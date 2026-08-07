Royaume-Uni : des mini-bibliothèques en gare pour encourager les enfants à lire

Michael Rosen a inauguré le dispositif lors d’un trajet entre Londres Paddington et Reading, au cours duquel il a lu une histoire à des enfants, explique The Bookseller. Les mini-bibliothèques sont installées à Reading, Exeter St Davids, Swindon, Penzance, Worcestershire Parkway, Didcot Parkway, Westbury, Plymouth, Truro et Gloucester. Le principe est simple : les voyageurs peuvent prendre un ouvrage, l’échanger ou en déposer un.

GWR a lancé cette opération après une enquête réalisée par Mortar du 2 au 6 juillet 2026 auprès de plus de 1000 parents britanniques d’enfants âgés de 4 à 11 ans. Pendant les vacances d’été, ceux-ci déclarent que leurs enfants lisent en moyenne 3 heures par semaine, contre 11 heures consacrées à la télévision, aux jeux vidéo, aux téléphones et aux tablettes.

La moitié des parents interrogés estime que la lecture autonome a davantage de mal à trouver sa place lorsque les enfants ne suivent plus le rythme de l’école. Un parent sur cinq indique également que son enfant éprouve en septembre des difficultés avec certains mots qu’il connaissait à la fin du trimestre précédent. Enfin, plus d’un quart des répondants affirme qu’il faut ensuite trois à quatre semaines en moyenne pour que leur enfant retrouve la même confiance en lecture qu’avant les vacances.

La lecture des enfants, un sujet national au Royaume-Uni

L’initiative intervient pendant la National Year of Reading 2026, lancée au Royaume-Uni pour encourager la lecture pour le plaisir et potentiellement prolongée sur dix ans. La question de l’accès aux livres figure notamment parmi les sujets examinés cette année par la commission de l’Éducation de la Chambre des communes.

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Dans un rapport publié en juillet 2026, les députés ont également proposé que chaque enfant en Angleterre reçoive une carte de bibliothèque dès sa naissance et recommandent aussi la création d’une « National Reading Guarantee », destinée à assurer aux enfants un accès régulier aux livres et aux activités de lecture.

Crédits photo : Spixey - Flickr - CC BY 2.0.

Par Dépêche

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