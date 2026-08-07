Et si, pour faire lire les jeunes, il fallait réinventer la librairie ?

En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?
Le 07/08/2026 à 17:31 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
07/08/2026 à 17:31
0
Commentaires
4
Partages
Il suffit parfois d’entrer dans une librairie à l’étranger pour se faire la réflexion : dommage qu’on n’ait pas davantage ce genre de lieux en France. À Édimbourg, chez Waterstones de Princes Street par exemple, on vient pour flâner entre les rayons, mais aussi pour rester, boire un café, manger une pâtisserie, discuter après avoir choisi un livre - ou même sans en acheter tout de suite.
On n’y vient plus seulement chercher un livre, on vient y passer du temps. Et si, pour faire lire les jeunes, il fallait d’abord leur donner envie d’aller en librairie ?
L'auteur et éditeur Jérôme Oliveira prend le contrepied d’un discours désormais familier sur le décrochage des nouvelles générations face au livre, en partant du pays de Han Kang : « Les jeunes ne lisent plus ? La Corée du Sud nous dit autre chose. » Son observation tient en quelques lignes : « Parce que la librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. »
On y boit un café, poursuit-il, on y travaille, on y retrouve des amis, on y achète de la papeterie ou des objets de design, on y prolonge l’univers d’un film, d’une série ou d’un webtoon. Puis, parfois presque incidemment, « on achète un livre ». D’où cette conclusion : « Le livre n’a pas gagné la guerre contre les écrans. Il a trouvé sa place… à côté d’eux. » L’image est séduisante. Et les chiffres lui donnent, au moins en partie, raison.
Au premier semestre 2026, 53,07 millions de livres ont été vendus en Corée du Sud, selon les données de la Publication Industry Promotion Agency of Korea, soit 0,6 % de plus qu’un an auparavant. En valeur, la progression atteint 3,3 %. Pas de révolution donc, mais une résistance notable alors que d’autres marchés matures, dont la France, voient leurs volumes reculer.
Surtout, les jeunes lecteurs se distinguent par leur retour vers la fiction et les points de vente physiques. Kyobo Book Centre, l’une des principales chaînes du pays, fait de l’achat de romans en librairie par les personnes dans leur vingtaine l’une des tendances marquantes du premier semestre. Yes24 observe de son côté une hausse de 13,6 % des achats de romans, poésie et théâtre chez les 10-29 ans au premier trimestre 2026. Cette croissance prolonge celles déjà constatées en 2024 (+38,1 %) et 2025 (+15,3 %).
La chaîne coréenne SBS relève elle aussi cette singularité : chez les consommateurs âgés d’une vingtaine d’années, la proportion des achats effectués hors ligne est sensiblement supérieure à celle des achats en ligne.
Chez Kyobo, les livres voisinent avec la papeterie, les albums musicaux, les objets de design ou les produits dérivés. Certains espaces disposent de cafés et de restauration. D’autres, comme Arc N Book à Séoul, revendiquent ouvertement leur statut de lieu culturel et de lifestyle. Le principe est simple : donner une raison de venir, même lorsque l’achat d’un livre n’est pas encore décidé.
Aux États-Unis, où Barnes & Noble, que l'on disait condamné par Amazon il y a quelques années encore, multiplie à nouveau les ouvertures. Ses nouveaux magasins mêlent volontiers livres, café, jeux, cadeaux et événements. À Katy, au Texas, l’enseigne a par exemple inauguré en janvier 2026 un espace de près de 2000 m² réunissant livres, jouets, magazines, cadeaux et café.
Certains argueront que la comparaison a ses limites. Avec ses quelque 3500 librairies et son prix unique du livre, la France n’a pas les mêmes possibilités que Kyobo, Barnes & Noble ou Waterstones pour repenser l’expérience à grande échelle. Elle avance autrement : par petites touches, librairie par librairie, avec des lieux qui misent déjà depuis longtemps sur le conseil, la proximité et une certaine idée de la relation au livre.
