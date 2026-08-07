À Chypre, les morts ne mordent pas, la mémoire si

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Le 07/08/2026 à 14:19 par Nicolas Gary
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07/08/2026 à 14:19
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Une anecdote en appelle une autre, un souvenir déterre un autre souvenir, un voisin entre dans le récit, puis un disparu, un village, 1974. Antonis Georgiou appelle cela « une pelote d’histoires ». Son livre obéit à cette logique-là : on tire un fil et bientôt toute Chypre vient avec.
Un album d’histoires aurait pu devenir une fresque historique, avec dates, causes, conséquences et personnages rangés chacun dans son camp. Georgiou choisit exactement l’inverse. L’Histoire n’entre chez lui qu’après avoir traversé une cuisine, un cimetière, un repas de famille, un album photo.
Une mère envoie les hommes ouvrir la tombe du grand-père et leur lance : « N’ayez pas peur, les morts ne font de mal à personne, y a que les vivants qui mordent ». Toute la tonalité du livre tient dans cette phrase : la mort familière, l’humour qui empêche le pathos de s’installer, puis la cruauté humaine, qui finit toujours par revenir.
La langue avance pareillement, par poussées, reprises, bifurcations. On cause, on se coupe, on se souvient mal, quelqu’un rectifie, et le récit repart. Marie-Cécile Fauvin conserve cette oralité sans la transformer en folklore. C’est l’une des grandes réussites du texte : les voix ont du grain. Le revers existe.
À force de parentés, d’oncles, de voisins, de villages et de souvenirs emboîtés, le lecteur peut perdre le fil. Certaines séquences s’étirent, certaines voix finissent par se confondre. Mais cette légère désorientation n’est jamais tout à fait un défaut : la mémoire familiale, après tout, ne connaît ni sommaire ni index.
Puis vient 1974. L’invasion turque, les déplacements, les disparus, les fosses communes, les maisons abandonnées ou occupées. Georgiou refuse pourtant le récit national confortable. Une photographie de classe suffit à pulvériser les catégories : « Aucun de ces enfants n’est en vie, tous sont enterrés dans la fosse commune de Maratha. » Ces enfants sont chypriotes turcs ; le texte précise ensuite qu’ils ont été tués par des Chypriotes grecs. Plus loin, les crimes commis contre les Grecs reviennent avec la même précision. Le livre n’équilibre pas artificiellement les responsabilités : il rend aux morts leur singularité et aux vivants leurs contradictions.
Cette circulation des voix produit ses scènes les plus fortes. Un Chypriote turc déplacé affirme : « On nous a amenés ici de force. Que chacun rentre chez soi, nous réglerons nos problèmes seuls ». Un autre, revenu dans son village, résume l’exil d’une phrase : « Quand on te vole ta maison, on te vole aussi tes souvenirs. » Entre désir de vengeance, besoin de savoir et impossibilité d’oublier, trois mots tombent : « l’âme n’oublie pas ». Georgiou n’en tire pas de morale. Il laisse les phrases se heurter, comme les mémoires.
Le dispositif est aussi la grande singularité du livre : photographies, articles de presse, recettes, chansons, poèmes, avis de décès, histoires rapportées. L’ensemble ressemble réellement à un album qu’on feuillette sans respecter l’ordre des pages. Les images ne décorent pas le récit : elles donnent un visage aux absents, font vieillir les vivants sous nos yeux, déplacent brusquement ce que l’on croyait lire. Le montage fabrique ainsi une archive affective de l’île.
Il fabrique aussi ses longueurs. Les insertions documentaires les plus développées suspendent parfois l’élan ; les notes nécessaires au contexte ralentissent la lecture ; l’accumulation finit par produire quelques zones de saturation. Une coupe plus ferme aurait donné davantage de nerf à certains passages. Mais trop discipliner cette matière aurait peut-être trahi le projet : Georgiou écrit précisément contre le rangement propre des souvenirs.
Vers la fin, la mère veut passer au cadre numérique. Elle accepte la nouveauté, à une condition : « je les veux toutes mélangées, comme dans nos albums ! » Difficile de mieux résumer le livre. Les morts avec les vivants, les Grecs avec les Turcs, les noces près des enterrements, les recettes à côté des massacres, l’intime dans les plis de la politique.
Un album d’histoires n’est donc pas un roman qui avance : c’est un livre qui revient, bifurque, insiste, oublie puis se rappelle. Il peut agacer par son abondance et toucher pour exactement la même raison. Peu à peu, Chypre apparaît telle qu’un vieil album familial la raconterait : pages cornées, visages découpés, images déplacées, trous impossibles à combler. On continue pourtant à tourner les feuilles. Parce que raconter, ici, n’efface rien. Mais empêche peut-être qu’un mort disparaisse une seconde fois.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 07/10/2026
336 pages
Editions Viviane Hamy
22,90 €
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Né en Algérie en 1896 au sein d'une famille bourgeoise, ancien polytechnicien, Jacques Spitz (1896-1963) s'est très tôt dirigé vers une carrière littéraire. Peu d'informations sont accessibles sur l'auteur lui-même, à l'exception notable d'études menées sous la direction d'universitaires dont François Ouellet (par ailleurs, contributeur des Ensablés et auteur d'un précédent article sur Les Dames de Velours) qui ont conduit à la publication d'un livre intitulé Le Bazar imaginaire de Jacques Spitz aux Presses Universitaires de Rennes. Par Isabelle Luciat.
02/08/2026, 09:00
Ces 1er et 2 août, la France échange ses vacanciers. Les juilletistes remontent avec du sable dans le coffre quand les aoûtiens descendent, convaincus qu’une place les attend encore près de la mer. Entre les deux convois, six livres patientent sur une aire d’autoroute. Trois rentraient, trois partaient. Reste à décider lesquels méritent un demi-tour.
01/08/2026, 15:30
Nous pensons tous être uniques avec des vies différentes de celles des autres. Et pourtant quand on gratte un peu le vernis, il n’y a que du vide et on passe son temps à le combler pour un soupçon d’existence. Paul Leroux vit dans ce vide et cela lui convient. Rien n’a vraiment d’importance, cette vie est une obligation incongrue comme tant d’autres habitudes ou de servitudes.
01/08/2026, 10:06
Ancien réalisateur d’une poignée de films moyens, Jakob a cinquante ans aujourd’hui et il ne veut pas de fête. Il n’a rien à léguer aux générations futures et rien accompli pour empêcher le monde de courir à sa perte. Quant à s’épanouir, trouver l’amour, il laisse ça à d’autres.
01/08/2026, 08:00
Avec Chambre 28, Jean-Didier signe son premier roman et transpose dans la fiction les thèmes de l’invisible, de la transmission émotionnelle et des vies antérieures qu’il explore depuis plusieurs années dans ses ouvrages consacrés à la médiumnité. Publié dans la collection Thriller de Lune noire, le livre paraîtra le 9 septembre 2026.
01/08/2026, 06:30
Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.
31/07/2026, 19:25
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