La saga littéraire La Guerre des clans adaptée en jeu vidéo

L'imposante Guerre des clans se poursuit sur les écrans. L'éditeur Trailmark Games publiera en effet à l'automne un jeu vidéo, de type jeu de rôle, basé sur la saga littéraire inaugurée par trois romancières britanniques [Victoria Holmes, Kate Cary, Cherith Baldry, ensuite rejointes par d'autres autrices, NdR] sous le pseudonyme Erin Hunter, au début des années 2000.

Développé par la société péruvienne Bamtang Games, Warrior Cats: Clans of the Forest donnera la possibilité aux joueurs de créer leur propre personnage à quatre pattes dans l'univers de La Guerre des clans, puis de rencontrer des alliés et des ennemis, avant de mener des combats au tour par tour. Un système de réputation et choix multiples mènera à quatre récits différents, en fonction du clan rejoint.

La saga littéraire, particulièrement ample, avait de quoi être adaptée : elle compte aujourd'hui 9 cycles de 6 romans, soit plus d'une cinquantaine d'ouvrages principaux, ainsi que des récits annexes. Plusieurs histoires ont par ailleurs été adaptées sous la forme de mangas ou de bandes dessinées...

En France, les livres principaux sont publiés par Pocket Jeunesse dans des traductions de Cécile Pournin et Aude Carlier. PKJ BD suit également les parutions des adaptations graphiques, avec un nouveau tome, Un voleur au clan du tonnerre, cosigné par Erin Hunter et James L. Barry, à paraitre en septembre prochain dans une traduction d'Aude Carlier.

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L'éditeur Trailmark Games a publié, en 2024, une nouvelle version de TMNT: Wrath of the Mutants, jeu d'arcade à l'origine sorti en 2017, et a prévu la sortie, le 18 septembre prochain, du beat'em up [jeu de combat à progression] The Walking Dead: Streets of Survival, basé sur la série AMC, elle-même tirée des BD de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard (publiées par Delcourt dans des traductions d'Edmond Tourriol).

Par Antoine Oury

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