Mais un constat s'impose : 72 % des personnes qui ne fréquentent pas les librairies indépendantes disent ne pas s’y sentir pleinement à l’aise, révèle une enquête de L’ObSoCo. L’observatoire utilise précisément ce chiffre pour recommander papeterie, jeux, clubs, ateliers, rencontres et cafés littéraires afin d’abaisser le seuil d’entrée et de transformer le commerce en « lieu de vie ».
Mais cette culture toute française de la sacralité du livre, celle du pays où maitriser la dissertation est plus valorisé que savoir réparer un frigo, évolue : une nouvelle génération de libraires arrive aussi avec d’autres imaginaires du commerce.
On n’en est certes pas aux concept-stores à la coréenne, mais Matulu, à Épernon, mêle neuf, occasion, papeterie, jeux et café. L’Agora, ouverte en 2026 à Nîmes, associe librairie, salon de thé, espace détente et jeux vidéo. Les dernières Rencontres nationales de la librairie consacraient même un échange professionnel entier aux cafés-librairies.
ICI à Paris, La Régulière ou Page Café à Lésigny mêlent déjà livres, café, papeterie, parfois jeux ou espaces de travail. Mais la comparaison avec certains lieux de Séoul a ses limites : ici, le livre reste clairement le centre de gravité et les autres usages viennent surtout le prolonger.
Et reste une difficulté très française : faire rester les gens coûte de l’espace, du personnel et de l’argent. Et ce n'est pas avec un résultat net autour de 1 % du chiffre d’affaires en 2024, selon l’étude Xerfi présentée aux Rencontres nationales de la librairie 2026, que l'on investit le plus...
Ce n’est évidemment pas dire que toutes les librairies françaises devraient se transformer en cafés ou en concept-stores. Leur force réside aussi dans leur diversité. Et pour ceux qui les fréquentent déjà beaucoup, le problème ne se pose pas forcément ainsi.
Une habituée des librairies indépendantes nous raconte qu’elle y entre volontiers « juste pour regarder », en pensant ne rien acheter, avant de repartir presque toujours avec quelques livres. Un autre habitué rappelle que rencontres, lectures ou simples discussions en font déjà, à ses yeux, des lieux de sociabilité.
Mais le vrai enjeu ici se situe du côté de ceux qui n’ont pas encore cette habitude, pour qui entrer dans une librairie reste un geste motivé par un achat précis.
Jérôme Oliveira termine son propos par une question : « Comment redonner envie d’aller en librairie ? » Les jeunes lecteurs coréens apportent peut-être une partie de la réponse : faire en sorte qu’on puisse avoir envie d’y aller avant même d’avoir envie d’un livre.
Crédits photo : CC0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.
07/08/2026, 18:03
En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».
07/08/2026, 11:43
À Embrun, dans les Hautes-Alpes, Annaïck Le Menestrel finalise la reprise de la librairie Charabia, pour en faire Les Adventices. Sa librairie généraliste et indépendante correspondra à ces « plantes qui poussent là où on ne les attend pas », pour porter haut la « résistance discrète » et la « vie dans les marges ». Un lieu idéal pour les lecteurs et lectrices, a priori.
06/08/2026, 13:09
L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.
05/08/2026, 16:31
Il serait presque inutile de l'écrire à nouveau : la période est particulièrement complexe pour les librairies. Si les difficultés des enseignes Sauramps, Decitre, Furet du Nord et Gibert attirent l'attention, les boutiques indépendantes souffrent également. Une crise qui s'étend à l'ensemble des commerces de proximité : les députés Laurent Lhardit (Bouches-du-Rhône, Socialistes et apparentés) et Jean-Pierre Vigier (Haute-Loire, Droite Républicaine) ont consacré un rapport au sujet, agrémenté de nombreuses recommandations.
