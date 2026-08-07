Trêve des nouveautés : la décroissance “semble ne plus être un sujet tabou

En fin d'année 2023, l'Association pour l'écologie du livre suggérait une « recherche action autour de la reprise en main de notre temps de travail via des trêves de nouveautés multiples ». Menée par des libraires, elle consistait concrètement à suspendre les examens et commandes de nouveautés, afin de dégager le temps nécessaire à la défense des titres déjà en vente.

La trêve des nouveautés avait ainsi plusieurs vertus, selon l'organisation, notamment l'amélioration des conditions de travail et la revalorisation des compétences des libraires, la réduction des flux de transport et des retours, et, pourquoi pas, un signal envoyé aux éditeurs les plus productivistes.

La première édition de cette recherche-action avait été appliquée et suivie par une trentaine de librairies de France et de Belgique, pour un résultat plutôt encourageant. Elle n'avait ainsi pas débouché sur une « baisse de chiffre d’affaires significative sur les segments [concernés] ou pendant la période de la trêve ».

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L'Association pour l'écologie du livre avait donc reconduit l'opération en mars et avril 2025 et, premier constat, observe que les libraires se sont approprié la trêve. « Des librairies ont commencé dès janvier, d’autres en mai, certaines se préparant pour 2026 », relève l'organisation, qui note aussi que certains points de vente l'ont appliqué sur de longues périodes pour répondre à des difficultés économiques.

Plus de 80 librairies en trêve

Cette souplesse de la trêve des nouveautés s'étend au-delà de ses modalités : certains points de vente la revendiquent auprès des diffuseurs, d'autres en informent la clientèle et des librairies se contentent de l'appliquer de manière discrète.

L'initiative, sur la saison 2025-2026, aurait ainsi touché au moins 80 librairies et une bibliothèque, d'après les données partagées par l'Association pour l'écologie du livre. Un nombre « beaucoup plus important [...] ont baissé leurs achats sur les offices en 2025 de manière significative, selon des échanges eus avec l’Observatoire de la librairie [outil d'observation du Syndicat de la Librairie française, NdR] », souligne l'organisation.

Quelques témoignages de libraires cadrent cette seconde édition. Catherine Mangez, de la librairie Papyrus, à Namur, en Belgique, remarque une « pression » chez les représentants, qui expriment parfois des réserves marquées vis-à-vis de la trêve. Solveig Touzé, de la librairie La Nuit des Temps (Rennes) relève pour sa part que ces mêmes représentants « voient que ça marche », avec une baisse des retours et de meilleures ventes pour les coups de cœur du commerce.

À la Librairie des Bauges (Albertville), Thomas Berrond note que la trêve des offices, « déstabilisante » au début, « nous a permis de sortir d’une logique de sur-achat et d’impulsion commerciale ». Les pertes de ventes dues à l'absence de titres le jour de la sortie — comme Astérix ou le dernier Amélie Nothomb, par exemple — sont « largement compensé[e]s », à ses yeux, par « un pilotage de trésorerie facilité », « une sélection plus réfléchie », moins de manipulations et plus de temps pour les conseils.

Petite particularité de cette édition, donc, la participation d'une médiathèque, celle des Sorinières, à Nantes, à l'occasion d'une saison sur le thème « Ralentir », de septembre 2024 à janvier 2025. Si le budget consacré aux nouveautés est resté le même, celles-ci ont été classées directement dans les rayonnages, et non mises en valeur sur tables, la durée de prêt a été allongée, tandis que l'établissement a levé le pied sur le rythme des animations.

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Le bilan est ici plus mitigé : « peu de répercussions sur le public, l’effet pédagogique souhaité n’a pas réussi », reconnait Baladine Claus, directrice de la médiathèque. Parmi les objectifs de l'opération se trouvait aussi un regain de sérénité pour l'équipe de médiathécaires.

Dans sa propre conclusion, l'Association pour l'écologie du livre estime que la décroissance, dans le milieu du livre, « semble ne plus être un sujet tabou » : « Plusieurs représentant·es ont ainsi acté, voire accompagné cette recherche-action qui se prolonge par des discussions relatives à d’autres manières de faire ensemble. »

La première « recherche-action » de l'organisation arrive à son terme, mais les libraires sont vivement encouragés à poursuivre leur appropriation de la trêve des nouveautés, à partir des outils mis à disposition par l'association. Cette dernière planche sur une nouvelle démarche, centrée sur la notion de « contre-marketing » autour de la nouveauté dans l’ensemble de la filière.

Le rapport complet sur la trêve des nouveautés, saison 2025-2026, est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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