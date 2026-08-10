À Chavannes-près-Renens, une chapelle accueille la librairie La Maison des Feuilles

Pablo Thüler se souvient du jour où, avec Léa Bourquin, il a découvert la Chapelle de la Gare, à Chavannes-près-Renens. Tous deux avaient pris connaissance d'un appel à projet de la commune du canton de Vaud, qui cherchait un partenaire pour l'exploitation du lieu après sa rénovation. Le bâtiment était alors toujours utilisé comme un lieu de culte, par une communauté évangélique.

« Nous étions un dimanche et le pasteur est sorti alors que nous observions le bâtiment, en nous proposant d'y entrer pour assister à la cérémonie », nous raconte-t-il. « Je dois admettre que nous n'avons pas vraiment écouté le prêche et que nous nous sommes plutôt demandé où l'on placerait les rayons littérature et jeunesse ! »

Parmi la quarantaine de projets finalement remis à la commune de Chavannes-près-Renens, celui de Pablo Thüler et Léa Bourquin a donc été lauréat. Sans voir un signe entre ce choix heureux les circonstances de la découverte du lieu, les codirecteurs de La Maison des Feuilles avaient « laissé la possibilité à la congrégation d'officier le dimanche matin dans la librairie », mais cette option n'a pas été retenue.

Lettres et cartes postales

Sous le toit de la chapelle, bâtie en 1902 selon les plans de Charles Mauerhofer et Adrien Van Dorsser, aujourd'hui classée monument historique, 130 m2 à investir, dont 120 m2 de surface de vente. 10.000 références en langue française y prennent place, aux côtés de quelques centaines de volumes en anglais. Fiction, bande dessinée, livre jeunesse y seront représentés, avec la possibilité, pour la clientèle de s'installer pour déguster café, thé ou sirop.

« Cette partie café nous permet surtout de proposer un espace d’accueil et une expérience client, plus qu’une activité à part entière », précise Pablo Thüler. Les libraires envisagent par ailleurs de nombreuses activités, dont des rencontres, des ateliers, des conférences et des clubs de lecture.

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L'enseigne avance également plusieurs « abonnements », qui permettent de recevoir chez soi, selon plusieurs formules, une sélection d'ouvrages assurée par les libraires. Et, pour tisser ou entretenir le lien avec les fidèles — lecteurs et lectrices —, Pablo Thüler et Léa Bourquin proposent même de faire parvenir, chaque mois, « une carte postale personnalisée [...] avec une recommandation de lecture ».

Un « écrin spectaculaire »

Au moment de notre entretien avec Pablo Thüler, le 7 août, de derniers ajustements électriques prenaient place, quelques semaines après la fin des travaux de rénovation du lieu. Lui et Léa Bourquin s'attelaient, pour leur part, aux derniers préparatifs avant l'ouverture de la librairie, ce 10 août, au sein de cet « écrin spectaculaire ». La fête d'inauguration, elle, est programmée au 12 septembre prochain.

La Maison des Feuilles, qui tire son nom du livre homonyme de l'écrivain américain Mark Z. Danielewski (trad. Claro, Denoël), sera tenue par des libraires expérimentés. Tous deux se sont rencontrés il y a une dizaine d'années, sur leur lieu de travail, la librairie Payot de Morges. Pablo Thüler a ensuite pris la direction de Payot Lausanne, puis celle de la Librairie La Fontaine de Vevey. Depuis fin 2024, il est également programmateur à la Maison Rousseau Littérature de Genève. Quant à Léa Bourquin, après Payot Morges, elle est devenue adjointe du gérant de la librairie de Payot Neuchâtel.

Tous deux espèrent une belle affluence, la chapelle étant située, comme son nom l'indique, à côté de la gare de Renens, la deuxième plus importante de Suisse romande en termes de flux de passagers. De plus, « l'ouest lausannois reste une région très dynamique sur le développement culturel et la croissance démographique, mais qui dispose encore de peu de librairies. Cela faisait des années que je me disais que l'endroit était idéal. » L'ouverture de la librairie se présente donc sous les meilleurs auspices...

Photographies : La Maison des Feuilles

Par Antoine Oury

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