Escales Littéraires : une librairie consacrée aux ouvrages de voyage

Le stand accueillera une sélection de publications consacrées au voyage, au tourisme et à l’aventure humaine. Sa scénographie sera conçue pour intégrer à la fois la présentation des ouvrages et les interventions des auteurs. Plusieurs formes d’écriture y seront représentées, des contenus professionnels aux œuvres de fiction.

Une première catégorie rassemblera des professionnels du tourisme ayant publié un livre. Leurs ouvrages pourront être autoédités, publiés à compte d’auteur ou confiés à des maisons d’édition indépendantes. La sélection comprendra des essais, des livres techniques et des œuvres de fiction.

D’autres auteurs seront présents dans le cadre du partenariat avec Hachette Tourisme. Il pourra s’agir d’influenceurs, de journalistes ou de personnalités participant à la conception de guides. Leurs interventions porteront notamment sur les destinations et les expériences de voyage traitées dans leurs publications.

Des présentations suivies de séances de dédicaces

Un espace scénique sera aménagé à l’intérieur du stand. Les auteurs sélectionnés y présenteront leurs ouvrages au cours des trois journées. Ces prises de parole seront accompagnées de séances de dédicaces.

Les Escales Littéraires auront également vocation à permettre des échanges entre les auteurs et les visiteurs du salon. Le dispositif ne se limitera donc pas à l’exposition des livres. Les rencontres feront partie intégrante de la programmation.

Crédits illustration : Esra Afşar - Pexels

Par Dépêche

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