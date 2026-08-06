Je vous ai fait vivre un enfer” : les excuses du mangaka Yūki Tabata (Black Clover)

Le texte s’ouvre sur la place prise par les collaborateurs dans la création de la série. « J’ai vraiment fini par comprendre qu’un manga se crée grâce à la force de toutes sortes de personnes, et que c’est en rencontrant toutes sortes de gens que j’ai pu dessiner Black Clover. »

Des excuses sont directement adressées aux éditeurs qui ont accompagné la série (publiée en France par Kazé Manga et Crunchyroll Manga dans une traduction de Sylvain Chollet) au fil des années : « Je suis vraiment désolé de vous avoir tous fait vivre un enfer. Merci d’avoir créé ce manga avec moi ! » Il se tourne ensuite vers les membres de l’équipe chargés des planches : « Je suis désolé de vous avoir poussés jusqu’à l’épuisement. Merci d’avoir dessiné ces pages à mes côtés ! »

Les excuses gagnent ensuite les étapes suivantes de la fabrication. « À toutes les personnes chargées des volumes reliés, ainsi qu’aux graphistes : je suis désolé de vous avoir toujours fait attendre. Merci ! » Aux imprimeurs, Tabata écrit : « Je suis vraiment désolé pour tous les problèmes que je vous ai causés. Merci ! » Retards de remise, collaborateurs épuisés et difficultés transmises aux prestataires apparaissent ainsi dans le propre décompte de l’auteur.

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Ces excuses prennent un relief particulier à la lumière d’un épisode raconté dans le tome 37, qui donne une mesure concrète de la pression entourant la remise des chapitres.

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D'après Serieously, après un déplacement à Barcelone pendant lequel il avait pris du retard, Yuki Tabata avait raconté sa mésaventure : « À mon retour au Japon, je n’ai même pas été autorisé à rentrer chez moi : j’ai dû rester quatre jours dans un hôtel près de Shueisha jusqu’à ce que je parvienne enfin à le terminer. »

L’auteur devait achever son chapitre à proximité des bureaux de son éditeur avant de pouvoir regagner son domicile.

Rien de nouveau sous le soleil levant

Eiichirō Oda avait donné une idée plus détaillée de ce que peut représenter une publication hebdomadaire. L’emploi du temps communiqué en 2015 par l’auteur de One Piece (publié en France par Glénat dans une traduction de Djamel Rabahi et Julien Favereau) faisait commencer ses journées à 5 heures du matin pour les terminer vers 2 heures le lendemain, avec une première partie de semaine consacrée au scénario, puis plusieurs jours réservés au dessin. Le dimanche servait encore aux couleurs et aux corrections.

En octobre 2025, la publication du manga a de nouveau été interrompue à la dernière minute, après d’autres pauses prises par l’auteur pour des raisons de santé.

Hiroshi Shiibashi, créateur de Nura : Le Seigneur des Yokaï (publié chez Kana et traduit successivement par Olivier Huet et Miyako Slocombe), avait lui aussi rendu public son planning. Ses plages de sommeil étaient courtes et irrégulières, tandis que son seul véritable temps libre se limitait à trois heures le samedi. Dans un atelier où plusieurs personnes travaillent sur le même chapitre, le retard du mangaka déplace les horaires des assistants chargés des décors, des trames, des finitions ou de certaines corrections.

Gege Akutami, pour sa part, a connu une alerte médicale pendant la dernière partie de Jujutsu Kaisen (publié en France par Ki-oon dans une traduction de Fédoua Lamodière), explique Serieously. Lors du One Piece Day 2025, le mangaka a expliqué qu’Eiichirō Oda lui avait conseillé de se faire aider : « Je me suis retrouvé dans une situation désespérée. Oda-sensei m’a gentiment indiqué un hôpital. » Akutami a indiqué s’être rétabli avant d’achever sa série, terminée en 2024 après six années de publication.

Les assistants absorbent aussi le coût des délais

L’organisation économique des ateliers ajoute une autre contrainte au calendrier : les mangakas peuvent devoir payer eux-mêmes la location de leur lieu de travail et la rémunération de leurs assistants, en puisant dans le forfait reçu pour chaque page et dans leurs droits sur les ventes. Selon une dessinatrice interrogée par franceinfo à la fin de 2023, plus de la moitié des assistants gagnaient moins de 18.000 € par an.

La réforme japonaise de la taxe sur la consommation, entrée en vigueur à l’automne 2023, a encore compliqué les échanges entre auteurs, assistants et éditeurs. Les travailleurs indépendants ont dû intégrer de nouvelles obligations de facturation et de déclaration, avec le risque de voir leur rémunération diminuer. Hiroya Oku, auteur de Gantz (paru en France par Tonkam puis Delcourt/Tonkam, dans une traduction de Laurent Latrille), avait alors déclaré avoir « embauché une personne simplement pour gérer ces procédures administratives ».

La mangaka Mayu Shinjō a pour sa part dénoncé « un système figé, imposé par les grands groupes » et une « exploitation des artistes manga par les éditeurs ». Elle avait quitté Shōgakukan au milieu des années 2000 après un désaccord sur ses conditions de travail, évoquant notamment des droits d’auteur souvent fixés autour de 10 % des ventes, auxquels s’ajoute un paiement à la page dont le montant varie selon la série et sa popularité.

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Dans sa postface, Yuki Tabata remercie d’abord ceux qui ont accompagné l’écriture et le dessin, puis ceux qui ont transformé les chapitres en volumes imprimés. Il adresse également quelques mots aux mangakas qui l’ont inspiré, à ses confrères, à ses amis et à sa famille. Le texte se referme sur son public : « À tous mes lecteurs : merci de m’avoir lu et de m’avoir soutenu ! »

Par Ewen Berton

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