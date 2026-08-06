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La bataille des Odyssées en librairie : que disent les chiffres

L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.

Le 06/08/2026 à 18:18 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

06/08/2026 à 18:18

Hocine Bouhadjera

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Sorti en France le 15 juillet dernier, L’Odyssée de Christopher Nolan a réuni plus de 1,84 million de spectateurs au cours de sa première semaine, soit le meilleur démarrage français de 2026. Au 28 juillet, il avait déjà dépassé 3,45 millions d’entrées dans l’Hexagone. Dans le monde, ses recettes atteignaient environ 911 millions de dollars au 3 août.

Le phénomène déborde largement les salles. Au Royaume-Uni, les ventes imprimées de l’épopée ont progressé de 1400 % pendant les quatre premières semaines de juillet par rapport à la même période de 2025. La traduction anglaise d’Emily Wilson, publiée en 2017, figure parmi les principales bénéficiaires, rapporte l'AFP. Sur Spotify, le nombre d’auditeurs de l’œuvre a parallèlement augmenté de 310 % en un mois. 

Pour la France, ActuaLitté a étudié, à partir d'Edistat, les estimations hebdomadaires de 17 éditions représentatives : poches historiques, traductions récentes, éditions scolaires et beaux livres lancés à l’approche du film. Entre la semaine 27, du 6 au 12 juillet, dernière semaine entièrement antérieure à la sortie, et la semaine 30, du 27 juillet au 2 août, leurs ventes cumulées sont ainsi passées d’environ 2750 à 8600 exemplaires estimés, soit plus du triple en trois semaines.

C'est Julien Gracq qui estimait que la France avait toujours compté environ dix mille véritables lecteurs de littérature, et qu’elle en compterait toujours autant ?

La bataille des traducteurs

Choisir son édition de l'Odyssée d'Homère, c'est d'abord choisir son interprète dans la langue de Molière. Cette opération de traduction remonte, rappelons-le, à l’Antiquité elle-même. Le grec homérique était déjà difficile pour les Grecs : vocabulaire rare, formules obscures, formes éloignées de la langue courante. Cette longue histoire se poursuit aujourd’hui en librairie.

La traduction de Victor Bérard occupe une place particulière. Mort en 1931, l’helléniste peut être réédité sans négociation de droits patrimoniaux, ce qui explique en partie son omniprésence. Sa version se retrouve au Livre de Poche et chez Folio, mais aussi dans les nouvelles éditions d’Albin Michel et des Belles Lettres. Une même traduction peut ainsi devenir un poche à moins de 10 €, un classique annoté ou un ouvrage illustré vendu près de 27 €.

Traduire, c’est choisir un rythme, une syntaxe, un degré d’étrangeté et même une certaine figure d’Ulysse. Philippe Jaccottet opte dès 1955 pour le vers libre, là où les grandes versions françaises étaient surtout en prose. Philippe Brunet tente de restituer la scansion de l’hexamètre grec.

À LIRE - Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

Emmanuel Lascoux propose chez P.O.L une « vision vocale », plus sonore et théâtrale, dans un français résolument contemporain, quitte à surprendre beaucoup.

Les vieux poches prennent l’avantage

Premier constat : le film n'a pas seulement profité aux éditions conçues pour l’accompagner. Deux poches publiés depuis plusieurs décennies dominent la course.

L’édition du Livre de Poche, traduite par Victor Bérard, passe de 235 exemplaires estimés avant la sortie du film à 1087 entre le 27 juillet et le 2 août. Une multiplication par 4,6 en trois semaines. La version Folio Classique, fondée sur la même traduction, progresse de 334 à 1166 exemplaires sur la même période. Par rapport aux 153 exemplaires vendus lors de la même semaine en 2025, le Folio affiche ainsi une hausse d’environ 662 %, 699 % pour le Livre de Poche.

À elles seules, ces deux éditions peu coûteuses et déjà bien installées en librairie représentent plus du quart des ventes observées dans notre sélection.

