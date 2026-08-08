Ce qui dort sous le camélia de Claudie O. Wetterwald : la cité des femmes

Construit comme un puzzle qui alimente la narration d’Avant le Désastre, le jour du Désastre, l’ère du Désastre et le Procès, la romancière retrace la vie de ces deux femmes que la justice va réunir pour un combat plus important que les charges qui sont retenues contre l’accusée. Pendant cette période d’incertitude, de violence, les femmes doivent se soutenir pour survivre.

Lisenn, seule dans cette maison de campagne avec deux ados de belles-filles qui la détestent, va s’adapter à l’hostilité de son environnement. L’autrice ne dévoile pas les raisons de ce chaos, ce qui importe c’est de rester en vie et Lisenn va se révéler protectrice, solidaire et maternelle. Mais une fois revenu un semblant d’ordre, les hommes reviennent et ne supportent pas l’ascendant que les femmes ont pris, alors, il y a ce procès, hors-norme, et c’est l’indépendance des femmes qui est en jeu.

Dystopie, thriller, Ce qui dort sous le camélia nous entraine dans un monde pas si futuriste que ça où les repères ont disparus en même temps que les outils technologiques. Claudie O. Wetterwald, à qui on doit La fille d’encre et de lumière en 2022, réinvente ce qui a été au début du XXe siècle pendant la Première Guerre durant laquelle les femmes ont dû remplacer les hommes qui, une fois revenus du front, reprendront le pouvoir au détriment de la liberté qu’elles avaient gagnée.

C’est un roman qui parle de famille, de liens qui vont parfois au-delà de celui du sang, de sororité et d’écologie. Ce livre raconte que les femmes peuvent survivre sans pour cela écraser les autres, qu’il existe dans la féminité autant de courage que de douceur et que l’abnégation n’est pas un choix, mais une nécessité.

Le choix de mélanger les fragments des deux vies à des époques différentes (que le lecteur se rassure, à chaque début de chapitre, il est précisé la période de narration) nous attire dans l’univers du thriller, car il y a des zones d’ombre chez cette femme qui est prête à aider tout le monde. Que lui reproche-t-on au juste, que cache-t-elle et qui l'a dénoncée ? Son avocate fera tout pour la sortir de son silence afin de connaitre la vérité. Mais la vérité est-elle si importante ?

Ce qui dort sous le camélia est un roman fort dans lequel le suspense est intense jusqu’à la fin, il célèbre la volonté et l’audace qu’il faut avoir en temps de crise où il est plus facile de se laisser aller plutôt que de combattre. Et c‘est ce combat pour la vie, que Claudie O. Wetterwald tient à nous faire partager avec des femmes héroïques et bienveillantes. Non, décidément, la femme ne sera jamais un homme comme un autre.

Par Christian Dorsan

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