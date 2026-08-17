À 25 ans, Camille Bustos lance Obsydia, sa maison de romance et dark romance

Une nouvelle maison indépendante s’apprête à rejoindre le paysage de la romance française. Fondée par Camille Bustos, 25 ans, Obsydia Éditions entend publier aussi bien de la romance que de la dark romance, avec une attention particulière portée à la diversité, au travail avec les auteurs et aux limites propres au genre.
Le 17/08/2026 à 18:03 par Hocine Bouhadjera
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17/08/2026 à 18:03
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Obsydia Éditions n’est encore qu’au commencement de son histoire. Camille Bustos ne lancera ses appels à manuscrits qu’entre la mi-octobre et le mois de novembre. Mais l’idée, elle, s’est imposée à la jeune femme au moment de choisir la suite de son parcours professionnel.
Après ses études dans l’édition à Toulouse, Camille Bustos constate le peu de débouchés dans sa région. La création d’Obsydia lui apparaît alors comme une solution pour rester dans le Sud. « Je ne me voyais pas du tout continuer à travailler en région parisienne. J’ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que c’était le moment de me lancer. »
Lectrice de romance depuis plusieurs années, participante notamment au Festival New Romance de Hugo Publishing, Camille Bustos assure que l’orientation s’est faite « comme une évidence ». Obsydia accueillera aussi bien de la romance que de la dark romance. « J’aimerais vraiment que la romance ait autant sa place que la dark romance », nous assure-t-elle.
L’indépendance a cependant un prix. Maquette, graphisme, fabrication, impression : en établissant son prévisionnel avec sa comptable, Camille Bustos découvre aussi le coût très concret du passage du projet éditorial à l’objet livre. « Ça nécessite quand même une part financière assez importante, et je ne pensais pas autant, honnêtement. »
Elle estime aujourd’hui à environ 30.000 euros le besoin nécessaire au démarrage et prévoit de recourir à un emprunt pour financer la maison. Le calendrier, lui, commence à prendre forme. Après l'ouverture des manuscrits cet automne, elle compte se réserver environ quatre mois de lecture, en fonction évidemment du volume reçu, puis six mois environ pour le travail éditorial et la fabrication.
La diffusion-distribution reste en revanche à construire. Aucun partenaire n’a encore été contacté, même si l’éditrice souhaite, si possible, confier les deux fonctions à un même opérateur.
Obsydia arrive sur un marché qui n’a plus grand-chose d’une niche, même s’il a marqué le pas en 2025. Plus de 12 millions d’exemplaires de romance avaient été vendus en France en 2024, selon NielsenIQ BookData. En 2025, les ventes du genre ont toutefois reculé de 9,9 % sur un an.
Un succès qui contraste toujours, selon Camille Bustos, avec la manière dont cette littérature peut être regardée. « C’est un genre littéraire qui n’est pas souvent pris au sérieux, alors que c’est grâce à ce genre que beaucoup de personnes se sont mises à la lecture. J’aimerais continuer à montrer que c’est un genre comme un autre et qu’il n’y a pas de “vraie littérature”. »
La future éditrice veut également élargir les représentations proposées dans ses textes. Elle cite spontanément les personnages racisés, LGBT ou en situation de handicap, qu’elle juge encore insuffisamment présents dans les romances qu’elle lit. « Ces personnes doivent aussi pouvoir avoir une voix à travers les livres. »
Reste le morceau le plus sensible du projet : la dark romance. Le sous-genre revendique précisément des univers plus sombres, des rapports de pouvoir, des personnages moralement ambigus et des relations susceptibles de jouer avec la violence, la manipulation ou l’interdit.
Son succès a été spectaculaire ces dernières années, notamment sous l’effet de BookTok et de figures comme Sarah Rivens. Mais cette popularité s’accompagne d’un débat persistant sur la représentation des violences sexuelles, la romantisation de relations abusives et l’accès de lecteurs mineurs à certains textes.