Parmi les éditions lancées au printemps dans le sillage du film, les poches de La Découverte et de Flammarion enregistrent les plus fortes progressions. Ensemble, elles passent de 346 exemplaires estimés avant la sortie à 1744 entre le 27 juillet et le 2 août. Une multiplication par cinq en trois semaines. La première reprend la traduction de Philippe Jaccottet, la seconde de Médéric Dufour et Jeanne Raison. 

La maison des sciences humaines, dont la présence dans cette sélection pourrait surprendre, avait pourtant fait un pari gagnant : ses différentes éditions de L’Odyssée se sont écoulées à près de 120.000 exemplaires au total.

D’autres traductions récemment remises en avant bénéficient aussi du mouvement, mais à une échelle plus modeste, comme l’édition Points de Philippe Brunet, ou celle de Frédéric Mugler chez Actes Sud.

Les beaux livres trouvent aussi leur public

Le prix bas n’est pourtant pas la seule voie vers le succès. L’édition reliée publiée par Callidor le 5 juin, illustrée par Aurélien Police et vendue 39 €, s’est déjà écoulée à 3305 exemplaires. Entre le 27 juillet et le 2 août, elle atteint 762 ventes, son meilleur niveau depuis sa parution. Un beau livre pour accompagner un film aux belles images IMAX.

Callidor propose ici une construction éditoriale singulière, mêlant les traductions de Victor Bérard, Léon Morel, Dominique Grandmont, Thomas Spok, Frédéric Collemare et Nestor Ibarra, sous une préface de Victor Hugo. 

Côté bande dessinée, Glénat a choisi, le 24 juin, de réunir les quatre volumes de L’Odyssée, parus dans la collection La Sagesse des mythes, en une intégrale cartonnée à tirage unique. Dirigé par Luc Ferry, scénarisé par Clotilde Bruneau et dessiné notamment par Giuseppe Baiguera et Giovanni Lorusso, il totalise déjà près de 3750 exemplaires estimés, dont 718 sur la dernière semaine observée. Les quatre albums d’origine dépassent, eux, les 127.000 exemplaires depuis 2017. Pas besoin d'effet Nolan sur ce coup, en somme.

Le collector de Pocket, paru en octobre 2025 dans la traduction de Leconte de Lisle - encore une nouvelle -, bénéficie lui aussi du film. Ses ventes hebdomadaires ont presque quadruplé en trois semaines.

Les Belles Lettres, maison de l'Antiquité triomphante, se devait de participer à la fête. Parue le 8 juillet, cette édition associe la traduction de Victor Bérard à un entretien avec Jacqueline de Romilly, une postface de Jean-Pierre Vernant et des compositions Art déco de François-Louis Schmied. Elle n’a trouvé, pour le moment, que 855 preneurs.

Chez Albin Michel, le nouveau poche de Victor Bérard, introduit par Eva Cantarella et annoté par Silvia Milanezi, ne connaît qu’un léger frémissement. Même constat pour l’édition illustrée par Jan Styka chez Victoria Queen. La traduction de Philippe Brunet reste très discrète en grand format au Seuil. La traduction plus expérimentale d’Emmanuel Lascoux chez P.O.L progresse elle aussi, mais demeure confidentielle. Toutes les éditions ne profitent pas autant de l’effet Nolan. 

L’abrégé de L’École des loisirs remonte à 755 exemplaires, sans dépasser ses niveaux du début d’année. Les collections pédagogiques de Belin restent, elles, très loin des pics liés aux prescriptions scolaires. Dans ce segment, le calendrier éducatif pèse donc davantage que l’actualité cinématographique.

Le plus grand succès d'Ulysse en librairie

Le plus grand gagnant de cette vague n’est pas L'Odyssée, mais L’Odyssée de l’Odyssée. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les aventures d’Ulysse sans avoir jamais lu Homère, de Christophe Ono-dit-Biot, publié le 15 avril chez Grasset. L’auteur suit l’ordre des chants tout en expliquant les personnages, les enjeux et les lectures contemporaines du texte.

