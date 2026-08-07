La classe, le vase et la lumière : des enseignants esseulés

Son premier matin tient en une phrase : « À bout de nerfs et trempé de sueur : ainsi commença ma vie de prof. » Fatigue, grotesque, angoisse : le réel menace déjà de devenir fiction.

Un collège comme territoire intérieur

La solitude des professeurs est infinie réussit d’abord parce qu’il ne réduit jamais l’école à un sujet. Emplois du temps, casiers, photocopies, inspections, RER à l’aube : le collège existe. Mais tout passe par Jean, qui transforme une pelouse en jardin, un renard en signe, une éclaircie en promesse. « l’évasion, il n’y a que ça de vrai. » C’est le moteur du livre : à la pesanteur institutionnelle répondent un feuillage, une chanson, un poème.

Haenel saisit surtout la contradiction du métier : être entouré et demeurer seul devant ce qu’on tente de transmettre. La phrase-titre revient comme un mantra : « La solitude des professeurs est infinie. » Elle pourrait virer à la plainte ; le roman en fait quelque chose de plus incertain, où la solitude devient aussi l’espace nécessaire à la parole. Car transmettre ne consiste pas à remplir : « on ne peut que s’y rendre disponible. »

Le vase brisé, ou le roman qui s’emballe

Puis un vase casse. À la fête de fin d’année, Jean danse, boit trop, chute sur la table des cadeaux et pulvérise une poterie destinée à Judith Chatel. Dès lors, le roman d’apprentissage dérive vers l’obsession : le vase devient faute, énigme, présage. Pompéi, le Zohar, Dostoïevski, les jardins, les oiseaux, le renard pâle et Lumpen entrent dans une même circulation de signes.

C’est là que le livre prend son plus beau risque et rencontre sa limite la plus nette. Haenel excelle à faire surgir du merveilleux dans le trivial, mais insiste parfois jusqu’à réduire l’étrangeté qu’il vient de créer. Le procédé n’est d’ailleurs pas dissimulé : Haenel donne lui-même la clef de son vase à Dostoïevski, en faisant de la scène de L’Idiot de Dostoïevski— où Mychkine brise précisément l’objet qu’on l’avait supplié d’épargner — le modèle à partir duquel Jean relit sa propre catastrophe.

La convergence séduit, mais son accomplissement, jusque dans la tombe étrusque où réapparaît un vase brisé, paraît presque trop parfait : à force de se répondre, certains signes cessent d’être des apparitions pour devenir des démonstrations.

Jean, surtout, interprète énormément Jean. Il vit, relit ce qu’il vient de vivre, raccorde les images, puis explique ce que l’écriture en révèle. Cette obstination nourrit sa drôlerie ; elle laisse parfois trop peu d’air au lecteur. Le roman ne produit plus seulement du mystère : il en fournit presque aussitôt le commentaire.

De Saint-Ex à la vitesse du souvenir

La première année à Saint-Exupéry possède une densité que la suite ne retrouve pas toujours. Streger, Laguille, Ania, Paul, Joséphine ou Sabine surgissent avec une voix, une allure, un ridicule, parfois une grâce. Lorsque neuf années d’enseignement sont ensuite parcourues par fragments, l’écriture accélère et certains personnages deviennent davantage des étapes dans l’itinéraire intérieur de Jean. Ce choix épouse une mémoire discontinue ; il entraîne néanmoins une baisse de tension.

Jean tend aussi à absorber ce qui l’entoure dans son propre roman : collègues, femmes aimées, élèves, animaux, œuvres rejoignent sa constellation intime. Le texte le sait et s’en amuse. Sa mégalomanie rêveuse séduit lorsqu’elle met le récit en mouvement ; moins quand le monde semble disposé pour lui envoyer des messages.

Il suffit pourtant que les élèves reviennent pour que tout se réaccorde. La lecture de Charlotte Delbo, une classe faisant circuler le livre à voix haute, Leyla découvrant la tulipe aperçue à Auschwitz : la scène compte parmi les sommets du roman. Jean la résume avec une simplicité qui tranche avec ses emballements : « il n’y a pas que du malheur, il y a de l’inoubliable. » Voilà ce qui sauve le livre de la déploration scolaire. L’usure, la peur et l’effondrement sont là ; quelque chose continue malgré eux.

Ce qui reste après la sonnerie

Dans ces moments, la littérature cesse d’être le refuge privé d’un professeur pour devenir une expérience commune. Un inspecteur formule presque malgré lui ce qui résiste à toutes les méthodes : « un cours, ça échappe à tout le monde. » C’est probablement le cœur du roman. On prépare, on cadre, on corrige ; puis quelque chose passe, ou non.

Le dernier mouvement pousse cette logique jusqu’au conte initiatique. On pourra trouver les coïncidences trop bien agencées, la lumière trop commentée, la propension de Jean à transformer chaque blessure en signe un peu complaisant.

Mais le livre conserve une énergie singulière : celle d’un homme qui raconte ses erreurs sans les réduire à une morale. « Écrire, c’est revenir. » Revenir au collège, au vase, aux humiliations, aux élèves, aux livres ; non pour réparer le passé, mais pour comprendre pourquoi certaines scènes continuent de brûler.

La solitude des professeurs est infinie est un roman généreux, drôle par éclats, vulnérable, parfois encombré de ses propres illuminations, mais jamais tiède. Sa force et son défaut procèdent du même geste : vouloir faire entrer dans la salle de classe le monde entier — littérature, désir, peur, sacré, fatigue, joie. Tout ne passe pas par la porte. Beaucoup demeure après la sonnerie.

NdR : Pour la genèse, La solitude des professeurs est infinie prolonge un texte publié par Yannick Haenel dans Charlie Hebdo en 2021. Le texte le confirme d’ailleurs. Haenel fait dire au narrateur que les assassinats de Samuel Paty puis de Dominique Bernard ont réveillé ces années enfouies : « J’ai plongé dans l’obsession. Je n’ai plus pensé qu’à ça : raconter mon expérience. » Il aura commencé à écrire le livre à partir d’une réactivation de ses souvenirs d’enseignant.

Marguerite Duras accompagne également le dernier mouvement du roman. Le voyage de Jean et Judith à Tarquinia dialogue explicitement avec Les Petits Chevaux de Tarquinia, dont le titre promet justement ces animaux que les personnages de Duras ne vont jamais réellement chercher. Chez Haenel, Judith explique que ce livre lui a donné envie de venir sur place avec Jean : devant les fresques étrusques, les chevaux deviennent alors moins une destination qu’un signe à déchiffrer.

« Ces chevaux azurés qui galopent sous terre, n’est-ce pas un secret, dit-elle, un grand secret qu’il faut garder pour soi ? » La référence fonctionne ainsi comme un contrepoint : là où Duras organise l’attente et le désir autour de ce qui demeure hors d’atteinte, Haenel fait du voyage à Tarquinia l’aboutissement concret — et volontairement romanesque — de tout son réseau de signes.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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