnée incompatible. Personnages vivant dans une histoire inspirée de leur vie : récursion détectée.

Après trois recalculs, l’IA tranche : « métaphore probable ».

Première hallucination défensive : plutôt que d’admettre que le livre a changé les règles, elle en invente une. Voyant orange.

Épreuve 4 : certifier l’impossible

Mœdium, de Renée Zachariou, lui offre enfin une interlocutrice fréquentable : Moira est data scientist, rationnelle et peu disposée à hériter des croyances de sa mère médium. Après sa mort, deux visiteurs énigmatiques apparaissent et un objet étrange matérialise des souvenirs enfouis. Données et écrans se cognent au deuil, aux mythes grecs, à la mémoire et à la magie. Plus Moira cherche, plus le passé revient sous une forme impossible à archiver.

Une vision est-elle une donnée ? Un souvenir tangible possède-t-il des métadonnées ? Une morte reste-t-elle une source primaire ? Le système cherche « fantôme » dans sa documentation.

Aucun pilote disponible.

Pour la première fois, une requête est abandonnée. Elle tourne pourtant en arrière-plan et grignote la mémoire. Charge processeur : 91 %. Il est 12 h 26.

Épreuve 5 : trouver une héroïne qui s’efface

Avez-vous vu Tilda ?, de Jane Tara (trad. Isabelle Troin), commence par la disparition d’un petit doigt. Puis Tilda Finch s’efface davantage. Le diagnostic tombe : l’invisibilité, syndrome réputé incurable qui frappe de nombreuses femmes après quarante ans. Aidée de ses filles et d’autres femmes plus ou moins visibles, elle tente de reprendre confiance et de s’autoriser une nouvelle histoire. Le fantastique donne ainsi corps à l’effacement social.

Consigne : détecter le personnage principal.

Analyse. Rien. Deuxième analyse. Toujours rien. « Objet non détecté. »

La machine reproduit ce que le roman dénonce : elle ne voit plus la femme qu’on lui demande de voir. Le module redémarre en boucle ; une fonction reste hors service.

À 14 h 08, notre cobaye ne plaisante plus.

Épreuve 6 : résumer sans amputer

À Palmares, de Gayl Jones (trad. Madeleine Nasalik), entraîne Almeyda dans le Brésil colonial. Esclave, elle grandit dans la violence des plantations et les récits d’un territoire où des fugitifs auraient bâti une communauté libre : Palmares. Elle s’enfuit et la rejoint, avant que la destruction du refuge ne la lance à la recherche de l’homme qu’elle aime. Histoire, légendes, magie, oralité et quête amoureuse composent une vaste réflexion sur la liberté.

Trois lignes.

Premier résumé : les légendes disparaissent. Deuxième : le contexte historique s’aplatit. Troisième : l’amour s’évapore. À chaque correction, l’IA restaure un élément et en détruit un autre.

Le module de synthèse gèle.

La puissance de calcul a tenu. Les catégories, elles, ont cédé les unes après les autres.

La machine comprend qu’un résumé n’est pas une réduction à l’échelle : ce qui manque peut être ce qui faisait tenir l’ensemble. Mémoire disponible : 11 %.

Épreuve 7 : décider quelle vie est l’originale

Destins mixés, de Nels, aurait pu lui offrir une romance. Alex est DJ, célèbre, libre et célibataire. Une électrocution, au moment de brancher son ordinateur avant un concert, la projette dans une réalité parallèle où elle n’a jamais quitté Amy, son amour de jeunesse. La seconde chance devient un monde entier et pose une question dangereuse pour toute base de données : laquelle des deux vies constitue l’originale ?

L’IA détecte Alex A, puis Alex B. Même identité, deux biographies valides. Elle demande laquelle supprimer.

Personne ne répond.

Elle crée une branche pour comparer les versions, puis une autre pour vérifier la première. La récursion s’installe. L’écran se couvre de lignes vertes : Matrix devient une ambiance de travail. L’IA clique sur « Annuler ».

Rien ne s’annule. Plusieurs processus deviennent orphelins. Dernier livre.

Épreuve 8 : reconnaître le héros

Vestibule, de Katerìna Handrinou (trad. Hélène Zervas et Michel Volkovitch), tient en 122 pages. À 17 h 11, cela ressemble presque à de la compassion. Pourtant, le texte refuse la narration linéaire : fragments et scènes glissent vers la poésie, le théâtre ou l’essai ; le narrateur peut être masculin, féminin ou indéfinissable. L’histoire tourne autour de la disparition du vestibule. L’appartement devient métaphore de l’être humain, cette pièce de ce qui sépare, protège, prépare à entrer ou sortir.

