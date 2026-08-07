70 lecteurs enfermés de nuit dans une librairie de Tokyo, avec des fantômes

À 22 heures, Daikanyama Tsutaya Books ferme habituellement ses portes. Ce vendredi 7 août, ce sera surtout le moment de changer de clientèle. À 23 h 30, 70 personnes sélectionnées par tirage au sort doivent rejoindre l’établissement de Shibuya pour Kaii na yoru 2026, « Une nuit de l’étrange ». Début des réjouissances à minuit, fin annoncée à 6 heures. Entre les deux, dormir ne figure manifestement pas au programme.

La page officielle de Daikanyama Tsutaya Books fixe le billet à 8000 yens (près de 45 €) et réserve l’accès aux personnes âgées d’au moins 20 ans. Les candidatures ont été recueillies du 11 au 20 juillet, avant un tirage dont les résultats ont été adressés le 24. L’organisateur promet une expérience de l’étrange « avec les cinq sens ».

Le rayon cuisine a aussi ses fantômes

Cinq intervenants doivent occuper cette veillée : Toshiyuki Tanaka, Chibiruma, Mariko Hao, Sakura Fukatsu et Yama Yū. Tous évoluent dans l’univers du kaidan, terme japonais associé aux récits de fantômes et de phénomènes surnaturels.

Tanaka est présenté par Tsutaya comme collectionneur d’objets dits maudits et vivrait, selon la biographie fournie par l’organisateur, entouré de plus d’une centaine de ces pièces. Le surnaturel s’arrête là au registre des croyances : les parcours professionnels, eux, sont documentés. Sakura Fukatsu a remporté le Kaidan Saikyōsen en 2023 ; Yama Yū, vainqueur de la même compétition en 2020, a également décroché le Shin Kaidan-ō en 2026. Chibiruma, Mariko Hao et les deux lauréats publient également leurs récits sous forme de livres.

Le programme prévoit d’abord un talk-show en deux parties, puis un « parcours des histoires de fantômes » à travers le magasin. Et c’est ici que la librairie cesse de n’être qu’un décor commode. Les secteurs musique, design et architecture, cuisine et bande dessinée doivent chacun accueillir un récit adapté à leur univers. On pourra donc découvrir, au milieu de la nuit, que les livres de cuisine n’offrent aucune garantie particulière contre les revenants.

Une exposition éphémère prolongera le principe : Tsutaya annonce avoir sélectionné dans des ouvrages d’horreur et d’occultisme des phrases capables de « glacer le sang », présentées dans l’espace pour entraîner les visiteurs vers les textes dont elles proviennent. Le livre reste ainsi le matériau de la soirée autant que son produit.

Une séance de signatures doit encore avoir lieu avant l’aube, exclusivement pour les ouvrages des intervenants achetés sur place et disponibles auprès des éditeurs. Même au royaume des esprits, la chaîne du livre conserve ses procédures.

On peut sortir. Revenir, beaucoup moins

Le raccourci d’une nuit « enfermé dans une librairie » serait tentant. Il serait surtout inexact. Les consignes autorisent un départ en cours de programme, mais interdisent ensuite de réintégrer les lieux, pour des raisons de sécurité. En dehors de la période d’accueil, les entrées et sorties restent donc en principe proscrites.

Les règles vont jusqu’aux photographies : elles seront admises dans le magasin pendant cette ouverture particulière, sauf durant les conférences et le parcours horrifique ; les intervenants ne pourront être photographiés qu’au moment des dédicaces. Le Share Lounge fournira boissons sans alcool et snacks pendant les pauses, tandis que Tsutaya recommande de dîner avant de venir. L’alcool, lui, n’est pas invité.

Kaii na yoru 2026 constitue l’un des temps forts de Summer Vacation 2026, programmation déployée au Daikanyama T-SITE du 18 juillet au 31 août. Livres, art, gastronomie, fête foraine et feu d’artifice y cohabitent avec cette parenthèse nocturne. Ouvert en décembre 2011 autour de Tsutaya Books, le complexe revendique depuis l’origine le concept de « forteresse culturelle pour adultes » et une librairie pensée comme lieu de vie autant que comme commerce.

De la lecture nocturne à l’horreur

Passer la fermeture à l’intérieur n’est pas une invention de 2026. En décembre 2023, Daikanyama organisait déjà Reading Book Night, une ouverture de minuit à 6 heures réservée à 30 personnes. Pour 4400 yens, le public pouvait lire après le départ des clients, suivre une visite nocturne et bénéficier de recommandations personnalisées.

Deux étés plus tard, l’horreur prenait possession des lieux. En août 2025, Tsutaya lançait Tsutaya Night Bookstore – Kaii na yoru avec les mêmes cinq invités. Culture Convenience Club annonçait alors 50 groupes, à raison de deux personnes au maximum par inscription, pour 7700 yens. Un reportage publié ensuite par CREA a constaté la présence d’environ 70 amateurs de récits fantastiques et raconté leur déambulation dans des rayons dont les éclairages avaient été réduits.

L’édition 2026 reprend donc une formule déjà éprouvée, avec les cinq mêmes intervenants et, cette fois, une capacité officiellement fixée à 70 personnes. Le magasin fermera bien à l’heure habituelle. Pour les histoires, en revanche, il faudra attendre le lever du jour.

Crédits illustration : DerekTung CC 0

Par Nicolas Gary

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