Il a survécu aux prisons communistes, mais pas au silence de son frère

Virginie Ollagnier confie le récit à un homme qui s’adresse à son frère Livius, disparu, trahi, peut-être devenu bourreau. Ce tutoiement maintient l’absent dans chaque souvenir. L’enfance privilégiée à Bucarest, la montée des fanatismes, l’arrestation, la faim, les coups et la destruction méthodique des solidarités se mêlent au présent français. Le passé n’est jamais rangé derrière Emil : il façonne encore sa manière d’aimer, de se taire et d’entrer dans une pièce.

Le roman saisit avec force la lutte entre l’entreprise totalitaire et les ressources minuscules de l’humain. Dans la cellule de Jilava, les prisonniers enseignent, récitent, nomment. « Je résiste à Minos en préservant mon esprit d’homme, mon savoir d’homme et ma fraternité. » La culture n’est pas ici un supplément de noblesse : elle devient une technique de survie. « Moi, je suis sûr que ce sont les mots qui nous sauvent. » Dire permet de conserver un dedans lorsque le pouvoir exige l’aveu, la délation et l’effacement de soi.

La prose, ample et sensorielle, rend presque physiques la faim, la sueur, le froid, le sang, le pelage du Kouker et les paysages roumains. Elle sait également faire vivre une communauté d’hommes sans gommer leurs peurs ni leurs compromissions. L’abondance de souvenirs, de citations et d’explications historiques ralentit cependant certains passages. Plusieurs analyses du fanatisme formulent explicitement ce que les scènes avaient déjà montré avec davantage de violence. La recherche de Livius, longtemps différée, étire parfois son attente.

Cette lenteur prépare une demande d’une simplicité dévastatrice : « Je veux qu’il me rende mon prénom. » Emil ne réclame ni une réparation impossible ni une absolution réciproque. Il veut récupérer ce que la torture et la trahison lui ont confisqué : la preuve d’avoir été un fils, un frère, un homme identifiable.

La scène finale refuse le confort d’un verdict. Devant Livius, Emil pense : « Tu es ma famille, mon grand amour, mon immense solitude. » Puis le frère lève les yeux et prononce seulement : « Emil ? » Le livre s’arrête au seuil du pardon. Ce mot suffit déjà : après les régimes, les prisons, les faux noms et les décennies de silence, deux hommes se reconnaissent encore comme humains.

Par Lucy L.

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