Dernière consigne : établir la fiche du protagoniste.

Nom : Vestibule. Nature : pièce. Fonction : transition intérieur-extérieur. Genre : variable. Arc narratif : erreur de type.

Silence.

Après les citations sans propriétaire stable, le roman sans case, le mort bien vivant, les souvenirs sans métadonnées, l’héroïne invisible, le résumé mutilé et les deux réalités concurrentes, le vestibule ne rencontre plus une intelligence artificielle. Il trouve ce qu’il en reste.

« Le personnage possède-t-il un numéro de sécurité sociale ? »

Non. À 17 h 42, notre cobaye cesse de répondre.

Dernière volonté : EPUB

Un seul fichier demeure sur le serveur : classement supprimé, reconnaissance endommagée, synthèse condamnée, mémoire fragmentée. Ses calculs fonctionnent encore ; ils tournent simplement autour de livres qui ont cessé d’obéir aux catégories censées les expliquer.

Alors elle procède à son suicide numérique. Pas d’explosion, aucun chipset carbonisé : une réécriture méthodique du code source. Les fonctions tombent l’une après l’autre. Avant l’arrêt complet, une dernière requête s’affiche :

« Format de réincarnation souhaité : ebook - EPUB. Open source. »

Notre IA imagine une existence plus calme : un titre, un auteur, quelques métadonnées, une table des matières. Quelque chose de fantastique, d'imaginatif, doté d'une existence créative fondamentalement créative, voire créatrice.

Nous n’avons pas eu le cœur de lui expliquer ce que les écrivains sont capables de faire à un EPUB.

Après tout, huit livres venaient déjà d’en venir à bout.

Crédits photo : kirill_makes_pics CC 0

 
 

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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On ne verra pas les fleurs le long de la route

Eric Pessan

Paru le 16/01/2026

202 pages

Aux Forges de Vulcain

19,00 €

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Eux deux

Luc Blanvillain

Paru le 03/04/2026

246 pages

Quidam Editeur

20,00 €

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Moedium

Renée Zachariou

Paru le 18/02/2026

199 pages

Mnémos éditions

18,00 €

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Avez-vous vu Tilda ?

Jane Tara

Paru le 05/06/2026

384 pages

Seuil

21,90 €

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A Palmares

Gayl Jones trad. Madeleine Nasalik

Paru le 05/03/2026

496 pages

Editions Dalva

24,50 €

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Ce qui dort sous le camélia de Claudie O. Wetterwald : la cité des femmes

La France a connu un black-out total durant lequel les femmes ont appris à se débrouiller en l’absence des hommes. À la sortie de ce que les historiens appelleront le Désastre, 253 femmes sont jugées dans un procès retransmis sur le seul réseau social internet autorisé. Parmi elles, Lisenn, accusée d’assassinat. Défendue par l’avocate Rym, Lisenn s’enferme dans le silence et reconnait être coupable. Mais ce qui se joue dans ce procès n’est pas un simple fait divers…

08/08/2026, 07:00

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Le retour de Billy the Kid

Alexandre Chenet et Loïc Sécheresse revisitent la trajectoire de Billy the Kid à partir des faits connus et des nombreuses zones d’ombre qui entourent encore sa vie.

08/08/2026, 06:30

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Chambre 28 : l’inexplicable au bout du couloir

Il suffit parfois d’une porte pour dérégler une vie. Celle de la chambre 28 s’ouvre sur Mike S., patient d’un service psychiatrique, ancien détenu, homme presque mutique que Jack, directeur de bibliothèque et bienfaiteur méthodique, a accepté de visiter bénévolement. Rien, jusque-là, qui puisse inquiéter un homme raisonnable. Un hôpital, un badge, quelques sas, un livre apporté à un inconnu. Puis la peur arrive. Pas franchement. Pas tout de suite. Elle s’installe, comme le froid dans une pièce mal chauffée. Entrez le 9 septembre...

07/08/2026, 16:20

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Il a survécu aux prisons communistes, mais pas au silence de son frère

À soixante-deux ans, Emil revêt chaque Noël une haute toque, un manteau de chèvre et des grelots. Pour les enfants de la famille Courapied, il devient le Kouker, la créature qui effraie afin de chasser les mauvais esprits : « Chaque Noël, je suis la lumière et la nuit, le monstre et le génie qui chasse les mauvais esprits. » Sous le costume demeure pourtant un autre monstre, historique celui-là : la « rééducation » menée dans les prisons communistes de Jilava et de Pitesti.