04/08/2026, 13:11
Davantage de ventes, trois nouvelles adresses et treize papeteries intégrées : Orell Füssli a renforcé son implantation dans le commerce du livre au premier semestre 2026. Cette expansion présente toutefois une contrepartie immédiate. Le chiffre d’affaires de la branche progresse de 2,3 %, tandis que son résultat opérationnel tombe à 1,024 million de francs suisses, lesté par les coûts de la reprise d’A. Köhler.
01/08/2026, 09:30
Fondée en Ardèche en 2021, la librairie Lirandco a le souci d'offrir une deuxième vie, voire plus, aux ouvrages déjà lus — même si l'enseigne propose aussi des livres neufs. Forte d'une expérience dans la collecte et le tri, la structure développe à présent le circuit de seconde main dans Lirandco Recyclage, pour récupérer des références, mais aussi en fournir à des librairies partenaires.
31/07/2026, 13:25
Plus de 1000 livres de Raymond Briggs, auteur et illustrateur du Bonhomme de neige, ont été mis en vente le 23 juillet dans la librairie Oxfam de Hove, dans le sud-est de l’Angleterre, et sur le site de l’association. Donnée par sa succession après sa mort en 2022, la bibliothèque rassemble des bandes dessinées, des ouvrages illustrés et des titres consacrés à l’histoire sociale.
31/07/2026, 13:13
Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.
30/07/2026, 11:31
Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.
29/07/2026, 11:02
Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.
28/07/2026, 18:03
Ouverte en fin d'année 2021 à Le Faouët, commune du Morbihan, la librairie Le Temps de vivre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, a appris ActuaLitté. L'enseigne avait déjà traversé une période compliquée en 2023.
28/07/2026, 16:16
Une vingtaine de librairies de Montpellier et de sa métropole expriment leur solidarité avec les 54 salariés licenciés après la liquidation de Sauramps. Mais elles refusent que la disparition de l’enseigne, fondée en 1946, soit assimilée à celle de la vie littéraire locale.
27/07/2026, 15:40
À Quimper, Toulouse, Castres ou Saint-Quentin, la librairie ne traverse pas une seule crise, mais plusieurs : baisse des achats, charges en hausse, concurrence en ligne, implantation des grandes surfaces et fragilité des trésoreries. Les réponses vont de l’occasion à l’hybridation, tandis qu’une maison fondée en 1842 ferme ses portes. Le livre demeure ; ses points de vente, eux, cherchent encore leur prochain chapitre.
25/07/2026, 10:59
Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».
24/07/2026, 15:59
La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.
24/07/2026, 11:42
Après près de quatre décennies passées parmi les livres anciens, Hubert Bouccara a tourné une dernière fois la clé de La Rose de Java. Installée rue Campagne-Première, à Montparnasse, la librairie avait fait de Joseph Kessel, Romain Gary, Henry de Monfreid et des écrivains voyageurs les figures tutélaires d’un lieu aussi érudit que personnel. Son propriétaire y défendait les bouquinistes et la librairie indépendante, tout en faisant de sa vitrine et de ses prises de parole le relais de convictions volontiers provocatrices, parfois injurieuses.
22/07/2026, 17:35
Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.
20/07/2026, 16:42
À Auch et Orléans, la relève s’organise ; à Caussade et Verson, il faut convaincre les lecteurs de revenir. À Augan, une librairie incendiée tente de repartir, tandis qu’à Bruxelles et Lecce, d’autres formats poussent les murs. Au milieu, la crise de Makassar rappelle une évidence moins photogénique : pour parvenir jusqu’aux tables, un livre dépend aussi d’une chaîne économique qui peut rompre sans prévenir. Huit récits, et autant de façons de ne pas laisser le rideau tomber.
18/07/2026, 15:23
La commune de La Mure, dans le département de l'Isère, a perdu sa librairie, La Gribouille, installée depuis quatre ans au 34, rue du Breuil. Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze avaient alerté sur la situation du commerce il y a quelques semaines, mais l'enseigne n'a pas réussi à « se maintenir dans la tempête ».
