Du papier au numérique, la révolution qui bouleverse le manga japonais

Selon les données de la Japan Magazine Publishers Association (JMPA), la baisse s’est accélérée ces derniers mois : le magazine tirait encore à 1,02 million d’exemplaires en moyenne à la fin de 2025, puis à 1 million entre janvier et mars 2026. Entre avril et juin, il est tombé à 985.000 exemplaires. En l’espace de six mois, il a donc perdu 3,7 % de son tirage.

Les 985.000 exemplaires correspondent au tirage moyen par numéro, et non aux ventes réelles. Il s’agit du nombre d’exemplaires imprimés, sans déduire les invendus ou les retours. La JMPA établit cet indicateur avec le concours de l’industrie graphique et le publie quatre fois par an.

Au sens strict, c’est la première fois que le Weekly Shonen Jump passe sous le million depuis la mise en place de ce système de certification. Mais à l’échelle de toute son histoire, le seuil est encore plus symbolique : lancé en 1968, le magazine avait dépassé le million d’exemplaires dès 1971. Il aura donc fallu attendre plus d’un demi-siècle pour le voir repasser en dessous.

Le Jump reste néanmoins très loin devant ses concurrents directs. Sur la même période, le Weekly Shonen Magazine de Kodansha affichait 281.000 exemplaires par numéro et le Weekly Shonen Sunday de Shogakukan 120.000.

Dans la machine du Jump

Pour comprendre l’importance du chiffre, encore faut-il savoir ce qu’est le Weekly Shonen Jump. Il ne s’agit pas d’un manga, mais d’une anthologie de prépublication : un épais magazine bon marché qui réunit chaque semaine les nouveaux chapitres de nombreuses séries. Le numéro 36 de 2026, par exemple, vendu le 3 août au prix spécial de 330 yens (1,80 €), proposait 19 feuilletons et un chapitre spécial de KochiKame d'Osamu Akimoto.

Chaque épisode compte généralement une quinzaine ou une vingtaine de pages. Une fois plusieurs chapitres accumulés, l’éditeur les rassemble dans un volume relié, le tankōbon, que les lecteurs achètent en librairie. Le magazine sert à tester, installer et rythmer les séries.

Le modèle repose sur les questionnaires des lecteurs, qui influencent la place et l’avenir des séries. Les moins populaires peuvent être rapidement interrompues, tandis que les succès se déclinent en volumes, animes, films, jeux vidéo et autres produits dérivés.

Créé le 11 juillet 1968 sous le nom de Shonen Jump, le magazine paraissait d’abord deux fois par mois. Il est devenu hebdomadaire en 1969. Parmi les séries qui ont occupé ses pages, citons Gen d’Hiroshima (1973), témoignage majeur de Keiji Nakazawa sur la bombe atomique ; Dragon Ball, Akira Toriyama (1984) ; One Piece d’Eiichiro Oda (1997) ; Hunter × Hunter de Yoshihiro Togashi (1998) ; Naruto de Masashi Kishimoto (1999) ; My Hero Academia de Kohei Horikoshi (2014) ; Demon Slayer de Koyoharu Gotoge (2016)...

Même One Piece ne suffit plus

Le contraste avec l’âge d’or est aujourd'hui saisissant. Le numéro double 3-4 de 1995, mis en vente le 20 décembre 1994, avait été tiré à 6,53 millions d’exemplaires. Jamais un magazine de manga n’avait atteint un tel niveau. Dragon Ball, Slam Dunk et Yu Yu Hakusho figuraient alors parmi ses locomotives.

Certes, les 6,53 millions correspondent au tirage exceptionnel d’un numéro du Nouvel An, tandis que les 985.000 constituent une moyenne trimestrielle certifiée, cette comparaison mesure néanmoins l’ampleur du changement.

La baisse ne date en réalité pas d’hier. La moyenne annuelle s’élevait encore à 2,88 millions d’exemplaires en 2009-2010, à 2,45 millions en 2014-2015, puis à 1,56 million en 2019-2020. Elle était descendue à 1,31 million en 2021-2022. La disparition de séries phares a parfois accéléré le mouvement, notamment après la fin de Dragon Ball en 1995.

Mais aucun titre, pas même One Piece ou Naruto, n’a pu inverser durablement une tendance qui dépasse le seul contenu du magazine.

Le smartphone à l'affût

Le recul du Jump s’inscrit dans une transformation générale du marché japonais. En 2025, les ventes de mangas, papier et numérique réunis, ont représenté 692,5 milliards de yens (environ 3,8 milliards €), en baisse de 1,7 %. C’était le premier recul après sept années consécutives de croissance.