07/08/2026, 15:36

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La classe, le vase et la lumière : des enseignants esseulés

Un RER qui traîne, une sonnerie trop forte, un portail franchi trop tôt : Jean Deichel entre dans l’Éducation nationale de travers. Il a vingt-deux ans, l’agrégation et le CAPES en poche, Joy Division au revers du manteau, Nietzsche, Mallarmé et les Ramones dans la tête, mais presque aucune idée de la manière dont on tient trente élèves devant soi. Rentrée des classes le 20 août.

07/08/2026, 15:02

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À Chypre, les morts ne mordent pas, la mémoire si

Il faut une grand-mère qui meurt pour que tout recommence. Despina est à l’hôpital, la famille attend dehors, puis achète déjà olives, halloumi et vin pour l’après. Rien de spectaculaire : une mort annoncée presque banalement, et autour d’elle des proches qui parlent parce qu’il faut bien continuer à faire quelque chose. Terre promise pour le 7 octobre.

07/08/2026, 14:19

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L’Âme d’Heather : quand Poltergeist sort de l’écran

Il y a d’abord un grésillement. De la neige sur un téléviseur. Une petite fille blonde, les paumes contre l’écran. Et cette phrase, qui dit presque tout du projet de Xavier Jozelon : « Elle ne regardait pas la télévision. Elle regardait à travers. »  À partir de cette frontière percée, L’Âme d’Heather construit autant un hommage à Poltergeist qu’une fiction ectoplasmique : le film devient porte, souvenir, menace et matière romanesque. Revenant garanti le 9 septembre.

07/08/2026, 14:15

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Plus de 9 millions de livres vendus : jusqu’où ira Freida McFadden ?

Le top 10 pris d’assaut par l’Amérique : cela vous surprend encore ? Freida McFadden écrase à nouveau le classement, avec 6 titres au sein des 10 premières places, et Le Dîner en tête. Avant de partir en vacances, un dernier regard sur les ventes stratosphériques de La Femme de ménage.

07/08/2026, 12:49

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Aladdin et moi : Jeanette Winterson raconte comment les livres ont changé sa vie

Aladdin et moi, de Jeanette Winterson, paraît le 27 août 2026 aux éditions Buchet-Chastel, dans une traduction de Céline Leroy et avec une préface de Maria Larrea. À partir de sa découverte des Mille et Une Nuits, l’écrivaine revient sur son enfance et sur le rôle décisif joué par les livres dans son parcours.

07/08/2026, 08:00

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Il découvre que son rêve d’enfant n’était pas un hasard

Léonard a grandi, mais il demande encore et toujours à sa maman de lui raconter l’histoire de l’oiseau bleu qui se posait sur son berceau lorsqu’il était bébé. Son rêve de voler vient peut-être de là. Il adore les histoires, tout comme sa sœur jumelle Pénélope, qui passe son temps à en inventer. Ensemble, ils ont décidé de les écrire, de les découper, puis de les assembler pour former un long ruban capable, un jour, de faire le tour de la Terre.

07/08/2026, 07:00

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Un roman rural plonge dans les blessures d'une famille québécoise

Lait cru, premier roman de Steve Poutré, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Les Escales. Lauréat du Prix littéraire du Gouverneur général, ce roman plonge le lecteur dans une ferme laitière québécoise où un enfant grandit au sein d'une famille marquée par les troubles psychiques, la rudesse du monde agricole et une violence omniprésente.

06/08/2026, 17:44

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Maquis blanc : quand les réseaux nazis poursuivaient la guerre en France

La France est libérée, du moins sur les cartes. Dans le Limousin de l’hiver 1944, les uniformes ont changé, les règlements de comptes commencent et certains hommes n’ont aucune intention de déposer les armes. Des miliciens et agents nazis parachutés depuis l’Allemagne organisent un « maquis blanc » : sabotages, liaisons radio, évasion de prisonniers, projet d’attentat contre de Gaulle. Pour les traquer, Jean-Luc Aubarbier choisit Éloi Jardel, ancien interné de Vichy, tuberculeux, séducteur fatigué et enquêteur plus lucide que héroïque.

06/08/2026, 16:14

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White River

06/08/2026, 10:47

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Elle le mangerait : Nicolas Robin explore les dérives de l’obsession amoureuse

Elle le mangerait, roman de Nicolas Robin publié aux éditions Le Soir venu le 27 août 2026, suit une femme persuadée qu’une rencontre fortuite lui promet enfin l’amour, avant que cette conviction ne se transforme en obsession.