Ses ventes passent de 642 exemplaires en semaine 27 à 709 pendant la sortie du film, puis à 1307 et enfin 2238 exemplaires entre le 27 juillet et le 2 août. Dit autrement, elles ont été multipliées par près de 3,5 en trois semaines. Depuis sa publication, les relevés Edistat totalisent près de 11.800 exemplaires.

Entre le film et le passage en caisse, il ne faut pas oublier les libraires. Avant même la sortie, plusieurs enseignes, de Mollat à Bordeaux à Coiffard à Nantes, Gibert à Marseille ou Millepages à Vincennes, avaient consacré des tables entières à Homère, pointe Le Monde.

Face aux dizaines de traductions, poches, adaptations et beaux livres disponibles, leur travail ne consiste pas seulement à mettre l’Odyssée en avant, mais à rendre cette offre lisible : orienter vers une traduction accessible, une version plus littéraire, un ouvrage scolaire ou une édition à offrir. 

À LIRE - Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend

En ce mois d’août, le plus beau cadeau à se faire reste peut-être de découvrir l'épopée attribuée à Homère, là où elle résonne le plus fortement : en Grèce, sur une île tournée vers la mer, parmi les paysages que le récit a traversés et les terres dont il continue de nourrir les rêves.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
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Littérature et poche : le thriller offre l’une des rares croissances du marché

Dans un marché du livre en repli, la littérature affiche en 2025 une croissance de 4,7 %, à 694,6 M€ de chiffre d’affaires. Le poche progresse aussi, à 429 M€, grâce à la fiction générale, aux titres de fonds et à la poussée du thriller. Le phénomène Freida McFadden cristallise cette dynamique, sans effacer le recul général des volumes.

25/06/2026, 16:40

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Scolaire et essais politiques : les deux hausses qui tranchent dans l’édition 2025

L’enseignement scolaire et les documents, actualité et essais figurent parmi les rares catégories en croissance en 2025. Le premier progresse de 8,2 %, à 315,9 M€, sous l’effet des réformes de programmes. Le second gagne 5,9 %, à 106,2 M€, porté par des livres directement liés à la séquence politique française et internationale.

25/06/2026, 16:31

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Édition : en 2025, le chiffre d’affaires résiste mieux que les ventes

Les éditeurs français ont réalisé 2,883 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en baisse de 0,6 % sur un an. Le recul des exemplaires vendus, à 419,6 millions (-1,5 %), prolonge une érosion désormais installée. Les données du Syndicat national de l’édition dessinent un secteur qui resserre sa production, mise davantage sur le fonds et voit les droits d’auteur portés en charge progresser malgré le tassement de l’activité.

25/06/2026, 13:03

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Le groupe Eilean Books (De Saxus) placé en redressement judiciaire

Après plusieurs jours à bruisser sur les réseaux, l’information est tombée : Eilean Books, société qui porte notamment le label De Saxus, a été placée en redressement judiciaire le 24 juin par le Tribunal des activités économiques de Paris. La procédure ouvre une période d’observation de six mois, sans éclairer encore le sort des parutions, précommandes ou contrats en cours.

25/06/2026, 11:19

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La Sofia a réparti près de 34 millions € aux auteurs et éditeurs en 2025

L’assemblée générale 2026 de la Sofia a validé ses résolutions, renouvelé son Comité de surveillance et dressé le bilan d’une année 2025 marquée par près de 34 millions d’euros répartis aux auteurs et éditeurs. L’organisme place aussi l’intelligence artificielle, la promotion de la lecture, le livre d’occasion et l’économie des festivals littéraires parmi ses grands chantiers.

24/06/2026, 14:31

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Livre audio aux États-Unis : 2,43 milliards $, l’IA reste à 0,03 %

Le marché américain du livre audio a généré 2,43 milliards de dollars en 2025, en hausse de 9 %, selon l’Audio Publishers Association. L’offre augmente rapidement, les créations pensées d’abord pour l’écoute prennent de l’ampleur, tandis que les titres narrés par IA restent presque invisibles dans les revenus du secteur.

