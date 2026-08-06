Le chaekgeori, art coréen de la bibliothèque peinte, exposé au musée Guimet

Le parcours réunit des œuvres coréennes et des prêts internationaux afin d’étudier la naissance de cet art, ses transformations et les échanges avec la Chine et l’Europe qui ont accompagné son développement.

L’exposition revient d’abord sur l’apparition du chaekgeori à la cour du Joseon, à la fin du XVIIIe siècle. Le roi Jeongjo commande aux peintres de l’Académie royale des bibliothèques en trompe-l’œil destinées à son cabinet de travail ou placées derrière son trône. Ces compositions lui permettent de demeurer symboliquement entouré de livres, associés à la vertu, à la curiosité et aux échanges savants.

De gauche à droite : Bouteille à anse en forme de double gourde Corée, époque du Goryeo (918-1392), 13e siècle Paris, musée Guimet © GrandPalaisRmn (musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier - Éventail à motif de taegeuk Corée, époque du Joseon (1392-1910), 19e siècle Paris, musée Guimet © GrandPalaisRmn (musée Guimet, Paris) / Michel Urtado - Vase à décor d’étoffe nouée Chine, dynastie des Qing (1644-1911), règne et marque de Qianlong (1736-1795) Paris, musée Guimet © GrandPalaisRmn (musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier

Le parcours replace ces peintures dans le contexte des missions diplomatiques coréennes à Pékin. Les ambassadeurs du Joseon y découvrent les cabinets de trésors chinois ainsi que les techniques de perspective diffusées à la cour des Qing par des artistes jésuites européens. Les peintres coréens associent l’accumulation d’objets issue des modèles chinois à ce travail de la profondeur pour élaborer leurs propres compositions.

L’exposition montre ensuite comment cet art quitte le cadre royal pour gagner les demeures aristocratiques et les foyers provinciaux. Livres, porcelaines, bronzes, instruments d’écriture et objets venus de Chine, du Japon ou d’Occident se côtoient dans des arrangements conçus pour tromper le regard.

Du cabinet savant aux compositions oniriques

À partir de la fin du XVIIIe siècle, les images se détachent progressivement du modèle de la bibliothèque savante. Le livre devient un motif décoratif, les perspectives se fragmentent et les formes se déforment. Des animaux fantastiques apparaissent parmi les objets, faisant évoluer le chaekgeori vers des compositions plus éloignées de la représentation réaliste.

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Pour documenter ces transformations, le musée réunit notamment des œuvres provenant du Louvre et de l’Asian Civilisations Museum de Singapour. Un rouleau peint du XVIIIe siècle, long de plus de cinq mètres, est présenté pour la première fois. Cet ensemble permet de suivre la circulation des codes de la perspective et le rôle joué par les ambassades coréennes auprès de la cour chinoise.

L’exposition s’accompagne d’un catalogue de 160 pages comprenant 100 illustrations, publié par le musée Guimet et Beaux-Arts Éditions. Elle s’inscrit dans la programmation coréenne organisée par le musée en 2026, avec des spectacles de pansori [des récits chantés, NdR], des rencontres littéraires, des cycles de cinéma et des rendez-vous consacrés à la K-Pop et au cinéma d’horreur coréen. Le catalogue paraît le 16 septembre, jour de l’ouverture de l’exposition.



Crédits photo : Paravent à dix panneaux représentant une bibliothèque (Musée national de Corée)

Par Ewen Berton

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