17/07/2026, 12:13
À Alexandria, près de Washington, Long Dark House ouvrira officiellement le 1er septembre 2026 avec une spécialité peu propice aux nuits tranquilles : l’horreur, la science-fiction et les récits qui préfèrent se tenir à la lisière des genres. Imaginé par Chanthal Harris, ce commerce indépendant réunira livres, clubs de lecture, rencontres, parfums, chocolats et curiosités. Une maison obscure, certes, mais résolument accueillante.
17/07/2026, 10:53
Après presque 5 années d'activité, la librairie Le Tumulte, installée au 1, rue du commerce à Vouvray (Indre-et-Loire), a définitivement baissé son rideau, le 30 juin dernier. Le même jour, le tribunal de commerce de Tours l'avait placé en liquidation judiciaire.
16/07/2026, 11:46
À Machida, dans l’agglomération de Tokyo, la librairie Kumidō sert depuis 2023 de point de retrait et de retour pour les documents du réseau municipal. Remise en lumière par TV Asahi, l’expérience attire dans le magasin des habitants venus chercher un emprunt. L’enseigne assure que ses rayons jeunesse et parascolaire en ont bénéficié, avec des ventes en progression de 10 à 20 % — une estimation interne, qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation indépendante.
15/07/2026, 11:59
À Dinan, la librairie Les Rouairies a été liquidée par le tribunal de commerce de Saint-Malo, par un jugement rendu le 7 juillet dernier. Le point de vente de livres était en difficulté depuis plusieurs années, selon les gérants, qui souhaitaient mettre fin à son activité.
15/07/2026, 10:48
À Saint-Jean-de-Maurienne, Le Parvis a ouvert le 12 juin dans l’ancien atelier des skis Chaix-Vanoni. Cécile Masson et Guillaume Chaix ont consacré deux années à transformer ce morceau de mémoire artisanale en librairie-café, avec l’ambition d’y accueillir rencontres, musique et spectacle vivant. L’adresse arrive sur un territoire de 15.000 habitants où une autre librairie indépendante vient, presque simultanément, de doubler sa surface.
14/07/2026, 15:47
La Société des Grands Magasins (SGM), connue pour pour le rachat de la marque BHV en 2023, serait intéressée par les reprises de deux « corners » du groupe Nosoli, soit les librairies Le Furet du Nord à Reims et Decitre à Grenoble. Ces deux points de vente sont installés dans des enseignes BHV.
13/07/2026, 16:23
Pour la première fois depuis la création de son suivi, le Centre national du livre a recensé en 2025 davantage de fermetures que d’ouvertures de librairies. Derrière ce solde négatif de deux établissements, France Inter et la presse locale décrivent un réseau qui cherche des appuis très concrets : conseil, café, papeterie, itinérance, accessibilité ou programmation culturelle. De Héricourt à Marseille, revue de presse d’un métier qui élargit ses usages sans quitter le livre.
13/07/2026, 16:09
Fin 2023, le groupe Albin Michel déménageait son « vaisseau amiral », la librairie située au 229, boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement de Paris, pour l'installer au 137, boulevard Raspail, dans le 6e. Derrière ce déplacement, un bras de fer avec le bailleur du local, la SAS Bellechasse, qui s'est mené jusque devant le tribunal judiciaire de Paris...
13/07/2026, 15:47
Placée en redressement judiciaire en juillet 2025, la librairie Passion Bande Dessinée a fermé ses portes le 8 juillet dernier, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Douai. L'activité de la librairie Passion Manga, elle, se poursuit.
13/07/2026, 09:32
Ouverte au printemps dans l’East Village, Wild Sorrel Cookbooks consacre l’essentiel de ses rayonnages aux recettes, aux techniques culinaires et aux traditions gastronomiques du monde entier. À l’origine de cette adresse indépendante, Troy Chatterton, ancien responsable de Three Lives & Company, entend créer un lieu pour les cuisiniers amateurs autant que pour les lecteurs.
