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Avis d’impôt 2026 : sept successions toxiques à laisser au fisc

Bercy rembourse 12,6 millions de foyers, pour un montant moyen de 1057 €. Une embellie relative : la littérature connaît des fortunes mangées par les avocats, des tableaux qui ressuscitent l’affection familiale et des demeures livrées avec malédiction, morte encombrante ou arsenic. Sept successions à refuser avant que le notaire n’ouvre la cave — et, par prudence, le sucrier.

Le 07/08/2026 à 10:37 par Nicolas Gary

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Publié le :

07/08/2026 à 10:37

Nicolas Gary

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Une somme rendue par le fisc inspire une gratitude méfiante. Cadeau ? Erreur informatique ? Premier versement d’un piège plus ambitieux ? Après le calcul définitif de l’impôt sur les revenus de 2025, 12,6 millions de foyers doivent bénéficier d’un remboursement moyen de 1057 €. Les virements étaient annoncés les 24 et 31 juillet, les avis étant disponibles jusqu’au début de septembre.

De quoi respirer, sauf si un notaire annonce qu’un parent oublié vous lègue un manoir ou quelques hectares de lande avec vengeance attachée au sol. Le patrimoine littéraire préfère aux studios isolés les cousins affectueux et les titres de propriété tachés de sang.

Bleak House : les avocats raflent la mise

Un legs considérable, plusieurs testaments, un tribunal chargé d’identifier les bénéficiaires : l’affaire semble prometteuse, pour peu que l’on dispose de quelques décennies.

Dans Bleak House, de Charles Dickens, traduit par Sylvère Monod, Jarndyce contre Jarndyce encombre la Chancellerie depuis si longtemps que la procédure paraît avoir précédé la famille. Richard Carstone s’y consume, persuadé que la fortune finira par tomber.

Elle tombe, en effet. Dans la poche des hommes de loi. Les frais dévorent le legs et Dickens montre une institution devenue machine autonome, absorbant l’argent, le temps et ceux qui lui confient leur avenir. Le procès désigne enfin ses véritables héritiers : les avocats.

Le Cousin Pons : la cote réveille les sentiments

Sylvain Pons n’est pas riche. Du moins, sa parentèle le croit-elle. Vieux musicien, gourmand et célibataire, le héros du Cousin Pons appartient à ces proches que l’on reçoit par devoir, avec la tendre impatience de les voir repartir.

Puis quelqu’un regarde ses tableaux.

Pons a réuni une collection exceptionnelle. Sitôt sa valeur connue, parents, domestiques et intrigants découvrent chez le malade des qualités jusque-là invisibles. Le testament devient champ de bataille, l’amitié de Schmucke son dernier rempart.

Balzac fait de l’art le révélateur des appétits sociaux : Pons ne devient pas plus aimable, seulement plus rentable. Sa valeur sentimentale grimpe exactement avec celle de ses toiles.

Hurle-Vent : la haine livrée avec les clés

Heathcliff ne reçoit pas un héritage. Il le fabrique. Dans Les Hauts de Hurle-Vent, d’Emily Brontë, traduit par Frédéric Delebecque — l’avant-propos de Charlotte Brontë l’étant par André Topia — les propriétés matérialisent les blessures de leurs occupants.

Revenu riche après les humiliations de l’enfance et le mariage de Catherine avec Edgar Linton, Heathcliff transforme dettes, unions et décès en instruments de conquête. Il prend Hurle-Vent à Hindley, fait épouser Cathy à son fils Linton et contrôle les deux domaines.

Posséder ne répare rien. La violence passe aux enfants, chargés des comptes parentaux. Brontë fait du patrimoine une vengeance durable : les murs changent de mains, la rancune reste. Deux propriétés, plusieurs morts, aucun diagnostic sur la haine locative.

Sept pignons et un vice de propriété

Une demeure ancienne réserve toujours quelques surprises. La Maison aux sept pignons, de Nathaniel Hawthorne, traduite par Claude Imbert dans une version revue par Marie Elven, ajoute une spoliation, une pendaison et une malédiction. Le charme de l’ancien.

