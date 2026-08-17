À 25 ans, Camille Bustos lance Obsydia, sa maison de romance et dark romance

Obsydia Éditions n’est encore qu’au commencement de son histoire. Camille Bustos ne lancera ses appels à manuscrits qu’entre la mi-octobre et le mois de novembre. Mais l’idée, elle, s’est imposée à la jeune femme au moment de choisir la suite de son parcours professionnel.

Après ses études dans l’édition à Toulouse, Camille Bustos constate le peu de débouchés dans sa région. La création d’Obsydia lui apparaît alors comme une solution pour rester dans le Sud. « Je ne me voyais pas du tout continuer à travailler en région parisienne. J’ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que c’était le moment de me lancer. »

Lectrice de romance depuis plusieurs années, participante notamment au Festival New Romance de Hugo Publishing, Camille Bustos assure que l’orientation s’est faite « comme une évidence ». Obsydia accueillera aussi bien de la romance que de la dark romance. « J’aimerais vraiment que la romance ait autant sa place que la dark romance », nous assure-t-elle.

30.000 € pour se lancer

L’indépendance a cependant un prix. Maquette, graphisme, fabrication, impression : en établissant son prévisionnel avec sa comptable, Camille Bustos découvre aussi le coût très concret du passage du projet éditorial à l’objet livre. « Ça nécessite quand même une part financière assez importante, et je ne pensais pas autant, honnêtement. »

Elle estime aujourd’hui à environ 30.000 euros le besoin nécessaire au démarrage et prévoit de recourir à un emprunt pour financer la maison. Le calendrier, lui, commence à prendre forme. Après l'ouverture des manuscrits cet automne, elle compte se réserver environ quatre mois de lecture, en fonction évidemment du volume reçu, puis six mois environ pour le travail éditorial et la fabrication.

La diffusion-distribution reste en revanche à construire. Aucun partenaire n’a encore été contacté, même si l’éditrice souhaite, si possible, confier les deux fonctions à un même opérateur.

Une romance plus inclusive

Obsydia arrive sur un marché qui n’a plus grand-chose d’une niche, même s’il a marqué le pas en 2025. Plus de 12 millions d’exemplaires de romance avaient été vendus en France en 2024, selon NielsenIQ BookData. En 2025, les ventes du genre ont toutefois reculé de 9,9 % sur un an.

Un succès qui contraste toujours, selon Camille Bustos, avec la manière dont cette littérature peut être regardée. « C’est un genre littéraire qui n’est pas souvent pris au sérieux, alors que c’est grâce à ce genre que beaucoup de personnes se sont mises à la lecture. J’aimerais continuer à montrer que c’est un genre comme un autre et qu’il n’y a pas de “vraie littérature”. »

La future éditrice veut également élargir les représentations proposées dans ses textes. Elle cite spontanément les personnages racisés, LGBT ou en situation de handicap, qu’elle juge encore insuffisamment présents dans les romances qu’elle lit. « Ces personnes doivent aussi pouvoir avoir une voix à travers les livres. »

Dark romance : le consentement comme limite

Reste le morceau le plus sensible du projet : la dark romance. Le sous-genre revendique précisément des univers plus sombres, des rapports de pouvoir, des personnages moralement ambigus et des relations susceptibles de jouer avec la violence, la manipulation ou l’interdit.

Son succès a été spectaculaire ces dernières années, notamment sous l’effet de BookTok et de figures comme Sarah Rivens. Mais cette popularité s’accompagne d’un débat persistant sur la représentation des violences sexuelles, la romantisation de relations abusives et l’accès de lecteurs mineurs à certains textes.

Le débat a brutalement ressurgi en février 2026 autour de Corps à cœur, de Jessie Auryann. Accusé de comporter des représentations particulièrement explicites de violences sexuelles sur des enfants, le livre a été retiré d’Amazon tandis que l’association Face à l’inceste déposait plainte et que la Haute-Commissaire à l’Enfance annonçait une saisine de la justice. L’autrice a ensuite elle-même engagé une procédure en diffamation, contestant les accusations formulées contre son ouvrage.

Camille Bustos cite spontanément cette polémique lorsqu’on l’interroge sur les limites qu’elle entend fixer chez Obsydia. « Dans les livres que je proposerai, le consentement sera quelque chose de très important. Simplement par respect pour les personnes qui ont pu être victimes d’agressions sexuelles, je trouve important qu’il y ait cette présence du consentement dans la dark romance. »

Elle ne souhaite pas pour autant neutraliser ce qui constitue, à ses yeux, l’un des attraits du genre : la possibilité de déplacer dans la fiction des fantasmes qui n’ont précisément pas vocation à être vécus. « Ce que j’aime dans la dark romance, je pense que c’est cette notion d’interdit qu’on peut retrouver dans les livres et qui serait totalement impossible dans la vraie vie. C’est vraiment ce sentiment d’interdit qui attire les gens. » La jeune éditrice assume donc les relations troubles, les univers sombres et les personnages toxiques, mais est formelle : « Il faut vraiment qu’il y ait une limite. »

Et les lecteurs mineurs ?

Obsydia entend également signaler ses dark romances comme réservées aux adultes. « Pour les livres de dark romance, je ferai apparaître la mention “interdit aux moins de 18 ans”. C’est très important de faire attention, parce qu’il y a beaucoup de mineurs qui arrivent à se procurer ce type d’ouvrages. »

Pour Camille Bustos, la responsabilité ne s’arrête de toute façon pas à l’éditeur. Elle estime que la prévention doit également se poursuivre au moment de la vente, notamment en librairie.

C’est sur la relation avec les auteurs que la fondatrice d’Obsydia veut également marquer sa différence. Elle a entendu, dit-elle, des autrices raconter avoir eu peu de prise sur certaines étapes de publication, jusqu’au choix de la couverture. Elle souhaite au contraire concevoir l’édition comme une collaboration. « Quand on édite un livre, c’est vraiment un travail qui doit se faire entre l’auteur et l’éditeur. Je trouve important de laisser un certain choix à l’auteur. Pour moi, c’est vraiment un travail qu’on fait à deux. »

Une formuler à trouver

L’identité commerciale de la maison s’appuiera très largement sur les réseaux où la romance a bâti une partie de sa puissance de prescription : Instagram, TikTok, mais aussi Facebook. Camille Bustos envisage notamment d’envoyer des services de presse à des créatrices de contenu spécialisées, parmi lesquelles Élise Books, très présente sur les réseaux autour de la romance.

Quant au livre audio, il reste pour l’instant une possibilité plutôt qu’un projet. Lectrice et auditrice elle-même, notamment via Nextory, la jeune éditrice n’exclut pas d’y venir « si l’occasion se présente ».

Tout reste donc encore à bâtir : diffuseur, distributeur, catalogue, auteurs et même identité graphique définitive - une graphiste travaille actuellement sur le futur logo. Camille Bustos ne prétend d’ailleurs pas disposer déjà de la formule qui distinguera Obsydia des nombreuses maisons ayant investi la romance. « Je pense qu’au fur et à mesure des livres que je publierai, c’est là que j’arriverai vraiment à me faire une identité qui me démarquera des autres maisons d’édition. »

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Pour l’heure, Obsydia possède surtout une fondatrice, un budget à réunir et une ligne de départ. Les manuscrits, eux, sont attendus à l’automne.

Crédits photo : Camille Bustos

Par Hocine Bouhadjera

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