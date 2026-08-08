L'Enfant Grise exploire notre lien au vivant

Grégoire Courtois compose un roman d’apprentissage à rebours. Plus l’enfant acquiert les mots des hommes, plus il cherche une autre grammaire. « Il y a un monde de sens à côté du monde des lettres, un monde complexe, gorgé d’une énergie infinie. »

Dans les bois de Claincy, l’histoire racontée par Grand-Père Jean — celle d’une petite fille disparue des décennies plus tôt — conduit à une source pétrifiante, puis à une cavité où repose l’enfant grise : corps minéral, végétal et peut-être vivant, immobilisé dans une croissance presque imperceptible.

La réussite du livre tient à cette indécision. Fantastique, délire, symbiose ou mémoire contaminée : aucune lecture ne s’impose complètement. La prose avance lentement, par sensations, savoirs naturalistes et souvenirs qui se déforment à mesure qu’ils reviennent. « La beauté nécessite qu’on revienne souvent vers elle pour ne pas que son souvenir s’éteigne. » Le roman obéit à ce principe. Il retourne au jardin, au thuya, à la forêt, à la grotte, et chaque passage modifie le lieu autant que celui qui le raconte.

La chronologie elle-même se met à dériver. L’enfant, l’adolescent et l’adulte semblent parfois parler depuis la même strate de temps. « Je ne suis même plus certain que ma mémoire m’appartienne. » Ce doute donne au récit son trouble le plus profond : la métamorphose ne concerne peut-être pas seulement le corps, mais la voix qui prétend encore dire « je ».

Cette lenteur organique produit aussi des longueurs. Les descriptions botaniques, souvent remarquables, suspendent parfois trop durablement l’action. Certaines scènes de violence ou de sexualité adolescente installent un malaise voulu, sans toujours déplacer davantage le sens. Noémie, le père et les autres figures humaines s’effacent peu à peu devant l’obsession pour l’enfant grise ; le vertige y gagne en cohérence, le roman perd en contrechamp affectif.

La fin assume ce retrait hors du monde social. « Il y a un monde après le monde, fait de poussière d’homme et d’équilibre violent. » Devenu garde forestier, le narrateur rejoint celle qu’il protège et cesse d’être tout à fait humain.

Il peut enfin affirmer : « Ce que je sais, c’est que j’avais enfin trouvé ma place. » L’apaisement ressemble à une disparition. Puis vient cette image, douce comme une tombe : « Allongés sur le lit soyeux des siècles, tous les deux, ainsi, nous étions bien. »

Par Lucy L.

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