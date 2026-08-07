Et si, pour faire lire les jeunes, il fallait réinventer la librairie ?

Il suffit parfois d’entrer dans une librairie à l’étranger pour se faire la réflexion : dommage qu’on n’ait pas davantage ce genre de lieux en France. À Édimbourg, chez Waterstones de Princes Street par exemple, on vient pour flâner entre les rayons, mais aussi pour rester, boire un café, manger une pâtisserie, discuter après avoir choisi un livre - ou même sans en acheter tout de suite.

On n’y vient plus seulement chercher un livre, on vient y passer du temps. Et si, pour faire lire les jeunes, il fallait d’abord leur donner envie d’aller en librairie ?

Parfois, on y achète un livre

L'auteur et éditeur Jérôme Oliveira prend le contrepied d’un discours désormais familier sur le décrochage des nouvelles générations face au livre, en partant du pays de Han Kang : « Les jeunes ne lisent plus ? La Corée du Sud nous dit autre chose. » Son observation tient en quelques lignes : « Parce que la librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. »

On y boit un café, poursuit-il, on y travaille, on y retrouve des amis, on y achète de la papeterie ou des objets de design, on y prolonge l’univers d’un film, d’une série ou d’un webtoon. Puis, parfois presque incidemment, « on achète un livre ». D’où cette conclusion : « Le livre n’a pas gagné la guerre contre les écrans. Il a trouvé sa place… à côté d’eux. » L’image est séduisante. Et les chiffres lui donnent, au moins en partie, raison.

Au premier semestre 2026, 53,07 millions de livres ont été vendus en Corée du Sud, selon les données de la Publication Industry Promotion Agency of Korea, soit 0,6 % de plus qu’un an auparavant. En valeur, la progression atteint 3,3 %. Pas de révolution donc, mais une résistance notable alors que d’autres marchés matures, dont la France, voient leurs volumes reculer.

Surtout, les jeunes lecteurs se distinguent par leur retour vers la fiction et les points de vente physiques. Kyobo Book Centre, l’une des principales chaînes du pays, fait de l’achat de romans en librairie par les personnes dans leur vingtaine l’une des tendances marquantes du premier semestre. Yes24 observe de son côté une hausse de 13,6 % des achats de romans, poésie et théâtre chez les 10-29 ans au premier trimestre 2026. Cette croissance prolonge celles déjà constatées en 2024 (+38,1 %) et 2025 (+15,3 %).

La chaîne coréenne SBS relève elle aussi cette singularité : chez les consommateurs âgés d’une vingtaine d’années, la proportion des achats effectués hors ligne est sensiblement supérieure à celle des achats en ligne.

Faire de la librairie une destination

Chez Kyobo, les livres voisinent avec la papeterie, les albums musicaux, les objets de design ou les produits dérivés. Certains espaces disposent de cafés et de restauration. D’autres, comme Arc N Book à Séoul, revendiquent ouvertement leur statut de lieu culturel et de lifestyle. Le principe est simple : donner une raison de venir, même lorsque l’achat d’un livre n’est pas encore décidé.

Aux États-Unis, où Barnes & Noble, que l'on disait condamné par Amazon il y a quelques années encore, multiplie à nouveau les ouvertures. Ses nouveaux magasins mêlent volontiers livres, café, jeux, cadeaux et événements. À Katy, au Texas, l’enseigne a par exemple inauguré en janvier 2026 un espace de près de 2000 m² réunissant livres, jouets, magazines, cadeaux et café.

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Certains argueront que la comparaison a ses limites. Avec ses quelque 3500 librairies et son prix unique du livre, la France n’a pas les mêmes possibilités que Kyobo, Barnes & Noble ou Waterstones pour repenser l’expérience à grande échelle. Elle avance autrement : par petites touches, librairie par librairie, avec des lieux qui misent déjà depuis longtemps sur le conseil, la proximité et une certaine idée de la relation au livre.

Mais un constat s'impose : 72 % des personnes qui ne fréquentent pas les librairies indépendantes disent ne pas s’y sentir pleinement à l’aise, révèle une enquête de L’ObSoCo. L’observatoire utilise précisément ce chiffre pour recommander papeterie, jeux, clubs, ateliers, rencontres et cafés littéraires afin d’abaisser le seuil d’entrée et de transformer le commerce en « lieu de vie ».

Mais cette culture toute française de la sacralité du livre, celle du pays où maitriser la dissertation est plus valorisé que savoir réparer un frigo, évolue : une nouvelle génération de libraires arrive aussi avec d’autres imaginaires du commerce.

On n’en est certes pas aux concept-stores à la coréenne, mais Matulu, à Épernon, mêle neuf, occasion, papeterie, jeux et café. L’Agora, ouverte en 2026 à Nîmes, associe librairie, salon de thé, espace détente et jeux vidéo. Les dernières Rencontres nationales de la librairie consacraient même un échange professionnel entier aux cafés-librairies.

ICI à Paris, La Régulière ou Page Café à Lésigny mêlent déjà livres, café, papeterie, parfois jeux ou espaces de travail. Mais la comparaison avec certains lieux de Séoul a ses limites : ici, le livre reste clairement le centre de gravité et les autres usages viennent surtout le prolonger.

Et reste une difficulté très française : faire rester les gens coûte de l’espace, du personnel et de l’argent. Et ce n'est pas avec un résultat net autour de 1 % du chiffre d’affaires en 2024, selon l’étude Xerfi présentée aux Rencontres nationales de la librairie 2026, que l'on investit le plus...

Faire venir avant de vendre

Ce n’est évidemment pas dire que toutes les librairies françaises devraient se transformer en cafés ou en concept-stores. Leur force réside aussi dans leur diversité. Et pour ceux qui les fréquentent déjà beaucoup, le problème ne se pose pas forcément ainsi.

Une habituée des librairies indépendantes nous raconte qu’elle y entre volontiers « juste pour regarder », en pensant ne rien acheter, avant de repartir presque toujours avec quelques livres. Un autre habitué rappelle que rencontres, lectures ou simples discussions en font déjà, à ses yeux, des lieux de sociabilité.

Mais le vrai enjeu ici se situe du côté de ceux qui n’ont pas encore cette habitude, pour qui entrer dans une librairie reste un geste motivé par un achat précis.

Jérôme Oliveira termine son propos par une question : « Comment redonner envie d’aller en librairie ? » Les jeunes lecteurs coréens apportent peut-être une partie de la réponse : faire en sorte qu’on puisse avoir envie d’y aller avant même d’avoir envie d’un livre.

Crédits photo : CC0

Par Hocine Bouhadjera

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