11/07/2026, 16:23
Une « journée de mobilisation citoyenne » : ainsi l'illustratrice lyonnaise Céline dessine n'importe quoi présente-t-elle son initiative, « La Bamboche des libraires ». Elle invite tout simplement les lecteurs et lectrices à se rendre en librairie, partout en France, évoquant « un geste collectif, festif et à la portée de tous ».
10/07/2026, 16:45
Après 53 ans d’activité, la librairie Dinali cessera son activité à Strasbourg pendant l’été 2026. Le point de vente du passage de la Mésange fermera le 31 juillet, avant celui du 102, Grand’Rue, le 31 août. Les gérants Jennifer et Thierry Goepp ont pris cette décision après trois exercices déficitaires, dans un contexte de hausse des charges et de baisse des ventes de livres. Aucun repreneur n’a été trouvé pour les deux magasins.
10/07/2026, 13:55
Librairie historique de Riom, Le Cadran Solaire prenait, en 2009, la suite de la Librairie Robin, installée depuis 50 ans dans le centre-ville. Frédérique Gillet-Jardat, propriétaire, a déposé, le 11 juin dernier, un dossier pour obtenir le placement en redressement judiciaire du commerce. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand y a répondu favorablement.
10/07/2026, 09:38
Un incendie s’est déclaré mercredi 8 juillet 2026 au matin dans une habitation à Augan, dans le Morbihan. Le feu s’est propagé à plusieurs maisons du centre-bourg et a touché la librairie La Grange aux Livres, une maison mitoyenne ainsi que deux habitations.
09/07/2026, 11:57
La Fnac de Metz doit quitter, à la fin de 2027, son emplacement au sous-sol des Galeries Lafayette. L’enseigne rejoindra le 57-59 rue Serpenoise, dans l’ancien siège local de la Société Générale, au terme d’un projet de réhabilitation annoncé à près de 10 millions €. Pour les lecteurs, c’est le déplacement d’un des principaux espaces de vente de livres du centre-ville, sans que son futur assortiment soit encore connu.
07/07/2026, 16:39
Le tribunal de commerce de Montpellier a finalement retenu l'issue la moins favorable pour la Librairie Sauramps, en prononçant la liquidation judiciaire de l'établissement. Cette institution culturelle, dont 2026 marquait le 80e anniversaire, avait été placée en redressement judiciaire il y a quelques semaines.
03/07/2026, 12:36
Autres articles de la rubrique Métiers
Près de vingt-cinq ans après la fermeture de la presse indépendante en Érythrée, PEN International réclame une « preuve de vie » pour douze écrivains et journalistes arrêtés dans le sillage de la répression de septembre 2001. À l’approche du 18 septembre, l’organisation remet leurs noms en circulation — pendant que le Comité pour la protection des journalistes distingue seize professionnels érythréens réduits au silence. Deux périmètres, un même trou noir documentaire.
08/08/2026, 12:17
Coups contre un romancier, procédure pénale visant un auteur, pertes de financements culturels, accès aux espaces publics restreint : PEN International estime que la liberté d’expression continue de se dégrader en Serbie. Son alerte du 22 juillet replace l’agression de Vladimir Arsenijević, déjà documentée par ActuaLitté, dans un ensemble plus large de pressions sur les écrivains, les médias, les universitaires et les artistes.
08/08/2026, 11:32
Great Western Railway a installé des mini-bibliothèques dans 10 gares de son réseau britannique pendant les vacances d’été 2026. Les familles peuvent y prendre, échanger ou déposer des livres gratuitement. L’opération a été lancée avec l’auteur jeunesse Michael Rosen après une enquête commandée par la compagnie, dans laquelle un parent sur cinq dit avoir constaté à la rentrée des difficultés avec des mots que son enfant connaissait avant les vacances.