Le colonel Pyncheon convoite les terres de Matthew Maule. Accusé de sorcellerie puis exécuté, celui-ci maudit son adversaire, qui bâtit sur la parcelle récupérée. Pyncheon est retrouvé mort le jour de l’inauguration. On a connu crémaillère plus détendue.

Ses descendants reçoivent l’édifice, le nom et la faute originelle. Hawthorne inscrit dans les murs le crime ancestral : la maison conserve ce que les héritiers veulent oublier. Léger vice caché — le précédent détenteur a fini à la potence.

Rebecca : la morte a gardé les doubles

La narratrice de Rebecca, de Daphné du Maurier, traduit par Anouk Neuhoff, n’hérite pas de Manderley. Elle y entre en épousant Maxim de Winter, avec l’ancienne maîtresse encore présente dans toutes les mémoires.

Rebecca est morte, mais ses objets, ses initiales et ses habitudes règlent le domaine. Mme Danvers, gouvernante devenue officiant d’un culte privé, empêche la nouvelle épouse de confondre occupation et légitimité.

Le roman raconte moins une hantise qu’une identité impossible à habiter. Sans prénom, timide, sans cesse comparée à la défunte, la narratrice reçoit un rôle taillé pour une autre. Rebecca a quitté ce monde, mais personne ne lui a repris les clés.

Hundreds Hall : la mérule serait rassurante

Dans l’après-guerre, les Ayres possèdent encore Hundreds Hall. C’est déjà beaucoup. Peut-être trop. Dans L’Indésirable, de Sarah Waters, traduit par Alain Defossé, l’ancienne demeure aristocratique tombe en ruine. Les murs fatiguent, les jardins s’abandonnent et ses occupants n’ont plus les moyens d’entretenir leur rang — ni le toit qui va avec.

Le docteur Faraday, fils d’une ancienne domestique, observe cette déchéance avec fascination. À mesure qu’il se rapproche des Ayres, bruits, marques et accidents se multiplient. Hantise, dérèglement psychique ou violence plus humaine ? Waters entretient le doute.

Hundreds Hall condense le déclin d’une classe. Trop prestigieuse pour être abandonnée, trop coûteuse pour être sauvée : une valeur négative avec parc arboré. Quand la mérule rassure, inutile de négocier.

Blackwood : succession avec arsenic

Chez les Blackwood, un dîner a simplifié l’arbre généalogique.

Dans Nous avons toujours vécu au château, de Shirley Jackson, traduit de l’anglais américain par Jean-Paul Gratias, Merricat vit avec sa sœur Constance et leur oncle Julian. Quatre autres parents sont morts six ans plus tôt, après du sucre mélangé à de l’arsenic.

Julian a survécu. Constance, qui ne sucre pas ses fruits, a été acquittée. Merricat, punie et privée de dîner, n’était pas à table. Une sanction parentale devenue placement de long terme.

Puis arrive Charles, cousin protecteur et singulièrement attentif à l’argent. Sa présence brise l’équilibre des sœurs ; incendie et violence villageoise transforment la demeure en refuge. Jackson bâtit un monde à deux contre une communauté féroce. Le notaire viendra après déjeuner. Café noir.

Renoncer, la seule niche vraiment rentable

Dickens laisse la fortune aux avocats, Balzac réveille les proches au premier coup de marteau, Brontë lègue les représailles avec les terres. Hawthorne inscrit la faute au cadastre, du Maurier oublie d’expulser la défunte, Waters transmet les travaux et Jackson verse l’arsenic dans le sucrier.

Les 1057 € de Bercy couvriront peut-être une consultation chez le notaire — juste assez pour lui expliquer que vous renoncez à tout. 

Surtout au dessert.

