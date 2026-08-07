Blade Runner 2099 : la saga tirée d'une nouvelle de Philip K. Dick se poursuit

L'actrice Hunter Schafer incarne Cora dans Blade Runner 2099, un personnage inédit de la saga, tout comme Olwen, une Réplicante interprétée par Michelle Yeoh. Ce duo évoluera dans le Los Angeles de 2099, marqué par l'esthétique sombre et cyberpunk si marquante dans le premier film de Ridley Scott...

Le scénario de cette nouvelle série a été signé par Silka Luisa (Les lumineuses, Halo) qui en a supervisé la production. Rappelons que le film original de Ridley Scott se basait sur le roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, de Philip K. Dick, traduit par Sébastien Guillot chez J'ai lu.

Blade Runner 2099 fait suite à Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve et sorti en 2017. Ce long-métrage, qui avait bénéficié d'un scénario coécrit par Hampton Fancher et Michael Green, réunissait à l'écran Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas et Robin Wright.

Par Antoine Oury

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