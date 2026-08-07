Plus de 9 millions de livres vendus : jusqu’où ira Freida McFadden ?

Le Dîner ne laisse que des miettes à ses poursuivants. Pour sa cinquième semaine dans le classement, le poche de Freida McFadden conserve la première place avec 36.936 exemplaires vendus entre le 27 juillet et le 2 août. Son cumul atteint déjà 252.151 ventes, un mois seulement après sa parution chez City, dans une traduction de Karine Xaragai.

La Prof (J'ai Lu, traduit par Karine Forestier), de la même autrice, reste deuxième avec 14.480 exemplaires. L’écart entre les deux premières places dépasse donc 22.000 ventes sur la semaine. Virginie Grimaldi complète un podium inchangé : Les Heures fragiles, (Le Livre de poche) installé dans le top depuis treize semaines, écoule encore 12.077 exemplaires.

Le reste du classement bouge à peine. Quelqu’un d’autre (Le Livre de poche), de Guillaume Musso conserve la quatrième place avec 10.206 ventes, devant Tata de Valérie Perrin (Le Livre de poche), cinquième avec 9783 exemplaires.

Freida McFadden réapparaît ensuite quatre fois en cinq rangs. La Femme de ménage tient la sixième place avec 8703 ventes, devant La Psy, septième avec 8116 exemplaires. La Femme de ménage voit tout gagne une place et se hisse au huitième rang avec 7974 ventes. Autant de traductions de Karine Forestier aux éditions J'ai Lu.

Celle qui sait de Riley Sager (Verso) réalise le mouvement le plus spectaculaire du haut de tableau : 44 places gagnées, 7731 exemplaires vendus et une neuvième position pour sa quatrième semaine de présence.

Les Secrets de la femme de ménage (J'ai Lu) referme le top 10 avec 7710 ventes (traduction de Karine Forestier).

Les chiffres vertigineux de La Femme de ménage

Un petit exercice de mathématiques permet de mesurer la portée de cette domination. Paru en poche en octobre 2023, La Femme de ménage cumule désormais 2.918.637 ventes. Les Secrets de la femme de ménage, publié un an plus tard, atteint 2.065.583 exemplaires. À eux deux, les livres totalisent ainsi 4.984.220 ventes : tout près de 5 millions.

La série dépasse même largement ce seuil. La Femme de ménage voit tout ajoute 840.073 exemplaires, tandis que La Femme de ménage se marie, dix-huitième cette semaine, en compte 1.092.972. Les quatre références liées à La Femme de ménage pèsent donc 6.917.265 ventes cumulées en France.

Et Freida McFadden ne se résume plus à cette seule série. La Psy, paru en poche en avril 2025, affiche 1.191.164 ventes. Le Dîner, disponible depuis le 1er juillet, en totalise déjà 252.151. Si l’on additionne seulement La Femme de ménage, Les Secrets de la femme de ménage, La Psy et Le Dîner, le compteur atteint 6.427.535 exemplaires. Un volume équivalant à près de 10 % de la population française — comparaison purement indicative, puisqu’une vente ne correspond évidemment pas à un lecteur unique.

Les dix références de l’autrice présentes dans le top 200 cumulent pour leur part 9.530.174 ventes... Ce total additionne des titres distincts et ne mesure pas le marché global, mais il donne l’échelle d’une présence éditoriale devenue difficile à contourner.

Un marché en hausse sur la semaine

Dans son ensemble, le marché du livre a représenté 5,365 millions d’exemplaires et 62,499 millions € de chiffre d’affaires entre le 27 juillet et le 2 août. Par rapport à la semaine précédente, les volumes progressent de 3 % et les recettes de 4 %. La comparaison annuelle reste toutefois orientée à la baisse, de 12 % dans les deux cas.

Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit, avec 48 % des ventes et 49 % du chiffre d’affaires. Les librairies rassemblent 31 % des volumes et 34 % des recettes, devant les grandes surfaces alimentaires, à 21 % et 16 %. Au sommet du classement, en revanche, rien ne semble encore pouvoir enrayer la fièvre Freida.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

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Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : Street Art, Les Murs ont des oreilles - Avoir des yeux dans le dos / ActuaLitté CC BY-SA 4.0

Par Clotilde Martin

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