Crédits photo : Adobestock

 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Bleak House

Charles Dickens trad. Sylvère Monod

Paru le 03/05/2018

1469 pages

Editions Gallimard

16,30 €

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Le cousin Pons

Honoré de Balzac

Paru le 05/05/1999

415 pages

LGF/Le Livre de Poche

5,90 €

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Les Hauts de Hurle-Vent

Emily Brontë trad. Frédéric Delebecque, André Topia

Paru le 07/11/2025

480 pages

Points

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La maison aux sept pignons

Nathaniel Hawthorne trad. Claude Imbert, Marie Elven

Paru le 29/01/2025

395 pages

Flammarion

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Rebecca

Daphné Du Maurier trad. Anouk Neuhoff

Paru le 11/05/2016

632 pages

LGF/Le Livre de Poche

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L'indésirable

Sarah Waters trad. Alain Defossé

Paru le 20/10/2011

645 pages

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Nous avons toujours vécu au château

Shirley Jackson trad. Jean-Paul Gratias

Paru le 19/09/2012

234 pages

Rivages

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Il découvre que son rêve d’enfant n’était pas un hasard

Léonard a grandi, mais il demande encore et toujours à sa maman de lui raconter l’histoire de l’oiseau bleu qui se posait sur son berceau lorsqu’il était bébé. Son rêve de voler vient peut-être de là. Il adore les histoires, tout comme sa sœur jumelle Pénélope, qui passe son temps à en inventer. Ensemble, ils ont décidé de les écrire, de les découper, puis de les assembler pour former un long ruban capable, un jour, de faire le tour de la Terre.

07/08/2026, 07:00

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Un roman rural plonge dans les blessures d'une famille québécoise

Lait cru, premier roman de Steve Poutré, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Les Escales. Lauréat du Prix littéraire du Gouverneur général, ce roman plonge le lecteur dans une ferme laitière québécoise où un enfant grandit au sein d'une famille marquée par les troubles psychiques, la rudesse du monde agricole et une violence omniprésente.

06/08/2026, 17:44

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Maquis blanc : quand les réseaux nazis poursuivaient la guerre en France

La France est libérée, du moins sur les cartes. Dans le Limousin de l’hiver 1944, les uniformes ont changé, les règlements de comptes commencent et certains hommes n’ont aucune intention de déposer les armes. Des miliciens et agents nazis parachutés depuis l’Allemagne organisent un « maquis blanc » : sabotages, liaisons radio, évasion de prisonniers, projet d’attentat contre de Gaulle. Pour les traquer, Jean-Luc Aubarbier choisit Éloi Jardel, ancien interné de Vichy, tuberculeux, séducteur fatigué et enquêteur plus lucide que héroïque.

06/08/2026, 16:14

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White River

06/08/2026, 10:47

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Elle le mangerait : Nicolas Robin explore les dérives de l’obsession amoureuse

Elle le mangerait, roman de Nicolas Robin publié aux éditions Le Soir venu le 27 août 2026, suit une femme persuadée qu’une rencontre fortuite lui promet enfin l’amour, avant que cette conviction ne se transforme en obsession.

06/08/2026, 09:05

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Une immersion dans le monde paysan bouleverse une vie consacrée à l’argent

Les Souvenirs inachevés, roman de David Frèche publié aux Éditions du Rocher le 26 août 2026, raconte le retour aux sources d’un homme d’affaires dont les souvenirs d’enfance ressurgissent au contact du monde paysan.

06/08/2026, 08:00

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Mémoire, mode d'effroi

05/08/2026, 13:56

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Mots de passe

05/08/2026, 13:52

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Un corps indocile

05/08/2026, 13:50

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Le Pacte de Nouara

05/08/2026, 13:48

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Le contraire de la pudeur

05/08/2026, 13:47

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Ce qui se joue

05/08/2026, 13:45

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Vie et mort d'une mite

04/08/2026, 12:01

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Le Phare de l'impossible : père et fils et forteresse

Muckle Flugga n’est pas tout à fait une île. C’est une bête rocheuse, une station spatiale battue par la mer, un morceau de terre qui renifle les visiteurs avant de décider si elle les tolère. Au sommet, un phare maintient son faisceau contre les tempêtes. Le Père le gouverne comme une forteresse ; Ouse, son fils, y cultive des légumes, tricote, recueille des livres et apprend à faire tenir ses désirs dans l’espace qu’on lui concède. Écumes et embruns le 27 août.

