Le Phare de l’impossible : un écrivain bouleverse la vie de deux gardiens isolés

À Muckle Flugga, point habité le plus septentrional du Royaume-Uni, un père veille depuis des années sur l’un des phares construits par la famille Stevenson. Son fils, Ouse, partage avec lui cette vie en marge du monde, rythmée par les marées, les oiseaux et le passage de quelques pensionnaires, souvent venus observer la faune de l’île.

Cet équilibre se fragilise avec l’arrivée de Firth, un écrivain en perte de repères venu d’Édimbourg. Sa présence fait naître une rivalité avec le gardien, chacun cherchant à influer sur l’avenir d’Ouse et à gagner son affection. Dans cet espace isolé, deux conceptions de l’existence s’opposent tandis que le jeune homme se trouve confronté à des choix susceptibles de l’éloigner du phare et de son père.

Les éditions Buchet-Chastel vous proposent un extrait en avant-première :

Michael Pedersen est un poète écossais plusieurs fois récompensé. En 2013, il a figuré parmi les « Canongate Future 40 », une sélection consacrée aux nouvelles voix de la création écossaise. En résidence à l’université d’Édimbourg, il a également reçu la bourse Robert Louis Stevenson. Son écriture puise notamment dans les traditions du conte et du roman d’aventures.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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