07/08/2026, 11:38
Tandis que les outils basés sur l'intelligence artificielle font craindre une uniformisation des modalités d'expression et une domination renforcée de la langue anglaise, un imposant catalogue d'ouvrages souhaite faire entendre la diversité linguistique. L'Union internationale pour les Livres de Jeunesse (IBBY) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sont à l'origine de cette initiative.
07/08/2026, 10:31
Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.
07/08/2026, 08:30
L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.
06/08/2026, 18:18
L'auteur Marcos-Ricardo Barnatán et son fils Jimmy devaient présenter un recueil écrit à quatre mains à la Foire du livre de Santander. Des manifestants propalestiniens ont empêché le déroulement normal de la rencontre pour protester contre les positions publiques du poète en faveur d’Israël. Une plainte déposée est désormais examinée par l’unité spécialisée dans les crimes de haine du parquet de Cantabrie.
06/08/2026, 17:44
Yūki Tabata présente ses excuses aux éditeurs, assistants, graphistes et imprimeurs de Black Clover dans la postface du 38e et dernier tome, publié au Japon le 4 août 2026. Le manga s’est achevé le 30 avril, après plus de dix ans de publication. L’auteur reconnaît avoir épuisé certains collaborateurs, retardé le travail d’autres professionnels et provoqué des difficultés au fil de la production.
06/08/2026, 13:09
À Redwood City, en Californie, Barnes & Noble fermera le 16 septembre 2026 une librairie exploitée depuis trente-trois ans. L’enseigne affirme que le propriétaire des murs n’a proposé aucune solution pour prolonger son occupation. Une disparition imposée qui tranche avec la croissance retrouvée du premier libraire de détail américain, désormais fort de plus de 700 adresses.
06/08/2026, 12:52
Plus de cinq mois après son dernier billet personnel, George R.R. Martin a repris la plume sur son site, le 3 août. L’auteur du cycle du Trône de fer y décrit une année éprouvante, marquée par la perte d’amis, la tristesse et la dépression. Aucune nouvelle éditoriale n’accompagne cette confidence : The Winds of Winter, attendu depuis quinze ans, n’est pas même cité.
06/08/2026, 11:51
Le 3 octobre 2026, l’opération See You at the Library entend réunir des familles dans « des centaines de bibliothèques » aux États-Unis. Portée par Brave for Good, organisation liée à l’éditeur chrétien BRAVE Books, la campagne repose sur une nuance décisive : les établissements ne programment pas ces rendez-vous. Des groupes locaux réservent leurs salles, puis y installent lectures, prières et valeurs patriotiques.
06/08/2026, 11:12
Feltrinelli connaissait déjà le chemin de Barcelone, où le groupe italien contrôle Anagrama. En 2026, il change d’échelle : nouvelle maison pour le marché hispanophone, relance de Gribaudo, librairie à Montevideo et fondation culturelle. Une expansion répartie entre plusieurs enseignes, au moment où des éditeurs espagnols rappellent que multiplier les parutions ne garantit ni les ventes ni la rentabilité.
06/08/2026, 11:08
Le fondateur des Éditions Thierry Magnier cessera ses fonctions le 1er novembre 2026, à un an du trentième anniversaire de la maison. Thierry Magnier reconnaît avoir préparé sa succession, tout en disant avoir été surpris par son calendrier. Actes Sud présente de son côté cette décision comme l’aboutissement d’une transmission engagée depuis plusieurs années au profit de l’équipe éditoriale.
06/08/2026, 10:30
La disparition de Didier Decoin, mort à 81 ans, a suscité de nombreux témoignages dans le monde de l’édition, des lettres, du cinéma et de la télévision. Son éditeur et ami Manuel Carcassonne salue un « capitaine et un styliste hors pair », tandis que ses proches évoquent unanimement sa culture, sa douceur et sa générosité.
05/08/2026, 18:24
Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.