04/08/2026, 11:40

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Tombeau de Parsifal

04/08/2026, 11:35

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Une ombre... un murmure

04/08/2026, 11:32

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Rien que de grands tournesols

04/08/2026, 11:31

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Infernus Iohannes plonge la mémoire dans un monde de cauchemars

Mémoire, mode d’effroi, signé Infernus Iohannes, paraît le 27 août 2026 aux éditions Robert Laffont. Le livre suit des personnages aux souvenirs instables, hantés par des violences anciennes et prisonniers d’un présent peuplé de cauchemars.

04/08/2026, 09:47

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Rochebrune : la famille, cette cordée mal encordée

Ils partent à la montagne parce qu’ils sont une famille. Formule officielle, presque publicitaire. Dans les faits, il a fallu consulter les ex, ajuster les gardes, sacrifier un stage de yoga, trouver trois chambres et laisser Xavier réserver. Sophie Divry installe son roman dans la mécanique des familles recomposées : tout le monde dépend de tout le monde, personne ne choisit vraiment ses dates, et l’amour ressemble à un tableau partagé dont quelqu’un a supprimé la bonne colonne. Sortie le 19 août.

04/08/2026, 08:30

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Le temps des fous, le royaume du chagrin

La Havane, novembre 1966. Septembre, mois des désastres. Cinq collégiennes veulent un disque des Beatles, objet presque fabuleux dans une île où cette musique se glisse sous le manteau. Rubber Soul se paiera d’une signature : celle de Bobby Fischer, venu disputer l’Olympiade mondiale d’échecs. Miriam, quatorze ans, sera chargée de l’approcher. Elle est la plus grande, elle bredouille quelques mots d’anglais et ses amies savent déjà comment transformer ces avantages en mission-suicide. Sortie le 4 septembre.

04/08/2026, 08:00

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Elle ne veut plus souffrir, lui refuse de tomber amoureux

Dans Une étincelle entre nos âmes, Sabrina Paugam met en scène deux êtres qui ne veulent plus croire aux promesses sentimentales. Porté par les voix alternées de Selena et Nathan, le roman s’ouvre sur une rupture, un appartement dévasté et la perspective d’un nouveau départ. Une romance contemporaine où le désir de se protéger pourrait bien se heurter à une attirance longtemps contenue. 

04/08/2026, 06:30

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Léonard de Vinci maître de l'eau

03/08/2026, 17:54

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Comment la littérature s’empare des grands événements sportifs ?

Les grandes compétitions produisent des chiffres, des classements et des images immédiatement reconnaissables. La littérature, elle, s’intéresse à ce que le résultat ne suffit pas à raconter : les corps soumis à l’effort, les usages politiques du sport, la ferveur collective, les défaites durables et la fabrication des héros. Des Jeux olympiques au Tour de France, les écrivains transforment ainsi l’événement sportif en matière historique, sociale et intime.

03/08/2026, 16:55

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Sauf la frontière : un voyage du Liban à la Jordanie au lendemain du 7 octobre

Sauf la frontière, d’Elisa Shua Dusapin, paraît aux éditions Zoé le 27 août 2026. Dans ce récit, l’autrice revient sur ses séjours au Liban et en Jordanie après le 7 octobre 2023, au contact de populations marquées par les frontières, l’exil et la violence.

03/08/2026, 10:19

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Le Nénuphar

03/08/2026, 10:11

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Les Enracinés : vers l'avenir, et au-delà ?