Le numérique a généré 527,3 milliards de yens (environ 2,9 milliards €), en hausse de 2,9 %, et capté 76,1 % de la valeur du marché, quand le papier est tombé à 165,2 milliards de yens (environ 905 millions €), en baisse de 14 %. Dans ce total, les volumes reliés ont reculé de 14,4 %, à 126 milliards de yens (environ 690 millions €), et les magazines de manga de 12,7 %, à 39,2 milliards de yens (environ 215 millions €).

Shueisha a anticipé le virage numérique avec Shonen Jump+, lancé en 2014, et MANGA Plus, qui diffuse les chapitres à l’international dès leur sortie japonaise. L’abonnement numérique au Weekly Shonen Jump coûte 980 yens par mois (environ 5,40 €), contre environ 1.280 yens (7 €) pour quatre numéros papier.

Ce recul touche l’ensemble de la prépublication japonaise. Le Monthly Shonen Jump, le Weekly Young Sunday et le Monthly Shonen Rival ont disparu entre 2007 et 2014. Monthly Ikki s’est arrêté en 2014, son successeur Hibana en 2017, puis le bimensuel Evening en février 2023.

Une bascule que Maxime Gendron, auteur de Mangashi, histoire de la prépublication du manga (Bul'Ma Éditions), nous avait déjà décrite l'année dernière : « Les magazines de prépublication sont davantage consommés en format numérique qu’en version papier, et cet écart ne cesse de se creuser », assurait-il alors.

Selon lui, « l’image du métro japonais où chacun lit son magazine de prépublication appartient désormais au passé ». Le passage du Weekly Shonen Jump sous le million d’exemplaires vient aujourd’hui donner une traduction très concrète à cette évolution : la prépublication reste centrale au Japon, mais elle se déplace de plus en plus du papier vers les écrans.

Quand la France saute l’étape

La France, de son côté, n’a jamais durablement adopté la prépublication de masse. Quelques expériences ont pourtant vu le jour : la revue suisse romande Le Cri qui tue a publié six numéros entre 1978 et 1981, Manga Player en a compté 42 entre 1995 et 1999, tandis que Shonen Collection de Pika s’est arrêté en 2005 après 30 numéros. Lancé par Ankama en 2011, Akiba Manga n’a connu que sept livraisons.

Selon Maxime Gendron, si ces magazines « font rêver les fans », leur modèle « ne correspond pas à notre manière de consommer le manga ». En France, explique-t-il, l’expérience est moins collective et périodique qu’au Japon, où la prépublication reste un outil central pour lancer des séries et mesurer leur potentiel.

Quelques tentatives récentes montrent néanmoins que la prépublication n’a pas totalement disparu en France, quitte à en réinventer le modèle. Lancé par le youtubeur Chef Otaku, Spatule Jump, dans l’esprit du Shonen Jump, avec plus de 223.000 € récoltés sur KissKissBankBank, a dépassé le stade du numéro pilote : Spatule Productions revendique plus de 7000 exemplaires écoulés sur ses deux premiers volumes, et un troisième numéro est désormais proposé.

De son côté, Manga Issho, projet européen porté notamment par Kana, semble avoir trouvé son rythme : six numéros sont déjà parus depuis 2025 et le septième est annoncé pour septembre 2026.

Le volume relié reste roi

Mais le marché français, on le sait, s’est surtout construit autour du volume relié, souvent découvert par l’anime ou les plateformes numériques. En 2025, environ 31 millions de mangas ont été vendus en France, pour un chiffre d’affaires proche de 280 millions €. Le marché a ainsi reculé de 13,4 % en volume et d’environ 10 % en valeur sur un an, après plusieurs années de décrue depuis le pic post-Covid. Il reste néanmoins très supérieur à son niveau de 2019, où quelque 19 millions d’exemplaires avaient été écoulés.

Selon une étude de l’Arcom publiée en 2025, 24 % des Français lisent des mangas et 42 % consomment des mangas ou des animes. Les données de ventes recensées par l’autorité portent, elles, sur 2024.

Le tome 112 de One Piece illustre cette vitalité. Paru chez Glénat le 8 avril 2026, il s’est maintenu six semaines dans le Top 10 Edistat. Après 70.856 exemplaires écoulés en trois semaines, il atteignait 122.261 ventes au début du mois d’août.

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Le passage du Weekly Shonen Jump sous le million reste donc un événement historique. Il clôt l’époque où un même magazine imprimé pouvait rassembler chaque semaine plusieurs millions de lecteurs autour des mêmes chapitres.

Mais il ne mesure ni l’audience numérique, ni les ventes de volumes, ni la puissance mondiale des adaptations. Ce qui vacille n’est pas vraiment le manga, plutôt le kiosque qui l’a longtemps porté.

Crédit image : Musée international du Manga de Kyoto / ActuaLitté CC BY-SA 4.0

Par Clotilde Martin

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