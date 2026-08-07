Diversité linguistique : les livres “garantissent que les langues restent vivantes

Présentée comme la « Collection IBBY-UNESCO de livres remarquables pour jeunes lecteurs en langues autochtones et en péril », cette sélection réunit 169 ouvrages répartis entre 7 régions. Son objectif est simple : mettre en avant des livres créés dans des langues autochtones et menacées et, si possible, encourager les créateurs et les éditeurs à alimenter cette production.

« En mettant en avant des récits ancrés dans des contextes linguistiques et culturels variés, elle affirme que les langues ne doivent pas seulement être préservées, mais aussi activement utilisées, partagées et sans cesse réinventées », soulignent Khaled El-Enany, directeur général de l’UNESCO, et Basarat Kazim, présidente d’IBBY.

Cette collection couvre 152 langues, une diversité linguistique essentielle pour que « les enfants aient accès à des livres, à des médias et à des contenus éducatifs dans leur langue maternelle », poursuivent El-Enany et Kazim.

Environ 500 titres pour enfants et adolescents (livres-albums, romans, biographies, bandes dessinées et ouvrages documentaires) ont été reçus par le Comité de sélection, qui a ensuite été attentif à la qualité des textes et des illustrations. Les livres de la sélection ont été initialement publiés entre janvier 2018 et décembre 2025 dans une langue autochtone et/ou en péril, ou dans une édition bilingue comprenant au moins une langue autochtone et/ou en péril.

Pour rappel, une langue est considérée en danger lorsque son nombre d’utilisateurs est inférieur à 7,5 millions. Différents niveaux sont ensuite définis selon le nombre d'utilisateurs, jusqu'au niveau « en danger critique d’extinction », quand les langues sont parlées ou utilisées par moins de 25.000 personnes.

Revitaliser et célébrer les langues autochtones

Le Comité de sélection souligne que les choix ont été effectués uniquement à partir des livres reçus : le résultat est donc nécessairement imparfait. Ainsi, la collection « ne peut prétendre représenter de manière uniforme ou proportionnée la production de livres pour jeunes lecteurs en langues autochtones ou en péril dans tous les territoires. Il existe certainement bien d’autres livres remarquables dont nous n’avons malheureusement pas eu connaissance. »

Ce Comité de sélection réunit Aïcha Belkadi, Ben Bowen, Simon de Jocas, Juan Manuel Espinosa, Colette Poitras, Swati Raje, Lola Shoneyin, Jeannet Stephen, Johan Sandberg McGuinne, Eugenia Urrere, Carolina Ballester et Cristina Puerta. Parmi les langues représentées dans la sélection, citons, entre autres, le guarani (langue amérindienne), le tshivenḓa (langue bantoue d'Afrique du Sud et du Zimbabwe), le nahuatl (langue amérindienne), le molbog (langue utilisée aux Philippines et en Malaisie) ou encore le zoque (langue mexicaine).

Depuis l’adoption en 2003 de la Recommandation sur la promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès universel au cyberespace jusqu’à son rôle de premier plan dans la sensibilisation à l’échelle mondiale, l’UNESCO n’a cessé de souligner l’importance de veiller à ce que toutes les langues, et en particulier celles qui sont les plus menacées, soient soutenues tant dans les espaces physiques que numériques.

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Cet engagement se traduit aujourd'hui par la Décennie internationale des langues autochtones (2022-2032), proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies, qui constitue un appel mondial à l’action pour préserver, revitaliser et célébrer les langues autochtones en tant qu’expressions vivantes de la culture, des systèmes de connaissances et des visions du monde.

Depuis plus de 70 ans, IBBY œuvre aux quatre coins du monde, convaincue que le droit de l’enfant à la lecture inclut le droit de lire dans sa propre langue et de se reconnaître dans les histoires qu’il lit.

La Collection IBBY-UNESCO de livres remarquables pour jeunes lecteurs en langues autochtones et en péril est accessible ci-dessous.

Photographie : Détail de la couverture du livre Atlas - Comment va le monde ?, publié par Actes Sud Jeunesse (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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