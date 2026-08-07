USA : en 10 ans, les étudiants dépensent beaucoup moins pour les manuels

Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.
Le 07/08/2026 à 08:30 par Cécile Mazin
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07/08/2026 à 08:30
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Le manuel universitaire n’a pas soudainement fait vœu de pauvreté. Il prend simplement moins de place dans les dépenses déclarées par les étudiants. Selon le rapport Student Watch 2026 de la National Association of College Stores, 338 $ ont été consacrés, en moyenne, aux ressources obligatoires pendant l’année 2025-2026. L’exercice précédent s’établissait à 341 $. Trois dollars de moins : même un café universitaire hésiterait à célébrer.
Sur dix ans, la pente devient nettement plus impressionnante. En 2015-2016, Student Watch évaluait cette dépense à 602 $. Le recul atteint donc 43,9 %, arrondi à 44 %. Et par rapport aux 701 $ enregistrés en 2007-2008, la somme actuelle a diminué de plus de moitié.
Attention toutefois au superlatif : 338 $ ne constitue pas le plancher absolu de la série. La NACS avait mesuré 285 $ en 2022-2023, avant une remontée. Le niveau demeure historiquement bas, mais il n’est pas inédit.
ActuaLitté avait déjà relevé cette tendance en 2022, à partir des données d’un autre organisme, Student Monitor, qui estimait alors la dépense annuelle à 314 $ et le recul décennal à 44 %. Le nouveau rapport ne découvre donc pas le phénomène : il l’actualise, avec un autre échantillon et une autre méthode de collecte.
La nuance est de taille. Student Watch ne suit pas le tarif catalogue d’un manuel standard ; l’enquête additionne ce que les répondants disent avoir déboursé pour leurs supports obligatoires. Un ouvrage neuf, un exemplaire d’occasion, une location, un fichier numérique, une licence institutionnelle ou une ressource gratuite ne produisent évidemment pas la même facture.
La baisse observée ne permet donc pas d’affirmer que les éditeurs ont réduit de 44 % le prix de leurs publications. Elle montre que les étudiants paient moins directement, ou choisissent d’autres voies pour obtenir les contenus demandés. Voilà qui est moins spectaculaire qu’une grande braderie du savoir, mais beaucoup plus fidèle à ce que mesure l’étude.
Pour son édition 2026, Student Watch a recueilli les réponses d’environ 11.177 étudiants dans 34 établissements de deux ou quatre ans, aux États-Unis, au Canada et en Jamaïque. L’enquête est réalisée par OnCampus Research, le pôle d’études de la NACS, et financée par la fondation de cette association professionnelle, qui représente les commerces universitaires. Il s’agit donc d’une source sectorielle, non d’une statistique publique.
Pour la troisième année consécutive, le format numérique arrive en tête des préférences : 37 % des répondants le choisissent, contre 32 % pour l’imprimé. Ils mettent en avant l’accès immédiat, la consultation sur plusieurs appareils et l’absence de livre à transporter. Les étudiants plus âgés et ceux de première génération universitaire restent davantage attachés au papier.
Le support payant doit aussi composer avec tout ce qui ne donne pas lieu à un règlement au moment de l’usage. Quelque 72 % des personnes interrogées ont reçu au moins une ressource gratuite ou sans paiement direct : documents préparés par les enseignants, articles en ligne, notes de cours, revues savantes, romans ou manuels libres.
La gratuité mérite, là encore, ses guillemets. Une licence numérique fournie par la bibliothèque ou un abonnement à une revue scientifique peut être financé par les frais d’inscription ou par le budget de l’établissement. L’étudiant ne sort pas sa carte bancaire ; quelqu’un règle néanmoins l’addition.
Les programmes d’accès négocié déplacent encore le moment du paiement. Ces dispositifs fournissent les ressources dès le premier jour de cours, généralement au-dessous du prix de détail. Parmi leurs utilisateurs, 54 % se déclarent satisfaits et 14 % insatisfaits ; 64 % jugent la formule meilleure que les autres moyens d’obtenir les contenus requis.
Le mécanisme ne se confond pas avec une gratuité. Dans certains établissements, le coût est intégré aux frais facturés à l’étudiant. Les règles fédérales relatives aux aides universitaires autorisent cette organisation lorsque les livres ou fournitures sont proposés sous les prix concurrentiels et qu’une possibilité de refus est offerte. Une vente individuelle devient alors un accès institutionnel, souvent numérique.
Tout le monde n’entre pas pour autant dans cette bibliothèque sans murs. Environ un étudiant sur quatre a renoncé à acquérir au moins une ressource obligatoire. Au printemps 2026, 24 % ont déclaré avoir téléchargé sans autorisation un support de cours. Pourtant, ceux qui n’avaient pas réuni l’ensemble des contenus demandés n’ont dépensé que 20 $ de moins, en moyenne, que les autres. L’abstention et le piratage n’expliquent donc qu’une partie du recul.
