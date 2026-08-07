La Morgan Library ouvrira 120 000 pages de manuscrits enluminés

Le parchemin avait déjà résisté aux siècles. Restait à lui faire supporter le défilement vertical. À New York, la Morgan Library & Museum a annoncé, le 5 août, le lancement de The Morgan Illuminated, un chantier financé à hauteur de 2,5 millions de dollars par la Lilly Endowment. La promesse paraît limpide : rendre consultables gratuitement, page après page, plusieurs centaines de manuscrits enluminés parmi les plus importants de l’établissement.

Le portail doit être mis en ligne en 2029 sur le site de la Morgan et environ 300 volumes religieux seront traités, pour un ensemble évalué à 120.000 pages. Les reproductions en haute définition seront accompagnées d’un moteur de recherche, de notices d’interprétation et de ressources éducatives consacrées aux rapports entre religion, histoire, art et culture.

Des programmes publics et des travaux de recherche doivent commencer avant l’ouverture de la plateforme. Ils porteront aussi sur la manière de présenter des objets liés aux croyances et aux pratiques spirituelles, sans les réduire à leurs dorures ni les détacher de leur contexte.

De l’image choisie au manuscrit entier

La Morgan ne part pas d’une page blanche numérique. En 1999, elle s’était associée à l’Index of Christian Art de l’université de Princeton pour créer un catalogue en ligne de ses manuscrits médiévaux. Le programme devait couvrir quelque 30.000 illustrations tirées de plus de 500 volumes. Un financement accordé l’année suivante avait permis d’étendre l’entreprise à l’ensemble de la collection enluminée médiévale et renaissante.

Le site spécialisé de l’institution donne aujourd’hui accès à plusieurs milliers d’images et de descriptions. The Morgan Illuminated change toutefois l’unité de consultation : il ne s’agit plus seulement d’examiner une miniature sélectionnée ou une scène indexée, mais de parcourir un ouvrage de la couverture à la dernière page. Le lecteur retrouvera ainsi l’organisation du volume, l’enchaînement des textes et des images, et la place de chaque décor dans l’objet complet.

La collection s’étend sur près de dix siècles et réunit plus de 1.300 manuscrits, auxquels s’ajoutent environ 300 papyri. Les fonds occidentaux y dominent, avec un ensemble français particulièrement important, mais la Morgan conserve aussi des documents arméniens, syriaques, coptes, éthiopiens, arabes, persans et indiens.

La majorité de ces ouvrages est religieuse. Le département comprend également des textes classiques, des traités d’astronomie ou de médecine et des écrits consacrés à l’agriculture, à la chasse ou à la guerre. Les Évangiles de Lindau, le Beatus du Xe siècle, les Heures de Catherine de Clèves et les Heures du cardinal Alessandro Farnèse comptent parmi les pièces emblématiques présentées dans le panorama des collections. Leur présence dans le corpus des 300 volumes n’a toutefois pas été annoncée.

Avant l’écran, l’atelier

Chaque manuscrit retenu suivra une chaîne associant traitement de conservation, photographie, création de métadonnées et préservation des fichiers. Le chantier numérique commence donc par un travail très matériel : contrôler l’état des reliures, sécuriser la manipulation et préparer les volumes à une prise de vue intégrale.

Ces interventions doivent également faciliter la consultation des originaux par les équipes et les chercheurs, soutenir les cours conduits par les conservateurs et accroître la disponibilité des pièces pour les expositions et les prêts. Numériser ne revient donc pas à condamner les ouvrages à la vitrine : l’opération doit permettre de moins solliciter les plus fragiles, tout en maintenant leur étude lorsqu’un examen direct reste nécessaire.

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L’accès à la Sherman Fairchild Reading Room demeure soumis à une demande motivée et à un rendez-vous. La politique de consultation de la Morgan précise que l’autorisation d’examiner un document rare dépend de l’accord des conservateurs : selon son état, un fac-similé ou un microfilm peut être proposé avant l’original, voire à sa place. Les 120.000 pages attendues élargiront donc considérablement le travail préparatoire à distance, sans remplacer les recherches portant sur le parchemin, les pigments, la reliure ou les traces d’usage.

Une subvention qui finance plus que des images

Le soutien provient de la Religion and Cultural Institutions Initiative, programme de la Lilly Endowment destiné aux musées, bibliothèques et sites patrimoniaux américains. Il vise à renforcer leur capacité à présenter de manière documentée le rôle des religions dans les sociétés, et à développer expositions, ressources éducatives et actions publiques.

Colin B. Bailey, directeur de la Morgan, présente le projet comme une manière de rendre les collections « accessibles à tous » et d’offrir au public des outils pour comprendre les croyances, les idées et les réalisations artistiques dont témoignent ces livres. Il souligne que leur numérisation intégrale constituait depuis longtemps une priorité du département des manuscrits médiévaux et renaissants.

Le portail demeure annoncé pour 2029. La Morgan n’a pas encore publié la liste des quelque 300 manuscrits concernés, ni précisé les conditions de téléchargement ou de réutilisation des images.

Crédits photo : Morgan Library

Par Clément Solym

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