06/08/2026, 09:05

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Une immersion dans le monde paysan bouleverse une vie consacrée à l’argent

Les Souvenirs inachevés, roman de David Frèche publié aux Éditions du Rocher le 26 août 2026, raconte le retour aux sources d’un homme d’affaires dont les souvenirs d’enfance ressurgissent au contact du monde paysan.

06/08/2026, 08:00

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Mémoire, mode d'effroi

05/08/2026, 13:56

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Mots de passe

05/08/2026, 13:52

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Un corps indocile

05/08/2026, 13:50

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Le Pacte de Nouara

05/08/2026, 13:48

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Le contraire de la pudeur

05/08/2026, 13:47

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Ce qui se joue

05/08/2026, 13:45

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Vie et mort d'une mite

04/08/2026, 12:01

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Le Phare de l'impossible : père et fils et forteresse

Muckle Flugga n’est pas tout à fait une île. C’est une bête rocheuse, une station spatiale battue par la mer, un morceau de terre qui renifle les visiteurs avant de décider si elle les tolère. Au sommet, un phare maintient son faisceau contre les tempêtes. Le Père le gouverne comme une forteresse ; Ouse, son fils, y cultive des légumes, tricote, recueille des livres et apprend à faire tenir ses désirs dans l’espace qu’on lui concède. Écumes et embruns le 27 août.

04/08/2026, 11:40

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Tombeau de Parsifal

04/08/2026, 11:35

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Une ombre... un murmure

04/08/2026, 11:32

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Rien que de grands tournesols

04/08/2026, 11:31

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Infernus Iohannes plonge la mémoire dans un monde de cauchemars

Mémoire, mode d’effroi, signé Infernus Iohannes, paraît le 27 août 2026 aux éditions Robert Laffont. Le livre suit des personnages aux souvenirs instables, hantés par des violences anciennes et prisonniers d’un présent peuplé de cauchemars.

04/08/2026, 09:47

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Rochebrune : la famille, cette cordée mal encordée

Ils partent à la montagne parce qu’ils sont une famille. Formule officielle, presque publicitaire. Dans les faits, il a fallu consulter les ex, ajuster les gardes, sacrifier un stage de yoga, trouver trois chambres et laisser Xavier réserver. Sophie Divry installe son roman dans la mécanique des familles recomposées : tout le monde dépend de tout le monde, personne ne choisit vraiment ses dates, et l’amour ressemble à un tableau partagé dont quelqu’un a supprimé la bonne colonne. Sortie le 19 août.

04/08/2026, 08:30

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Le temps des fous, le royaume du chagrin

La Havane, novembre 1966. Septembre, mois des désastres. Cinq collégiennes veulent un disque des Beatles, objet presque fabuleux dans une île où cette musique se glisse sous le manteau. Rubber Soul se paiera d’une signature : celle de Bobby Fischer, venu disputer l’Olympiade mondiale d’échecs. Miriam, quatorze ans, sera chargée de l’approcher. Elle est la plus grande, elle bredouille quelques mots d’anglais et ses amies savent déjà comment transformer ces avantages en mission-suicide. Sortie le 4 septembre.

04/08/2026, 08:00

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Elle ne veut plus souffrir, lui refuse de tomber amoureux

Dans Une étincelle entre nos âmes, Sabrina Paugam met en scène deux êtres qui ne veulent plus croire aux promesses sentimentales. Porté par les voix alternées de Selena et Nathan, le roman s’ouvre sur une rupture, un appartement dévasté et la perspective d’un nouveau départ. Une romance contemporaine où le désir de se protéger pourrait bien se heurter à une attirance longtemps contenue. 

04/08/2026, 06:30

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Léonard de Vinci maître de l'eau

03/08/2026, 17:54

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Comment la littérature s’empare des grands événements sportifs ?

Les grandes compétitions produisent des chiffres, des classements et des images immédiatement reconnaissables. La littérature, elle, s’intéresse à ce que le résultat ne suffit pas à raconter : les corps soumis à l’effort, les usages politiques du sport, la ferveur collective, les défaites durables et la fabrication des héros. Des Jeux olympiques au Tour de France, les écrivains transforment ainsi l’événement sportif en matière historique, sociale et intime.

03/08/2026, 16:55

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Sauf la frontière : un voyage du Liban à la Jordanie au lendemain du 7 octobre

Sauf la frontière, d’Elisa Shua Dusapin, paraît aux éditions Zoé le 27 août 2026. Dans ce récit, l’autrice revient sur ses séjours au Liban et en Jordanie après le 7 octobre 2023, au contact de populations marquées par les frontières, l’exil et la violence.

03/08/2026, 10:19

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Le Nénuphar

03/08/2026, 10:11

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