 

23/06/2026, 10:30

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Pearltrees renforce sa plateforme éducative avec deux investisseurs

Pearltrees Education, plateforme numérique utilisée dans les collèges et lycées, a annoncé l’entrée de deux investisseurs français à son capital. L’opération doit soutenir le développement de sa plateforme scolaire, de ses contenus numériques et de son intelligence artificielle dédiée à l’éducation.

22/06/2026, 10:48

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Livre imprimé : calculer le carbone avant le tirage

Lancé le 17 juin par la Green Book Alliance, un calculateur en ligne gratuit permet aux éditeurs, imprimeurs et partenaires de la chaîne du livre d’estimer l’empreinte carbone d’un ouvrage imprimé. Son intérêt tient au moment où il intervient : avant le tirage, lorsque les choix de production restent ouverts.

22/06/2026, 10:23

Magazines, mangas : quand le transport pèse lourd dans les comptes

Nippan Group Holdings, l’un des principaux intermédiaires du livre au Japon, publie des comptes 2025 dans le rouge. Le groupe accuse un recul de son chiffre d’affaires consolidé et une perte nette, tandis que l’activité de distribution, frappée par la baisse des magazines, des mangas et la hausse du transport, creuse ses pertes.

18/06/2026, 10:37

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Pierre Kosciusko-Morizet prépare le retour de PriceMinister avec Rakuten France

Pierre Kosciusko-Morizet se serait donc positionné pour reprendre Rakuten France, avec le fonds Verdoso et Fabien Versavau, ancien patron de la filiale. Derrière le possible retour de la marque PriceMinister, le dossier touche aussi le livre d’occasion, segment où l’ex-place de marché française conserve une présence forte.

17/06/2026, 17:06

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Facture dématérialisée : Dilicom et OPlibris proposent une solution aux éditeurs

Dilicom et OPlibris organisent, lundi 22 juin de 10h à 12h, un webinaire consacré à la facturation dématérialisée. Les deux structures entendent présenter aux maisons d’édition une solution adaptée aux usages professionnels du secteur du livre.

17/06/2026, 11:39

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En Allemagne, le livre refuse le choc fiscal d'une TVA à la hausse

Le Börsenverein, principale organisation allemande du livre, intervient dans le débat national sur la TVA. Son directeur général, Peter Kraus vom Cleff, alerte contre l’hypothèse d’une hausse du taux réduit appliqué aux livres, alors que plusieurs scénarios fiscaux circulent en Allemagne.

16/06/2026, 11:34

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Facturation électronique : KNK place Business Central au cœur des flux

La réforme de la facturation électronique impose aux entreprises petites et moyennes PME une transformation de leurs systèmes financiers à partir du 1er septembre 2026 pour la réception des factures électroniques des fournisseurs et, à compter du 1er septembre 2027, l'envoi de toutes les factures aux clients.

15/06/2026, 12:17

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Auzou rachète Gulf stream Éditeur pour renforcer son pôle jeunesse

Le groupe Auzou a annoncé le rachat de Gulf stream Éditeur, conclu le 7 mai 2026. La maison nantaise, présente dans les livres jeunesse, les romans, les documentaires, les albums, la carterie et l’illustration, conserve son équipe, sa direction générale et son implantation, tandis que la diffusion de ses catalogues passe chez EDI à compter de janvier 2027.

11/06/2026, 12:10

Autres articles de la rubrique Métiers

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Trêve des nouveautés : la décroissance “semble ne plus être un sujet tabou”

En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».

07/08/2026, 11:43

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Royaume-Uni : des mini-bibliothèques en gare pour encourager les enfants à lire

Great Western Railway a installé des mini-bibliothèques dans 10 gares de son réseau britannique pendant les vacances d’été 2026. Les familles peuvent y prendre, échanger ou déposer des livres gratuitement. L’opération a été lancée avec l’auteur jeunesse Michael Rosen après une enquête commandée par la compagnie, dans laquelle un parent sur cinq dit avoir constaté à la rentrée des difficultés avec des mots que son enfant connaissait avant les vacances.