05/08/2026, 16:23
Le gouvernement de Javier Milei a avancé un nouveau projet visant à abroger la loi argentine sur le prix unique du livre. Portée par le ministre de la Dérégulation Federico Sturzenegger, cette suppression laisserait chaque vendeur libre de déterminer ses tarifs de vente. La Chambre argentine du livre craint que les grandes plateformes utilisent leur capacité financière pour proposer des rabais inaccessibles aux commerces indépendants.
05/08/2026, 16:21
L’écrivain Didier Decoin est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé l’Académie Goncourt ce mercredi 5 août. Couronné en 1977 pour John l’Enfer, il avait présidé l’institution entre 2020 et 2024. Quelques mois avant sa disparition, les éditions Stock publiaient encore son roman Maypops, inspiré d’une des plus graves erreurs judiciaires de l’Amérique ségrégationniste.
05/08/2026, 14:25
Le mathématicien, philosophe et romancier Olivier Rey a été élu au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, pour y siéger au fauteuil 8, précédemment occupé par Bertrand Saint-Sernin, décédé en juin 2024.
05/08/2026, 12:41
Les difficultés économiques de la librairie ne sont pas propres à la France. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), dans son rapport économique 2024, met ainsi en avant des problématiques partagées par la profession dans plusieurs pays : les marges se contractent, tout comme la tolérance vis-à-vis de la liberté d'expression des commerces...
05/08/2026, 11:34
Amazon a franchi, le 3 août 2026, les 3000 milliards $ de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire. Née comme librairie en ligne, l’entreprise devient la cinquième société à atteindre ce seuil, portée par AWS, les puces et l’intelligence artificielle. Le livre reste dans la machine, sans que les comptes disent ce qu’il y pèse.
05/08/2026, 11:18
Un décret du président de la République, publié au Journal officiel de ce 5 août 2026, approuve deux élections à l'Académie des beaux-arts. L'animateur, auteur et acteur Stéphane Bern y siègera au fauteuil III, tandis qu'Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco entre 2017 et 2025 et ancienne ministre de la Culture, prendra place au fauteuil IV.
05/08/2026, 10:14
Aux États-Unis, la cour d’appel du neuvième circuit a refusé de protéger, au nom du Premier amendement, l’exposition de trois albums dans les bureaux scolaires d’un travailleur social de l’Oregon. Rendu par deux voix contre une, l’arrêt confirme que ces couvertures pouvaient être interdites lorsqu’il recevait des élèves. Il ne valide toutefois pas juridiquement son licenciement.
04/08/2026, 16:16
ISBNdb, qui commercialise des données bibliographiques, a retiré fin juillet 2026 une offre destinée aux développeurs d’intelligence artificielle. La société proposait de réunir entre 1000 et un million de livres imprimés, sous couvert de confidentialité, mais affirme n’avoir exécuté aucune commande.
04/08/2026, 15:04
À la tête du Centre Pompidou depuis 2021, Laurent Le Bon est reconduit pour un mandat de trois ans, entre chantier monumental, déploiement hors les murs et avenir de la Bibliothèque publique d’information.
04/08/2026, 13:05
Les éditions Actes Sud ont annoncé l’acquisition, effective depuis le 18 mai, de Minus Éditions, maison lilloise spécialisée dans les livres à compléter, les jeux de discussion et les objets interactifs destinés à favoriser les échanges entre enfants et adultes. Elle revendique plus d’une centaine de références, près de 1500 points de vente. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
04/08/2026, 11:34
L’écrivain et poète américain Benjamin Alire Sáenz est mort le 28 juillet 2026 à El Paso, au Texas, après une longue maladie, a annoncé son éditeur Simon & Schuster. Âgé de 71 ans, il était notamment connu en France pour Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers. Ses livres abordaient la vie à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, les liens familiaux et l’identité sexuelle.
04/08/2026, 11:19
L’Independent Manga Alliance réunit cinq acteurs de l’édition et de la localisation pour aider créateurs et petites maisons à publier leurs mangas sur le marché anglophone. Traduction, diffusion, promotion et ventes doivent être mutualisées. Une réponse pragmatique à un obstacle bien connu : entre l’acquisition d’une œuvre et sa présence chez les libraires, il reste toute une chaîne à construire.
