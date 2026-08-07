Chambre 28 : l’inexplicable au bout du couloir

Le bibliothécaire et l’inconnu

Jean-Didier a l’intelligence de confier son histoire à un personnage qui n’attend précisément rien du surnaturel. Jack classe, compare, rationalise. Il aide aussi, presque par réflexe, au risque de se faire prendre pour une « bonne poire ». Sa décision d’entrer dans le réel des autres tient dans une phrase : « La vraie vie, ce n’est pas cela, et c’est vers la réalité telle qu’elle est qu’il avait décidé de se tourner. » Ce réel va se montrer moins docile que prévu.

Face à Mike, Jack ne dispose que de ses habitudes, de sa courtoisie, de son métier : « Dehors, je suis bibliothécaire. Je vous ai apporté un livre. » La phrase paraît dérisoire dans cette chambre qui ressemble autant à une cellule qu’à un lieu de soin.

Elle est surtout juste : le livre devient ici une poignée de main, une manière d’entrer en contact avec celui que le monde a déjà rangé dans une case. Lorsque Mike finit par répondre, « Il y a bien longtemps que je n’ai pas lu un livre. Merci Monsieur. », quelques mots suffisent pour déplacer le rapport entre les deux hommes.

La peur, par petites doses

Le meilleur de Chambre 28 se trouve dans cette progression. Jean-Didier ne jette pas immédiatement ses fantômes dans le couloir. Il travaille les sensations : une lumière mal orientée, un silence trop long, une main que l’on hésite à saisir, un malaise qui semble appartenir à quelqu’un d’autre. L’hôpital, avec ses souterrains, ses bâtiments raccordés de travers, ses portes électriques et ses fenêtres grillagées, devient une mécanique d’enfermement.

Le rythme épouse alors l’esprit de Jack : une hypothèse, un doute, une autre piste. Le personnage ne capitule pas facilement. « Je refuse d’abandonner la partie. » Cette obstination donne sa cohérence au récit, même si elle entraîne parfois quelques détours. Jack revient sur ses raisonnements, les démonte, recommence. On pourrait souhaiter ici ou là une ellipse supplémentaire ; mais ces reprises disent aussi quelque chose de cet homme qui refuse de croire avant d’avoir épuisé tout ce qui pourrait lui permettre de ne pas croire.

Quand la chambre répond

Lorsque l’étrange cesse d’être seulement intérieur, le récit retrouve une vigueur immédiate. Mike saisit un stylo et trace sur le mur : « J’AI BESOIN DE VOUS, AU SECOURS ». À partir de là, la chambre devient presque un personnage. Le froid, les objets, les visions et les pertes de repères montent d’un cran ; la prose, simple et concrète, convient particulièrement à ces scènes parce qu’elle ne cherche guère à les surcharger. Elle décrit. Elle avance. Et le livre avec elle.

Le service psychiatrique participe fortement de cette atmosphère, avec ses sas, ses chambres fermées et son personnel sous tension. Le regard porté sur les lieux emprunte parfois aux représentations traditionnelles de l’asile inquiétant, mais celles-ci passent largement par Jack, qui découvre cet univers avec ses propres appréhensions. Le roman privilégie ainsi la sensation d’enfermement à une description véritablement clinique de l’institution : un choix de fantastique plus qu’un projet documentaire.

Tout expliquer, ou presque

La bascule la plus intéressante survient quand Jack cesse de demander si l’impossible existe et cherche plutôt sa logique : « Du paranormal, d’accord, mais alors pour de bonnes raisons. » Voilà probablement la phrase qui résume le mieux le livre. Même confronté à l’irrationnel, cet homme réclame une cause, un mécanisme, presque un dossier complet avec pièces justificatives.

Cette volonté de comprendre conduit naturellement Chambre 28 vers un dénouement qui choisit de donner une réponse plutôt que d’entretenir indéfiniment l’ambiguïté. Le doute de Jack devient certitude : « Il avait toujours cru cela impossible, or ce qui maintenant était impossible, c’était de refuser d’y croire, car il l’avait vécu. »

Les lecteurs qui aiment que le fantastique conserve son mystère pourront regretter que quelques portes se referment ainsi ; d’autres apprécieront précisément qu’une logique se dessine derrière les phénomènes accumulés. Le roman assume jusqu’au bout son terrain : celui du karma, des vies antérieures et de ce qui, d’une existence à l’autre, demanderait encore réparation.

Reste un fantastique accessible, construit sans effets de manche, qui trouve sa meilleure matière dans la collision entre une existence ordonnée et quelque chose qui refuse obstinément d’entrer dans les rayonnages.

Chambre 28 convainc surtout lorsqu’il observe une main devant une porte, un homme devant un autre, et laisse quelques secondes à l’inexplicable pour s’installer. Avant de fournir ses réponses, il réussit l’essentiel : donner envie d’entrer dans la pièce — tout en sachant très bien qu’on aurait peut-être préféré rester dans le couloir.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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