07/08/2026, 11:38

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Diversité linguistique : les livres “garantissent que les langues restent vivantes”

Tandis que les outils basés sur l'intelligence artificielle font craindre une uniformisation des modalités d'expression et une domination renforcée de la langue anglaise, un imposant catalogue d'ouvrages souhaite faire entendre la diversité linguistique. L'Union internationale pour les Livres de Jeunesse (IBBY) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sont à l'origine de cette initiative.

07/08/2026, 10:31

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À Santander, le conflit israélo-palestinien emporte une présentation de poésie

L'auteur Marcos-Ricardo Barnatán et son fils Jimmy devaient présenter un recueil écrit à quatre mains à la Foire du livre de Santander. Des manifestants propalestiniens ont empêché le déroulement normal de la rencontre pour protester contre les positions publiques du poète en faveur d’Israël. Une plainte déposée est désormais examinée par l’unité spécialisée dans les crimes de haine du parquet de Cantabrie.

06/08/2026, 17:44

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“Je vous ai fait vivre un enfer” : les excuses du mangaka Yūki Tabata (Black Clover)

Yūki Tabata présente ses excuses aux éditeurs, assistants, graphistes et imprimeurs de Black Clover dans la postface du 38e et dernier tome, publié au Japon le 4 août 2026. Le manga s’est achevé le 30 avril, après plus de dix ans de publication. L’auteur reconnaît avoir épuisé certains collaborateurs, retardé le travail d’autres professionnels et provoqué des difficultés au fil de la production.

06/08/2026, 13:09

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Hautes-Alpes : la librairie Les Adventices fleurira bientôt Embrun

À Embrun, dans les Hautes-Alpes, Annaïck Le Menestrel finalise la reprise de la librairie Charabia, pour en faire Les Adventices. Sa librairie généraliste et indépendante correspondra à ces « plantes qui poussent là où on ne les attend pas », pour porter haut la « résistance discrète » et la « vie dans les marges ». Un lieu idéal pour les lecteurs et lectrices, a priori.

06/08/2026, 13:09

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En pleine expansion, Barnes & Noble perd une librairie historique

À Redwood City, en Californie, Barnes & Noble fermera le 16 septembre 2026 une librairie exploitée depuis trente-trois ans. L’enseigne affirme que le propriétaire des murs n’a proposé aucune solution pour prolonger son occupation. Une disparition imposée qui tranche avec la croissance retrouvée du premier libraire de détail américain, désormais fort de plus de 700 adresses.

06/08/2026, 12:52

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La dépression de George RR Martin : “Vieillir n’a rien d’amusant” et le pire n'est jamais certain

Plus de cinq mois après son dernier billet personnel, George R.R. Martin a repris la plume sur son site, le 3 août. L’auteur du cycle du Trône de fer y décrit une année éprouvante, marquée par la perte d’amis, la tristesse et la dépression. Aucune nouvelle éditoriale n’accompagne cette confidence : The Winds of Winter, attendu depuis quinze ans, n’est pas même cité.

06/08/2026, 11:51

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Comment un éditeur chrétien conservateur prépare des centaines de lectures simultanées

Le 3 octobre 2026, l’opération See You at the Library entend réunir des familles dans « des centaines de bibliothèques » aux États-Unis. Portée par Brave for Good, organisation liée à l’éditeur chrétien BRAVE Books, la campagne repose sur une nuance décisive : les établissements ne programment pas ces rendez-vous. Des groupes locaux réservent leurs salles, puis y installent lectures, prières et valeurs patriotiques.

06/08/2026, 11:12

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L'Italien Feltrinelli grandit en espagnol : publier plus, oui, mais combien ?

