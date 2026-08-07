USA : en 10 ans, les étudiants dépensent beaucoup moins pour les manuels

Le manuel universitaire n’a pas soudainement fait vœu de pauvreté. Il prend simplement moins de place dans les dépenses déclarées par les étudiants. Selon le rapport Student Watch 2026 de la National Association of College Stores, 338 $ ont été consacrés, en moyenne, aux ressources obligatoires pendant l’année 2025-2026. L’exercice précédent s’établissait à 341 $. Trois dollars de moins : même un café universitaire hésiterait à célébrer.

Sur dix ans, la pente devient nettement plus impressionnante. En 2015-2016, Student Watch évaluait cette dépense à 602 $. Le recul atteint donc 43,9 %, arrondi à 44 %. Et par rapport aux 701 $ enregistrés en 2007-2008, la somme actuelle a diminué de plus de moitié.

Attention toutefois au superlatif : 338 $ ne constitue pas le plancher absolu de la série. La NACS avait mesuré 285 $ en 2022-2023, avant une remontée. Le niveau demeure historiquement bas, mais il n’est pas inédit.

ActuaLitté avait déjà relevé cette tendance en 2022, à partir des données d’un autre organisme, Student Monitor, qui estimait alors la dépense annuelle à 314 $ et le recul décennal à 44 %. Le nouveau rapport ne découvre donc pas le phénomène : il l’actualise, avec un autre échantillon et une autre méthode de collecte.

Un prix qui baisse, ou un achat qui disparaît ?

La nuance est de taille. Student Watch ne suit pas le tarif catalogue d’un manuel standard ; l’enquête additionne ce que les répondants disent avoir déboursé pour leurs supports obligatoires. Un ouvrage neuf, un exemplaire d’occasion, une location, un fichier numérique, une licence institutionnelle ou une ressource gratuite ne produisent évidemment pas la même facture.

La baisse observée ne permet donc pas d’affirmer que les éditeurs ont réduit de 44 % le prix de leurs publications. Elle montre que les étudiants paient moins directement, ou choisissent d’autres voies pour obtenir les contenus demandés. Voilà qui est moins spectaculaire qu’une grande braderie du savoir, mais beaucoup plus fidèle à ce que mesure l’étude.

Pour son édition 2026, Student Watch a recueilli les réponses d’environ 11.177 étudiants dans 34 établissements de deux ou quatre ans, aux États-Unis, au Canada et en Jamaïque. L’enquête est réalisée par OnCampus Research, le pôle d’études de la NACS, et financée par la fondation de cette association professionnelle, qui représente les commerces universitaires. Il s’agit donc d’une source sectorielle, non d’une statistique publique.

Le numérique passe devant le papier

Pour la troisième année consécutive, le format numérique arrive en tête des préférences : 37 % des répondants le choisissent, contre 32 % pour l’imprimé. Ils mettent en avant l’accès immédiat, la consultation sur plusieurs appareils et l’absence de livre à transporter. Les étudiants plus âgés et ceux de première génération universitaire restent davantage attachés au papier.

Le support payant doit aussi composer avec tout ce qui ne donne pas lieu à un règlement au moment de l’usage. Quelque 72 % des personnes interrogées ont reçu au moins une ressource gratuite ou sans paiement direct : documents préparés par les enseignants, articles en ligne, notes de cours, revues savantes, romans ou manuels libres.

La gratuité mérite, là encore, ses guillemets. Une licence numérique fournie par la bibliothèque ou un abonnement à une revue scientifique peut être financé par les frais d’inscription ou par le budget de l’établissement. L’étudiant ne sort pas sa carte bancaire ; quelqu’un règle néanmoins l’addition.

Quand le manuel devient un accès

Les programmes d’accès négocié déplacent encore le moment du paiement. Ces dispositifs fournissent les ressources dès le premier jour de cours, généralement au-dessous du prix de détail. Parmi leurs utilisateurs, 54 % se déclarent satisfaits et 14 % insatisfaits ; 64 % jugent la formule meilleure que les autres moyens d’obtenir les contenus requis.

Le mécanisme ne se confond pas avec une gratuité. Dans certains établissements, le coût est intégré aux frais facturés à l’étudiant. Les règles fédérales relatives aux aides universitaires autorisent cette organisation lorsque les livres ou fournitures sont proposés sous les prix concurrentiels et qu’une possibilité de refus est offerte. Une vente individuelle devient alors un accès institutionnel, souvent numérique.

Tout le monde n’entre pas pour autant dans cette bibliothèque sans murs. Environ un étudiant sur quatre a renoncé à acquérir au moins une ressource obligatoire. Au printemps 2026, 24 % ont déclaré avoir téléchargé sans autorisation un support de cours. Pourtant, ceux qui n’avaient pas réuni l’ensemble des contenus demandés n’ont dépensé que 20 $ de moins, en moyenne, que les autres. L’abstention et le piratage n’expliquent donc qu’une partie du recul.

Les librairies de campus ne disparaissent pas du paysage : 62 % des étudiants ayant acheté des ressources sont encore passés par elles au moins une fois, désormais plus souvent en ligne qu’au comptoir. Le papier continue de circuler, tandis que le marché se déplace vers les licences, les locations, les plateformes et les achats négociés.

Crédits photo : Photorama CC 0

Par Cécile Mazin

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