Les librairies de campus ne disparaissent pas du paysage : 62 % des étudiants ayant acheté des ressources sont encore passés par elles au moins une fois, désormais plus souvent en ligne qu’au comptoir. Le papier continue de circuler, tandis que le marché se déplace vers les licences, les locations, les plateformes et les achats négociés.
Crédits photo : Photorama CC 0
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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04/08/2026, 09:00
Après près de cinq ans à la direction générale des éditions Thierry Souccar, Patrice Evenor prend la présidence de Belles Lettres Diffusion Distribution. Spécialiste des fonctions commerciales, logistiques et de diffusion, il succède à Régis de Villers, démissionnaire, à la tête de cet acteur important de l’édition indépendante.
03/08/2026, 18:16
Cofondatrice et codirectrice générale de Publishers Group UK, Cathy Parson est morte à l’âge de 70 ans, après qu’un cancer de la vessie lui avait été diagnostiqué l’année dernière. Pendant plus de trois décennies, elle avait participé au développement de l’une des principales sociétés britanniques de représentation commerciale et de marketing au service des éditeurs.
03/08/2026, 18:01
La direction générale des Finances publiques a ouvert une consultation publique en vue de nouvelles précisions sur la définition fiscale du livre et les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables. Un chantier entamé après une décision du Conseil d'État, rendue le 16 juillet dernier, qui a annulé une doctrine des finances publiques concernant le livre audio.
03/08/2026, 17:00
Dans la Palestine des années 1980, alors que les pinceaux et les toiles devenaient difficiles d'accès, quatre artistes ont choisi de puiser dans leur terre natale pour continuer à créer. L'argile, le bois, la paille et le henné sont devenus leurs nouvelles couleurs. Un mouvement né de la nécessité, devenu une signature esthétique, et qui, quarante ans plus tard, continue d'inspirer. Par Amel Aït-Hamouda.
03/08/2026, 16:35
Évincé de Grasset au printemps, Olivier Nora pourrait rebondir chez Editis en y créant une maison à son image. Tandis que les discussions se poursuivraient avec le groupe dirigé par Denis Olivennes, l’éditeur a déjà constitué une société baptisée Bartleby. Une structure qui donne une première existence juridique à son nouveau projet, sans toutefois permettre d’en connaître encore le montage définitif.
03/08/2026, 16:16
Pierre Lemaitre sera présent aux Amfis, les universités d’été de La France insoumise. Malgré les polémiques médiatiques autour de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement, le prix Goncourt 2013 continue d’afficher publiquement son soutien à LFI. Il n’est pas le seul écrivain engagé aux côtés de la formation politique, mais il reste le seul auteur annoncé au programme de cette édition.
03/08/2026, 15:21
Shueisha mettra fin, le 30 septembre 2026, à son accord avec Walt Disney Japan pour l’édition de mangas Marvel. Quatorze volumes sont concernés : les versions numériques disparaîtront des plateformes, tandis que le papier sera limité aux stocks restants. Dans le même temps, Kadokawa prépare cinq créations originales. Le calendrier ressemble à un passage de relais, quoiqu'aucun transfert de catalogue n’a pourtant été annoncé.
03/08/2026, 15:16
Alors que se profilent déjà les débats budgétaires pour l'année 2027, la situation économique des agences culturelles s'avère préoccupante. Cofinancées par l'État et les régions, elles subissent de plein fouet l'austérité volontaire des uns et les déficits des autres, ce qui menace sérieusement la continuité de leurs actions. En Nouvelle-Aquitaine, l'engagement de l'agence envers la lecture publique en a fait les frais.
03/08/2026, 14:44
Les professionnels confirmés employés par une institution culturelle étrangère peuvent déposer leur candidature pour effectuer, en 2027, une résidence d’un à trois mois à la Bibliothèque nationale de France. Le projet doit être préparé avec la BnF et porter sur une coopération, l’étude d’un fonds ou la recherche de provenance. Les dossiers doivent parvenir à l’établissement au plus tard le jeudi 10 septembre 2026.
03/08/2026, 14:44
Tomi Adeyemi s’est publiquement désolidarisée de l’adaptation cinématographique de De sang et de rage à la fin de juillet 2026, au moment même de la diffusion de sa première bande-annonce. Cosignataire du scénario et productrice exécutive du film, l’autrice affirme avoir quitté le tournage en état de détresse et subir depuis des tensions en coulisses. Elle refuse désormais de voir le long-métrage, attendu dans les salles françaises le 13 janvier 2027.
03/08/2026, 12:55
Nommée au sein du gouvernement Lecornu II après un remaniement, fin février 2026, Catherine Pégard investissait le ministère de la Culture pour un laps de temps nécessairement réduit, pour cause d'élection présidentielle. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié les déclarations d'intérêts et de patrimoine de la dernière locataire de la rue de Valois du second quinquennat de Macron — a priori.
03/08/2026, 11:13
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