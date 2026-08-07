L’Âme d’Heather : quand Poltergeist sort de l’écran

Une maison qui respire

L’histoire s’installe à Couëron, autour de La Gerbetière, où Jack et Elizabeth Grey emménagent avec leurs enfants. Les marais, les arbres, les oiseaux, le puits, les craquements : tout semble déjà savoir quelque chose. Jean voit bientôt un vieil homme au chapeau noir que personne ne veut vraiment croire. À sa sœur qui invoque l’imagination, il répond : « Ce n’est pas mon imagination ! » Le roman, lui, tranche vite. Ici, le fantastique n’hésite pas longtemps : il entre, s’installe et pousse les meubles.

C’est d’abord sa force. Jozelon possède un sens évident de l’image et de l’atmosphère. Les odeurs de terre mouillée, les chambres bleutées, les VHS, les reflets d’un écran cathodique et les oiseaux composent un décor très incarné. Il suffit parfois de quatre mots : « La maison était en apnée. » La formule fonctionne parce que la bâtisse n’est jamais un simple arrière-plan. Elle écoute, conserve, menace. Et quand le texte ralentit assez pour laisser agir ses sensations, l’inquiétude naît presque sans effort.

Poltergeist, miroir à deux faces

Le dispositif devient plus singulier lorsque Jean découvre Poltergeist et reconnaît dans Carol-Anne le visage de Caroline, mais aussi des images qu’il croyait n’avoir vues qu’en rêve. Il refuse d’éteindre la cassette : « Je n’ai jamais rien vu d’aussi passionnant. » C’est là que le livre trouve son meilleur vertige. La fiction regarde ceux qui la regardent. Le film n’est plus une référence décorative : il contamine le récit, brouille le partage entre mémoire cinéphile et surnaturel, et donne aux années VHS une texture presque tactile.

L’auteur assume sans détour ce mélange. L’avertissement liminaire précise que personnes réelles, œuvres, souvenirs et invention romanesque sont librement mêlés, et que le livre n’est ni une adaptation officielle ni une œuvre autorisée de l’univers Poltergeist. Cette précision est indispensable, notamment lorsque l’épilogue invente des prolongements impliquant Steven Spielberg, les frères Duffer ou Stranger Things : il faut les lire comme des éléments de fiction, non comme des révélations biographiques ou historiques.

Quand l’ombre devient trop visible

Cette générosité constitue toutefois une faiblesse du roman. Jozelon ne se contente presque jamais d’un signe lorsqu’il peut en donner trois. Les regards se figent, les souffles deviennent glacés, les cœurs cognent, les ombres frémissent, les silences s’épaississent. Annoncer qu'un détail est inquiétant réduit parfois l’espace laissé au lecteur pour l’éprouver.

Même emballement dans certaines énumérations ou explications. Le détail concret nourrit très bien l’univers lorsqu’il restitue une vidéothèque, un magnétoscope ou un jardin : il ralentit davantage l’action quand il aligne des modèles d’armes en bois, des appareils de chasse au paranormal ou des biographies secondaires.

Le dernier tiers change ainsi de régime : l’angoisse domestique devient bataille spectrale, exorcisme, tunnels organiques et vortex d’âmes. Le spectacle gagne en ampleur ce qu’il perd en trouble. Un vieux monsieur immobile derrière une fenêtre fait souvent davantage peur qu’une armée de morts.

Reste Millie, formidable point de résistance, petite fille dressée face à ce qui dévore les autres. Un personnage la résume d’une phrase : « C’est pas une enfant. C’est un séisme. » Elle incarne ce que le roman réussit le mieux derrière son attirail fantastique : la peur y est toujours liée à la famille, à la culpabilité, à la transmission, au besoin de protéger les plus fragiles.

Garder une lumière allumée

L’Âme d’Heather aurait donc gagné à retirer quelques effets, à faire davantage confiance à ses images, l’épilogue explique et raccorde, jusqu’à dissiper une part du mystère que le récit avait si patiemment installé. Mais cette tendance à tout conserver appartient aussi profondément au livre.

Car sous les fantômes, les écrans et les oiseaux, il y a une conviction simple : rien ne disparaît tout à fait tant qu’une histoire demeure. Millie le formule devant l’inscription gravée sur un arbre : « Il y a des choses qu’on doit écrire… pour qu’elles ne disparaissent jamais. » C’est à la fois la déclaration d’intention et la limite de ce roman fiévreux : il veut tout sauver, tout relier, tout faire revenir. Parfois trop. Mais avec une sincérité qui, elle, ne joue jamais à faire semblant.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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