Feltrinelli connaissait déjà le chemin de Barcelone, où le groupe italien contrôle Anagrama. En 2026, il change d’échelle : nouvelle maison pour le marché hispanophone, relance de Gribaudo, librairie à Montevideo et fondation culturelle. Une expansion répartie entre plusieurs enseignes, au moment où des éditeurs espagnols rappellent que multiplier les parutions ne garantit ni les ventes ni la rentabilité.

06/08/2026, 11:08

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“Il faut laisser la place aux jeunes” : l'après Thierry Magnier

Le fondateur des Éditions Thierry Magnier cessera ses fonctions le 1er novembre 2026, à un an du trentième anniversaire de la maison. Thierry Magnier reconnaît avoir préparé sa succession, tout en disant avoir été surpris par son calendrier. Actes Sud présente de son côté cette décision comme l’aboutissement d’une transmission engagée depuis plusieurs années au profit de l’équipe éditoriale.

06/08/2026, 10:30

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Christian Clavier, Catherine Pégard, Manuel Carcassonne : les hommages à Didier Decoin

La disparition de Didier Decoin, mort à 81 ans, a suscité de nombreux témoignages dans le monde de l’édition, des lettres, du cinéma et de la télévision. Son éditeur et ami Manuel Carcassonne salue un « capitaine et un styliste hors pair », tandis que ses proches évoquent unanimement sa culture, sa douceur et sa générosité.

05/08/2026, 18:24

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La Fnac en périphérie ? À Lons, les libraires lancent une pétition

L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.

05/08/2026, 16:31

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Charlotte, Laure et Margot : la quatrième génération Gallimard prend place

Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.

05/08/2026, 16:23

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En Argentine, le prix unique du livre de nouveau menacé

Le gouvernement de Javier Milei a avancé un nouveau projet visant à abroger la loi argentine sur le prix unique du livre. Portée par le ministre de la Dérégulation Federico Sturzenegger, cette suppression laisserait chaque vendeur libre de déterminer ses tarifs de vente. La Chambre argentine du livre craint que les grandes plateformes utilisent leur capacité financière pour proposer des rabais inaccessibles aux commerces indépendants.

05/08/2026, 16:21

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Didier Decoin, Prix Goncourt 1977 et ancien président de l’Académie, est mort

L’écrivain Didier Decoin est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé l’Académie Goncourt ce mercredi 5 août. Couronné en 1977 pour John l’Enfer, il avait présidé l’institution entre 2020 et 2024. Quelques mois avant sa disparition, les éditions Stock publiaient encore son roman Maypops, inspiré d’une des plus graves erreurs judiciaires de l’Amérique ségrégationniste.

05/08/2026, 14:25

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Olivier Rey entre à l'Académie des sciences morales et politiques, section philosophie

Le mathématicien, philosophe et romancier Olivier Rey a été élu au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, pour y siéger au fauteuil 8, précédemment occupé par Bertrand Saint-Sernin, décédé en juin 2024.

05/08/2026, 12:41

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Librairie : dans de nombreux pays, “les marges se réduisent”

Les difficultés économiques de la librairie ne sont pas propres à la France. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), dans son rapport économique 2024, met ainsi en avant des problématiques partagées par la profession dans plusieurs pays : les marges se contractent, tout comme la tolérance vis-à-vis de la liberté d'expression des commerces... 

05/08/2026, 11:34

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Stéphane Bern et Audrey Azoulay élus à l'Académie des beaux-arts

Un décret du président de la République, publié au Journal officiel de ce 5 août 2026, approuve deux élections à l'Académie des beaux-arts. L'animateur, auteur et acteur Stéphane Bern y siègera au fauteuil III, tandis qu'Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco entre 2017 et 2025 et ancienne ministre de la Culture, prendra place au fauteuil IV.

05/08/2026, 10:14

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Licencié après avoir exposé des livres jugés anti-transgenres, il perd en appel

Aux États-Unis, la cour d’appel du neuvième circuit a refusé de protéger, au nom du Premier amendement, l’exposition de trois albums dans les bureaux scolaires d’un travailleur social de l’Oregon. Rendu par deux voix contre une, l’arrêt confirme que ces couvertures pouvaient être interdites lorsqu’il recevait des élèves. Il ne valide toutefois pas juridiquement son licenciement.