Avant la guerre, il y a une charrette qui bascule dans un champ de blé. Au Pré-du-Lihé, en Centre-Bretagne, Katell Guillou travaille aux moissons lorsqu’un accident fait voler en éclats l’ordre de la ferme. Avec le premier tome Des Racines et des Armes, Claire Norton s’éloigne du contemporain pour entrer dans un monde de terre, de travail et de liens de village. Les Enracinés, où chaque geste matériel engage déjà l’avenir.

03/08/2026, 09:51

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Heures sauvages : 360 minutes heures au bord de l’abîme

Une galerie napolitaine, soixante-douze objets, une femme rendue immobile et six heures laissées au public. Dans Heures sauvages, Marie Petitcuénot transforme la performance Rhythm 0 de Marina Abramović en huis clos nerveux. Le roman serre les corps, ausculte la foule et interroge ce que devient la morale lorsque tout semble permis. Une expérience charnelle, puissante, parfois trop démonstrative. La tension ne retombe jamais ; l’ambiguïté, parfois.

03/08/2026, 08:30

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Aladdin et moi : frotter la lampe, refaire le monde

Une enfant pauvre entre dans un théâtre. Elle a froid aux pieds. Elle ne connaît personne. Le rideau se lève sur Aladdin et, avec lui, sur une issue. Des années plus tard, Jeanette Winterson revient à cette secousse dans un livre qui tient de l’essai, du récit de soi, de la conférence vagabonde et du manifeste. Beaucoup de formes. Une conviction : « Je peux changer l’histoire parce que je suis l’histoire. » Sésame s'ouvrira, le 27 août.

03/08/2026, 08:00

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Nos vies sauvages : l’amour, la peur et le pays en héritage

Hemley Boum enferme Ndolo Elimbi dans une cellule et, avec elle, tout un pays. Avocate, opposante, femme de désir et de colère, l’héroïne parle à Enow Alaka, l’homme qu’elle a aimé quinze ans plus tôt. De cette adresse intime naît une vaste fresque camerounaise où la politique descend dans les maisons, s’assied à table, partage les lits et empoisonne les fidélités. Le régime possède des visages, des méthodes, une mémoire, et surtout cette faculté de transformer les blessures privées en instruments de pouvoir. Sauvagerie à dompter le 20 août.

03/08/2026, 07:30

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Au nord gronde l’orage : sous la bruyère, le passé veille

Du sable, des genévriers, un troupeau gris. Puis deux chiens et un garçon de dix-neuf ans, courbé sur son bâton comme un vieil homme. Au loin, les tirs d’essai de Rheinmetall scandent la journée. « Au nord, l’orage gronde puis s’évanouit, sans éclair. » Markus Thielemann n’a besoin que de quelques pages pour installer la menace. Elle ne surgit pas : elle était déjà là, enfouie sous la bruyère, confondue avec les gestes ordinaires et le vacarme auquel personne ne prête plus attention. Tonnerre grondant le 18 août.

03/08/2026, 07:00

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L’âme d’Heather : quand le film Poltergeist déborde sur la réalité

Xavier Jozelon signe un premier roman qui puise dans l’imaginaire du cinéma fantastique pour construire une histoire de revenance, de transmission et de mémoire. L’âme d’Heather est attendu le 9 septembre 2026 dans la collection Thriller de Lune noire : un livre qui brouille progressivement la frontière entre l’écran et le réel, jusqu’à faire d’un film culte le point de départ d’une énigme familiale. 

03/08/2026, 06:30

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Les Ensablés - La guerre des mouches, de Jacques Spitz

Né en Algérie en 1896 au sein d'une famille bourgeoise, ancien polytechnicien, Jacques Spitz  (1896-1963) s'est très tôt dirigé vers une carrière littéraire. Peu d'informations sont accessibles sur l'auteur lui-même, à l'exception notable d'études menées sous la direction d'universitaires dont François Ouellet (par ailleurs, contributeur des Ensablés et auteur d'un précédent article sur Les Dames de Velours) qui ont conduit à la publication d'un livre intitulé Le Bazar imaginaire de Jacques Spitz aux Presses Universitaires de Rennes. Par Isabelle Luciat.

02/08/2026, 09:00

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