Maquis blanc : quand les réseaux nazis poursuivaient la guerre en France

Le roman prend d’abord son temps derrière les clôtures de Saint-Paul-d’Eyjeaux. Cette première partie installe la faim, les trafics, les humiliations et les accommodements qui structurent le camp. La captivité devient une habitude mentale : « Les barbelés sont dans leur tête… » Lorsque certains refusent de s’évader, Éloi répond : « Ce n’est pas si facile, la liberté, répondit Éloi. » Il faut des papiers, de l’argent, un toit, la force de croire qu’un dehors existe encore. Cette attention aux nécessités concrètes évite au livre de transformer l’Histoire en simple décor d’aventures.

Après la Libération, le récit accélère. Filatures, barrages, parachutages, faux indices et communications clandestines composent un thriller historique très documenté. Son intérêt majeur tient à la période choisie : cette zone trouble où la guerre officielle s’achève tandis que les fidélités, les haines et les réseaux poursuivent leur travail souterrain. Éloi avance au milieu de ce désordre avec une conscience aiguë de sa propre fin. « Mais la seule contrée où il pouvait se réfugier, c’était son passé. »

La documentation donne au roman sa solidité, mais aussi ses lourdeurs. Plusieurs dialogues semblent écrits pour transmettre un dossier militaire ou politique au lecteur. La galerie de personnages, très fournie, exige une vigilance constante, et les membres du commando clandestin restent souvent définis par leur fonction ou leur idéologie. Le dispositif est efficace, rarement surprenant : Jean-Luc Aubarbier préfère la clarté de la reconstitution aux ambiguïtés de la forme.

Il sait en revanche brouiller utilement la légende nationale. Les anciens soutiens de Vichy se réinventent en patriotes : « Nous ne sommes pas des nazis, mais des patriotes ! » La phrase, outrée, expose la facilité des récits que chacun fabrique après la défaite. De Gaulle lui-même doit unir un pays traversé par la collaboration, l’attentisme et les actes de courage dispersés. « C’était un pieux mensonge, une petite vérité. » Cette contradiction donne au livre sa profondeur.

Maquis blanc reste un roman d’action classique, parfois trop explicatif, mais porté par une vraie question morale : que devient la vérité lorsque la paix exige déjà une version commune du passé ? La guerre s’achève ; les récits, eux, commencent à se battre.

Par Lucy L.

Contact : contact@actualitte.com