04/08/2026, 16:16

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Entraîner la machine avec des livres, puis les détruire : IA comme un problème

ISBNdb, qui commercialise des données bibliographiques, a retiré fin juillet 2026 une offre destinée aux développeurs d’intelligence artificielle. La société proposait de réunir entre 1000 et un million de livres imprimés, sous couvert de confidentialité, mais affirme n’avoir exécuté aucune commande.

04/08/2026, 15:04

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Écotaxe, encadrement des loyers... Des propositions pour les commerces de proximité

Il serait presque inutile de l'écrire à nouveau : la période est particulièrement complexe pour les librairies. Si les difficultés des enseignes Sauramps, Decitre, Furet du Nord et Gibert attirent l'attention, les boutiques indépendantes souffrent également. Une crise qui s'étend à l'ensemble des commerces de proximité : les députés Laurent Lhardit (Bouches-du-Rhône, Socialistes et apparentés) et Jean-Pierre Vigier (Haute-Loire, Droite Républicaine) ont consacré un rapport au sujet, agrémenté de nombreuses recommandations.

04/08/2026, 13:11

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Centre Pompidou : Laurent Le Bon rempile, la Bpi face au défi de 2030

À la tête du Centre Pompidou depuis 2021, Laurent Le Bon est reconduit pour un mandat de trois ans, entre chantier monumental, déploiement hors les murs et avenir de la Bibliothèque publique d’information.

04/08/2026, 13:05

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Benjamin Alire Sáenz, auteur d’Aristote et Dante, est mort à 71 ans

L’écrivain et poète américain Benjamin Alire Sáenz est mort le 28 juillet 2026 à El Paso, au Texas, après une longue maladie, a annoncé son éditeur Simon & Schuster. Âgé de 71 ans, il était notamment connu en France pour Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers. Ses livres abordaient la vie à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, les liens familiaux et l’identité sexuelle.

04/08/2026, 11:19

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Manga : cinq éditeurs indépendants s’allient pour accéder aux libraires

L’Independent Manga Alliance réunit cinq acteurs de l’édition et de la localisation pour aider créateurs et petites maisons à publier leurs mangas sur le marché anglophone. Traduction, diffusion, promotion et ventes doivent être mutualisées. Une réponse pragmatique à un obstacle bien connu : entre l’acquisition d’une œuvre et sa présence chez les libraires, il reste toute une chaîne à construire.

04/08/2026, 09:00

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Patrice Evenor, nouveau président de Belles Lettres Diffusion Distribution

Après près de cinq ans à la direction générale des éditions Thierry Souccar, Patrice Evenor prend la présidence de Belles Lettres Diffusion Distribution. Spécialiste des fonctions commerciales, logistiques et de diffusion, il succède à Régis de Villers, démissionnaire, à la tête de cet acteur important de l’édition indépendante.

03/08/2026, 18:16

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Cathy Parson, cofondatrice de Publishers Group UK, est morte

Cofondatrice et codirectrice générale de Publishers Group UK, Cathy Parson est morte à l’âge de 70 ans, après qu’un cancer de la vessie lui avait été diagnostiqué l’année dernière. Pendant plus de trois décennies, elle avait participé au développement de l’une des principales sociétés britanniques de représentation commerciale et de marketing au service des éditeurs.

03/08/2026, 18:01

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Définition fiscale du livre : les Finances publiques à l'écoute

La direction générale des Finances publiques a ouvert une consultation publique en vue de nouvelles précisions sur la définition fiscale du livre et les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables. Un chantier entamé après une décision du Conseil d'État, rendue le 16 juillet dernier, qui a annulé une doctrine des finances publiques concernant le livre audio.

