À Santander, le conflit israélo-palestinien emporte une présentation de poésie

Le 5 juillet, sur la Plaza Porticada, Marcos-Ricardo Barnatán devait prendre place aux côtés de son fils Jimmy pour présenter El dólar de plata (Le Dollar d’argent), leur premier recueil commun. Mais avant même le début de la rencontre, des manifestants portant des drapeaux palestiniens et des keffiehs ont occupé les sièges installés devant la scène. Les slogans, les sifflets et les huées ont rapidement couvert toute tentative de prise de parole.

Selon elDiario.es, plusieurs centaines de personnes ont entouré alors l’espace de la rencontre. Les estimations avancées par Marcos-Ricardo Barnatán dans sa plainte oscillent, elles, entre une centaine et plusieurs centaines de participants.

Six policiers nationaux sont intervenus sur la place, sans qu’aucun affrontement physique soit signalé. Après plusieurs avertissements, la foire a suspendu la présentation et n'a maintenu que la séance de signatures. Du côté de l’écrivain, il a été affirmé qu’un bref échange avait tout de même pu avoir lieu avant les dédicaces.

Une campagne lancée avant la foire

Dès la fin du mois de juin, des collectifs propalestiniens avaient demandé à la FELISA - la Foire du livre de Santander et de Cantabrie - de retirer Marcos-Ricardo Barnatán de sa programmation. Le collectif Interpueblos appelait également les libraires, les auteurs et le public à boycotter la foire si l’invitation était maintenue. Il se réclamait de la campagne internationale BDS - Boycott, désinvestissement et sanctions - qui appelle à exercer des pressions économiques et culturelles sur Israël.

Les organisateurs de la protestation disent avoir mené une action politique, et non une mobilisation dirigée contre la littérature ou contre l’identité juive de Barnatán. Le jour de la rencontre, Sergio Tamayo, représentant d’Interpueblos, a revendiqué un « boycott culturel » contre un auteur qu’il accuse de soutenir le sionisme et de nier l’existence de la Palestine.

María Toca, présidente de l’Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, une association culturelle et mémorielle locale, a estimé que la présence du poète dans une manifestation soutenue par des fonds publics contribuait à « blanchir » la politique israélienne.

La direction de la foire avait refusé d’annuler la rencontre. Son coordinateur, Paco Gómez Nadal, a rappelé que Barnatán avait été invité comme poète pour présenter un ouvrage sans rapport avec Israël ou la Palestine. La veille, la FELISA avait accueilli Kayed et Amal Hammad lors d’une rencontre consacrée à Gaza, sans incident.

Cent poèmes écrits à quatre mains

Publié en mai par la maison espagnole Huerga y Fierro, El dólar de plata réunit cent poèmes de trois vers : cinquante écrits par Marcos-Ricardo Barnatán et cinquante par Jimmy Barnatán. Les textes sont présentés sans signature. Le lecteur doit deviner lequel des deux auteurs se cache derrière chacun de ces « centimes » formant leur dollar poétique.

Le projet remonte à plus de dix ans. D’après la préface de Rosa Pereda, le père et le fils avaient commencé à l’imaginer douze à dix-huit ans auparavant, avant d’achever chacun leurs cinquante textes durant l’hiver 2025. Le recueil aborde la mémoire familiale, le temps et la vie quotidienne.

Né à Buenos Aires en 1946 et installé en Espagne depuis les années 1960, Marcos-Ricardo Barnatán est poète, romancier, traducteur, essayiste et critique d’art. Il a consacré plusieurs ouvrages à Jorge Luis Borges, dont une importante biographie, ainsi que des études à la Kabbale et à la mystique juive. Son fils Jimmy Barnatán, né à Santander en 1981, est écrivain, acteur et musicien de blues.

Plainte déposée

Onze jours après les faits, le 16 juillet, Marcos-Ricardo Barnatán a déposé plainte auprès de l’unité chargée des crimes de haine et des discriminations au parquet général espagnol. La plainte vise les organisateurs et les participants à la mobilisation.

L’écrivain présente l’interruption comme l’aboutissement d’une campagne de désignation personnelle menée pendant plusieurs semaines. Il estime que les faits pourraient porter atteinte à sa liberté d’expression, à sa liberté de création et au principe de non-discrimination.

Le parquet général a transmis le dossier au parquet de Cantabrie, territorialement compétent. Son unité spécialisée doit désormais déterminer si les faits justifient l’ouverture d’une enquête pénale. La Fédération des communautés juives d’Espagne, principale organisation représentative du judaïsme espagnol, a condamné l’interruption.

La Constitution espagnole protège la liberté d’expression et le droit de manifester pacifiquement. L’article 510 du Code pénal sanctionne toutefois certaines incitations à la haine, à l’hostilité ou à la discrimination. Les magistrats devront donc examiner les slogans, le contexte et les motivations de la mobilisation.

Crédits photo : Marcos-Ricardo Barnatán (Casa de América, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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