04/08/2026, 09:00
Après près de cinq ans à la direction générale des éditions Thierry Souccar, Patrice Evenor prend la présidence de Belles Lettres Diffusion Distribution. Spécialiste des fonctions commerciales, logistiques et de diffusion, il succède à Régis de Villers, démissionnaire, à la tête de cet acteur important de l’édition indépendante.
03/08/2026, 18:16
Cofondatrice et codirectrice générale de Publishers Group UK, Cathy Parson est morte à l’âge de 70 ans, après qu’un cancer de la vessie lui avait été diagnostiqué l’année dernière. Pendant plus de trois décennies, elle avait participé au développement de l’une des principales sociétés britanniques de représentation commerciale et de marketing au service des éditeurs.
03/08/2026, 18:01
La direction générale des Finances publiques a ouvert une consultation publique en vue de nouvelles précisions sur la définition fiscale du livre et les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables. Un chantier entamé après une décision du Conseil d'État, rendue le 16 juillet dernier, qui a annulé une doctrine des finances publiques concernant le livre audio.
03/08/2026, 17:00
Dans la Palestine des années 1980, alors que les pinceaux et les toiles devenaient difficiles d'accès, quatre artistes ont choisi de puiser dans leur terre natale pour continuer à créer. L'argile, le bois, la paille et le henné sont devenus leurs nouvelles couleurs. Un mouvement né de la nécessité, devenu une signature esthétique, et qui, quarante ans plus tard, continue d'inspirer. Par Amel Aït-Hamouda.
03/08/2026, 16:35
Évincé de Grasset au printemps, Olivier Nora pourrait rebondir chez Editis en y créant une maison à son image. Tandis que les discussions se poursuivraient avec le groupe dirigé par Denis Olivennes, l’éditeur a déjà constitué une société baptisée Bartleby. Une structure qui donne une première existence juridique à son nouveau projet, sans toutefois permettre d’en connaître encore le montage définitif.
03/08/2026, 16:16
Pierre Lemaitre sera présent aux Amfis, les universités d’été de La France insoumise. Malgré les polémiques médiatiques autour de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement, le prix Goncourt 2013 continue d’afficher publiquement son soutien à LFI. Il n’est pas le seul écrivain engagé aux côtés de la formation politique, mais il reste le seul auteur annoncé au programme de cette édition.
03/08/2026, 15:21
Shueisha mettra fin, le 30 septembre 2026, à son accord avec Walt Disney Japan pour l’édition de mangas Marvel. Quatorze volumes sont concernés : les versions numériques disparaîtront des plateformes, tandis que le papier sera limité aux stocks restants. Dans le même temps, Kadokawa prépare cinq créations originales. Le calendrier ressemble à un passage de relais, quoiqu'aucun transfert de catalogue n’a pourtant été annoncé.
03/08/2026, 15:16
Alors que se profilent déjà les débats budgétaires pour l'année 2027, la situation économique des agences culturelles s'avère préoccupante. Cofinancées par l'État et les régions, elles subissent de plein fouet l'austérité volontaire des uns et les déficits des autres, ce qui menace sérieusement la continuité de leurs actions. En Nouvelle-Aquitaine, l'engagement de l'agence envers la lecture publique en a fait les frais.
03/08/2026, 14:44
Les professionnels confirmés employés par une institution culturelle étrangère peuvent déposer leur candidature pour effectuer, en 2027, une résidence d’un à trois mois à la Bibliothèque nationale de France. Le projet doit être préparé avec la BnF et porter sur une coopération, l’étude d’un fonds ou la recherche de provenance. Les dossiers doivent parvenir à l’établissement au plus tard le jeudi 10 septembre 2026.
03/08/2026, 14:44
Commenter cet article