Le débat a brutalement ressurgi en février 2026 autour de Corps à cœur, de Jessie Auryann. Accusé de comporter des représentations particulièrement explicites de violences sexuelles sur des enfants, le livre a été retiré d’Amazon tandis que l’association Face à l’inceste déposait plainte et que la Haute-Commissaire à l’Enfance annonçait une saisine de la justice. L’autrice a ensuite elle-même engagé une procédure en diffamation, contestant les accusations formulées contre son ouvrage.
Camille Bustos cite spontanément cette polémique lorsqu’on l’interroge sur les limites qu’elle entend fixer chez Obsydia. « Dans les livres que je proposerai, le consentement sera quelque chose de très important. Simplement par respect pour les personnes qui ont pu être victimes d’agressions sexuelles, je trouve important qu’il y ait cette présence du consentement dans la dark romance. »
Elle ne souhaite pas pour autant neutraliser ce qui constitue, à ses yeux, l’un des attraits du genre : la possibilité de déplacer dans la fiction des fantasmes qui n’ont précisément pas vocation à être vécus. « Ce que j’aime dans la dark romance, je pense que c’est cette notion d’interdit qu’on peut retrouver dans les livres et qui serait totalement impossible dans la vraie vie. C’est vraiment ce sentiment d’interdit qui attire les gens. » La jeune éditrice assume donc les relations troubles, les univers sombres et les personnages toxiques, mais est formelle : « Il faut vraiment qu’il y ait une limite. »
Obsydia entend également signaler ses dark romances comme réservées aux adultes. « Pour les livres de dark romance, je ferai apparaître la mention “interdit aux moins de 18 ans”. C’est très important de faire attention, parce qu’il y a beaucoup de mineurs qui arrivent à se procurer ce type d’ouvrages. »
Pour Camille Bustos, la responsabilité ne s’arrête de toute façon pas à l’éditeur. Elle estime que la prévention doit également se poursuivre au moment de la vente, notamment en librairie.
C’est sur la relation avec les auteurs que la fondatrice d’Obsydia veut également marquer sa différence. Elle a entendu, dit-elle, des autrices raconter avoir eu peu de prise sur certaines étapes de publication, jusqu’au choix de la couverture. Elle souhaite au contraire concevoir l’édition comme une collaboration. « Quand on édite un livre, c’est vraiment un travail qui doit se faire entre l’auteur et l’éditeur. Je trouve important de laisser un certain choix à l’auteur. Pour moi, c’est vraiment un travail qu’on fait à deux. »
L’identité commerciale de la maison s’appuiera très largement sur les réseaux où la romance a bâti une partie de sa puissance de prescription : Instagram, TikTok, mais aussi Facebook. Camille Bustos envisage notamment d’envoyer des services de presse à des créatrices de contenu spécialisées, parmi lesquelles Élise Books, très présente sur les réseaux autour de la romance.
Quant au livre audio, il reste pour l’instant une possibilité plutôt qu’un projet. Lectrice et auditrice elle-même, notamment via Nextory, la jeune éditrice n’exclut pas d’y venir « si l’occasion se présente ».
Tout reste donc encore à bâtir : diffuseur, distributeur, catalogue, auteurs et même identité graphique définitive - une graphiste travaille actuellement sur le futur logo. Camille Bustos ne prétend d’ailleurs pas disposer déjà de la formule qui distinguera Obsydia des nombreuses maisons ayant investi la romance. « Je pense qu’au fur et à mesure des livres que je publierai, c’est là que j’arriverai vraiment à me faire une identité qui me démarquera des autres maisons d’édition. »
À LIRE - Tigrane Hadengue quitte Mama Éditions, plus de 25 ans après l’avoir fondée
Pour l’heure, Obsydia possède surtout une fondatrice, un budget à réunir et une ligne de départ. Les manuscrits, eux, sont attendus à l’automne.
