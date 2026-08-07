Antoine Achard remporte le Prix Robert-Cliche 2026

D'après Sherbrooke.info, le jury décrit Deuil et divertissement comme un « roman comique et raffiné sur l’ivresse du paraître et le mirage de l’authenticité ». Son président, l’écrivain et professeur Éric Dupont, a surtout relevé l’humour et l’ironie du texte ainsi que la présence d’Auguste, l’un de ses personnages.

Éric Dupont siégeait en tant que jury avec Audrey Martel, copropriétaire de la librairie L’Exèdre, à Trois-Rivières, et la journaliste littéraire Marie-France Bornais. Celle-ci est malheureusement décédée avant l’annonce du résultat et cette édition 2026 du prix lui est par conséquent dédiée.

Mon corps apparaît. Cinq paires d’yeux font sur lui un va-et-vient vertical ; cinq paires d’yeux avisent mes bottines noires, mon ensemble bleu minuit, mon parapluie à crâne d’argent et mes dents blanches ; cinq paires d’yeux en affrontent une, la mienne. Que dire, que faire ? Je me laisse constater dans le cadre de porte. Provoquer, déplaire et séduire : voilà tout mon projet. Est-il une qualité humaine plus importante que l’authenticité ? Se montrer vulnérable et vrai, servir son récit de vie : n’est-ce pas ainsi que l’on s’attache aux autres ? – Auguste, narrateur héroïque survenu de nulle part, hausse un sourcil. Orphelin sans emploi ni téléphone, il est la forme vide que laisse un embauchoir, l’espace creux du tombé d’une étoffe. À ses côtés, les personnages de Deuil et divertissement vont découvrir l’élégance du néant. - Le résumé de l'éditeur pour Deuil et divertissement

Les jurés ne connaissent pas l’identité des auteurs au moment d’examiner les textes. Le règlement exige que chaque manuscrit soit soumis sous pseudonyme et qu’aucun nom réel n’y figure. Le texte doit être inédit, écrit en français, compter au moins 30.000 mots et prendre la forme d’un roman destiné à un public adulte.

Le concours est ouvert aux personnes de 18 ans ou plus qui résident au Canada et n’ont jamais publié de roman pour adultes. Trois personnalités du milieu littéraire composent le jury chaque année. Elles sont choisies par le Groupe Ville-Marie Littérature et leur décision est finale.

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Le Prix Robert-Cliche a été créé en 1979 en mémoire de Robert Cliche, avocat, juge et homme politique québécois mort l’année précédente. Il est consacré au premier roman québécois et franco-canadien. Le concours associe depuis sa création la sélection d’un manuscrit à sa publication. Le lauréat reçoit également une bourse de 10.000 $.

L'année dernière, le lauréat était Louis St-Pierre avec La République de Kafka.

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Par Dépêche

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