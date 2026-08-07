Avis d’impôt 2026 : sept successions toxiques à laisser au fisc

Une somme rendue par le fisc inspire une gratitude méfiante. Cadeau ? Erreur informatique ? Premier versement d’un piège plus ambitieux ? Après le calcul définitif de l’impôt sur les revenus de 2025, 12,6 millions de foyers doivent bénéficier d’un remboursement moyen de 1057 €. Les virements étaient annoncés les 24 et 31 juillet, les avis étant disponibles jusqu’au début de septembre.

De quoi respirer, sauf si un notaire annonce qu’un parent oublié vous lègue un manoir ou quelques hectares de lande avec vengeance attachée au sol. Le patrimoine littéraire préfère aux studios isolés les cousins affectueux et les titres de propriété tachés de sang.

Bleak House : les avocats raflent la mise

Un legs considérable, plusieurs testaments, un tribunal chargé d’identifier les bénéficiaires : l’affaire semble prometteuse, pour peu que l’on dispose de quelques décennies.

Dans Bleak House, de Charles Dickens, traduit par Sylvère Monod, Jarndyce contre Jarndyce encombre la Chancellerie depuis si longtemps que la procédure paraît avoir précédé la famille. Richard Carstone s’y consume, persuadé que la fortune finira par tomber.

Elle tombe, en effet. Dans la poche des hommes de loi. Les frais dévorent le legs et Dickens montre une institution devenue machine autonome, absorbant l’argent, le temps et ceux qui lui confient leur avenir. Le procès désigne enfin ses véritables héritiers : les avocats.

Le Cousin Pons : la cote réveille les sentiments

Sylvain Pons n’est pas riche. Du moins, sa parentèle le croit-elle. Vieux musicien, gourmand et célibataire, le héros du Cousin Pons appartient à ces proches que l’on reçoit par devoir, avec la tendre impatience de les voir repartir.

Puis quelqu’un regarde ses tableaux.

Pons a réuni une collection exceptionnelle. Sitôt sa valeur connue, parents, domestiques et intrigants découvrent chez le malade des qualités jusque-là invisibles. Le testament devient champ de bataille, l’amitié de Schmucke son dernier rempart.

Balzac fait de l’art le révélateur des appétits sociaux : Pons ne devient pas plus aimable, seulement plus rentable. Sa valeur sentimentale grimpe exactement avec celle de ses toiles.

Hurle-Vent : la haine livrée avec les clés

Heathcliff ne reçoit pas un héritage. Il le fabrique. Dans Les Hauts de Hurle-Vent, d’Emily Brontë, traduit par Frédéric Delebecque — l’avant-propos de Charlotte Brontë l’étant par André Topia — les propriétés matérialisent les blessures de leurs occupants.

Revenu riche après les humiliations de l’enfance et le mariage de Catherine avec Edgar Linton, Heathcliff transforme dettes, unions et décès en instruments de conquête. Il prend Hurle-Vent à Hindley, fait épouser Cathy à son fils Linton et contrôle les deux domaines.

Posséder ne répare rien. La violence passe aux enfants, chargés des comptes parentaux. Brontë fait du patrimoine une vengeance durable : les murs changent de mains, la rancune reste. Deux propriétés, plusieurs morts, aucun diagnostic sur la haine locative.

Sept pignons et un vice de propriété

Une demeure ancienne réserve toujours quelques surprises. La Maison aux sept pignons, de Nathaniel Hawthorne, traduite par Claude Imbert dans une version revue par Marie Elven, ajoute une spoliation, une pendaison et une malédiction. Le charme de l’ancien.

Le colonel Pyncheon convoite les terres de Matthew Maule. Accusé de sorcellerie puis exécuté, celui-ci maudit son adversaire, qui bâtit sur la parcelle récupérée. Pyncheon est retrouvé mort le jour de l’inauguration. On a connu crémaillère plus détendue.

Ses descendants reçoivent l’édifice, le nom et la faute originelle. Hawthorne inscrit dans les murs le crime ancestral : la maison conserve ce que les héritiers veulent oublier. Léger vice caché — le précédent détenteur a fini à la potence.

Rebecca : la morte a gardé les doubles

La narratrice de Rebecca, de Daphné du Maurier, traduit par Anouk Neuhoff, n’hérite pas de Manderley. Elle y entre en épousant Maxim de Winter, avec l’ancienne maîtresse encore présente dans toutes les mémoires.

Rebecca est morte, mais ses objets, ses initiales et ses habitudes règlent le domaine. Mme Danvers, gouvernante devenue officiant d’un culte privé, empêche la nouvelle épouse de confondre occupation et légitimité.

Le roman raconte moins une hantise qu’une identité impossible à habiter. Sans prénom, timide, sans cesse comparée à la défunte, la narratrice reçoit un rôle taillé pour une autre. Rebecca a quitté ce monde, mais personne ne lui a repris les clés.

Hundreds Hall : la mérule serait rassurante

Dans l’après-guerre, les Ayres possèdent encore Hundreds Hall. C’est déjà beaucoup. Peut-être trop. Dans L’Indésirable, de Sarah Waters, traduit par Alain Defossé, l’ancienne demeure aristocratique tombe en ruine. Les murs fatiguent, les jardins s’abandonnent et ses occupants n’ont plus les moyens d’entretenir leur rang — ni le toit qui va avec.

Le docteur Faraday, fils d’une ancienne domestique, observe cette déchéance avec fascination. À mesure qu’il se rapproche des Ayres, bruits, marques et accidents se multiplient. Hantise, dérèglement psychique ou violence plus humaine ? Waters entretient le doute.

Hundreds Hall condense le déclin d’une classe. Trop prestigieuse pour être abandonnée, trop coûteuse pour être sauvée : une valeur négative avec parc arboré. Quand la mérule rassure, inutile de négocier.

Blackwood : succession avec arsenic

Chez les Blackwood, un dîner a simplifié l’arbre généalogique.

Dans Nous avons toujours vécu au château, de Shirley Jackson, traduit de l’anglais américain par Jean-Paul Gratias, Merricat vit avec sa sœur Constance et leur oncle Julian. Quatre autres parents sont morts six ans plus tôt, après du sucre mélangé à de l’arsenic.

Julian a survécu. Constance, qui ne sucre pas ses fruits, a été acquittée. Merricat, punie et privée de dîner, n’était pas à table. Une sanction parentale devenue placement de long terme.

Puis arrive Charles, cousin protecteur et singulièrement attentif à l’argent. Sa présence brise l’équilibre des sœurs ; incendie et violence villageoise transforment la demeure en refuge. Jackson bâtit un monde à deux contre une communauté féroce. Le notaire viendra après déjeuner. Café noir.

Renoncer, la seule niche vraiment rentable

Dickens laisse la fortune aux avocats, Balzac réveille les proches au premier coup de marteau, Brontë lègue les représailles avec les terres. Hawthorne inscrit la faute au cadastre, du Maurier oublie d’expulser la défunte, Waters transmet les travaux et Jackson verse l’arsenic dans le sucrier.

Les 1057 € de Bercy couvriront peut-être une consultation chez le notaire — juste assez pour lui expliquer que vous renoncez à tout.

Surtout au dessert.

Crédits photo : Adobestock

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary

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