Crédits photo : Camille Bustos
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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11/08/2026, 11:39
Le groupe d'édition Penguin Random House, accompagné, entre autres, par Hachette, Harpercollins et l'Authors Guild, sollicite à nouveau la justice pour qu'elle mette un coup d'arrêt à la censure de livres dans l'Iowa. Une plainte amendée adopte une nouvelle stratégie de contestation : seulement quelques titres sont mis en avant, pour que le tribunal puisse examiner plus attentivement les textes et mesurer combien la censure est abusive.
11/08/2026, 10:31
L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.
11/08/2026, 10:20
Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.
10/08/2026, 17:55
Ancien coureur au large devenu romancier, Fabien Clauw est mort à 54 ans, après un long combat contre une leucémie sévère. Installé à La Rochelle, où il avait fondé l’école de croisière Mer Belle Événements, il était surtout devenu l’une des voix françaises du roman maritime avec les huit volumes des Aventures de Gilles Belmonte, publiés chez Paulsen.
10/08/2026, 17:29
Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.
10/08/2026, 17:17
Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.
10/08/2026, 16:55
Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.
10/08/2026, 16:25
Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.
10/08/2026, 14:52
Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.
10/08/2026, 11:36
La Chapelle de la Gare, située à Chavannes-près-Renens (canton de Vaud), en Suisse romande, abritera, à compter de ce 10 août, une librairie généraliste indépendante, La Maison des Feuilles. Codirigée par Pablo Thüler et Léa Bourquin, l'enseigne mettra à disposition de sa clientèle habituée ou de passage 10.000 références en langue française ainsi qu'un petit espace café...
10/08/2026, 10:31
Pour remettre Barnes & Noble sur pied, James Daunt a supprimé l’un des mécanismes qui entretenaient son uniformité : des remises accordées par les éditeurs en échange d’une présence et de mises en avant déterminées dans tout le réseau. Dans Fortune, le patron de l’enseigne détaille une transformation fondée sur l’autonomie locale, des commandes plus prudentes et un assortiment élargi. Sept ans après son arrivée, Barnes & Noble dépasse de nouveau 700 librairies.
09/08/2026, 08:38
Près de vingt-cinq ans après la fermeture de la presse indépendante en Érythrée, PEN International réclame une « preuve de vie » pour douze écrivains et journalistes arrêtés dans le sillage de la répression de septembre 2001. À l’approche du 18 septembre, l’organisation remet leurs noms en circulation — pendant que le Comité pour la protection des journalistes distingue seize professionnels érythréens réduits au silence. Deux périmètres, un même trou noir documentaire.
08/08/2026, 12:17
Coups contre un romancier, procédure pénale visant un auteur, pertes de financements culturels, accès aux espaces publics restreint : PEN International estime que la liberté d’expression continue de se dégrader en Serbie. Son alerte du 22 juillet replace l’agression de Vladimir Arsenijević, déjà documentée par ActuaLitté, dans un ensemble plus large de pressions sur les écrivains, les médias, les universitaires et les artistes.
08/08/2026, 11:32
Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.
07/08/2026, 18:03
En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?
07/08/2026, 17:31
En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».
07/08/2026, 11:43
Great Western Railway a installé des mini-bibliothèques dans 10 gares de son réseau britannique pendant les vacances d’été 2026. Les familles peuvent y prendre, échanger ou déposer des livres gratuitement. L’opération a été lancée avec l’auteur jeunesse Michael Rosen après une enquête commandée par la compagnie, dans laquelle un parent sur cinq dit avoir constaté à la rentrée des difficultés avec des mots que son enfant connaissait avant les vacances.
07/08/2026, 11:38
Tandis que les outils basés sur l'intelligence artificielle font craindre une uniformisation des modalités d'expression et une domination renforcée de la langue anglaise, un imposant catalogue d'ouvrages souhaite faire entendre la diversité linguistique. L'Union internationale pour les Livres de Jeunesse (IBBY) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sont à l'origine de cette initiative.
07/08/2026, 10:31
Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.
07/08/2026, 08:30
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