03/08/2026, 17:00

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Quand les artistes palestiniens ont remplacé la peinture par la terre

Dans la Palestine des années 1980, alors que les pinceaux et les toiles devenaient difficiles d'accès, quatre artistes ont choisi de puiser dans leur terre natale pour continuer à créer. L'argile, le bois, la paille et le henné sont devenus leurs nouvelles couleurs. Un mouvement né de la nécessité, devenu une signature esthétique, et qui, quarante ans plus tard, continue d'inspirer. Par Amel Aït-Hamouda.

03/08/2026, 16:35

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Bartleby : Olivier Nora prépare son retour dans l’édition

Évincé de Grasset au printemps, Olivier Nora pourrait rebondir chez Editis en y créant une maison à son image. Tandis que les discussions se poursuivraient avec le groupe dirigé par Denis Olivennes, l’éditeur a déjà constitué une société baptisée Bartleby. Une structure qui donne une première existence juridique à son nouveau projet, sans toutefois permettre d’en connaître encore le montage définitif.

03/08/2026, 16:16

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Pierre Lemaitre, Annie Ernaux, Boualem Sansal : les écrivains entrent dans la présidentielle 2027

Pierre Lemaitre sera présent aux Amfis, les universités d’été de La France insoumise. Malgré les polémiques médiatiques autour de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement, le prix Goncourt 2013 continue d’afficher publiquement son soutien à LFI. Il n’est pas le seul écrivain engagé aux côtés de la formation politique, mais il reste le seul auteur annoncé au programme de cette édition.

03/08/2026, 15:21

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Marvel au Japon : fin de l'accord avec la Shueisha, quand Kadokawa entre en jeu

Shueisha mettra fin, le 30 septembre 2026, à son accord avec Walt Disney Japan pour l’édition de mangas Marvel. Quatorze volumes sont concernés : les versions numériques disparaîtront des plateformes, tandis que le papier sera limité aux stocks restants. Dans le même temps, Kadokawa prépare cinq créations originales. Le calendrier ressemble à un passage de relais, quoiqu'aucun transfert de catalogue n’a pourtant été annoncé.

03/08/2026, 15:16

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Culture : des coupes budgétaires qui obligent à un “arbitrage entre les actions”

Alors que se profilent déjà les débats budgétaires pour l'année 2027, la situation économique des agences culturelles s'avère préoccupante. Cofinancées par l'État et les régions, elles subissent de plein fouet l'austérité volontaire des uns et les déficits des autres, ce qui menace sérieusement la continuité de leurs actions. En Nouvelle-Aquitaine, l'engagement de l'agence envers la lecture publique en a fait les frais.

03/08/2026, 14:44

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Résidences 2027 à la BnF : les candidatures ouvertes jusqu’au 10 septembre

Les professionnels confirmés employés par une institution culturelle étrangère peuvent déposer leur candidature pour effectuer, en 2027, une résidence d’un à trois mois à la Bibliothèque nationale de France. Le projet doit être préparé avec la BnF et porter sur une coopération, l’étude d’un fonds ou la recherche de provenance. Les dossiers doivent parvenir à l’établissement au plus tard le jeudi 10 septembre 2026.

03/08/2026, 14:44

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L'adaptation du Royaume d’Orïsha rejetée par sa propre autrice

Tomi Adeyemi s’est publiquement désolidarisée de l’adaptation cinématographique de De sang et de rage à la fin de juillet 2026, au moment même de la diffusion de sa première bande-annonce. Cosignataire du scénario et productrice exécutive du film, l’autrice affirme avoir quitté le tournage en état de détresse et subir depuis des tensions en coulisses. Elle refuse désormais de voir le long-métrage, attendu dans les salles françaises le 13 janvier 2027.

03/08/2026, 12:55

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Catherine Pégard, encore une locataire millionnaire pour la rue de Valois

Nommée au sein du gouvernement Lecornu II après un remaniement, fin février 2026, Catherine Pégard investissait le ministère de la Culture pour un laps de temps nécessairement réduit, pour cause d'élection présidentielle. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié les déclarations d'intérêts et de patrimoine de la dernière locataire de la rue de Valois du second quinquennat de Macron — a priori.

03/08/2026, 11:13

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