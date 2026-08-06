Les lecteurs préfèrent les histoires de ChatGPT... tant qu'ils les croient humaines

Une étude publiée le 5 août 2026 dans Judgment and Decision Making confronte des lecteurs américains à trois nouvelles littéraires et trois textes produits par ChatGPT. Dans ce protocole limité, les créations synthétiques obtiennent de meilleures notes de qualité et d’immersion. Le simple fait d’annoncer une origine humaine améliore pourtant l’accueil du récit, quelle que soit sa provenance réelle.
Le 06/08/2026 à 12:30 par Nicolas Gary
0 Réactions | 12 Partages
Publié le :
06/08/2026 à 12:30
0
Commentaires
12
Partages
ChatGPT n’a pas encore reçu le Goncourt. Le voici tout de même gratifié d’un avantage moins mondain, mais contrariant : trois de ses nouvelles ont davantage séduit un panel américain que les textes d’écrivains auxquels elles étaient opposées. À condition de ne pas trop insister sur l’identité de celui — ou de ce qui — tient la plume.
Publiée par Cambridge University Press, l’étude de Sydney Sears et Deena Skolnick Weisberg, de l’université Villanova, rassemble trois expériences menées auprès de 2587 adultes recrutés sur Prolific.
Le matériau tient dans une bibliothèque de poche : trois récits réalistes d’environ 1000 mots. FISH, d’Emilie Fox, paru en 2021 dans Longleaf Review, côtoie High Heels, de Susie Maguire, extrait du recueil The Short Hello (2000), et Inisfree, de Patrick Smyth, publié dans Whipping the Cat : Tales from Lough Neagh’s Banks (1993).
À chacun, les chercheuses ont associé un texte engendré par ce qu’elles désignent comme ChatGPT 4.0 : Reflections in Still Water, The Dance of Being et The Weight of the Sky. La machine ne partait toutefois pas d’une page blanche. Les consignes reprenaient le thème, le point de vue, le cadre ou certains éléments narratifs du récit humain — jusqu’au dénouement dans un cas — avant de demander une nouvelle susceptible de paraître dans une revue ou un recueil.
L’expérience mesure donc la réception de textes composés à partir d’un matériau déjà choisi, non la capacité du logiciel à concevoir seul un projet littéraire ou à soutenir une intrigue sur plusieurs centaines de pages.
Dans la première expérience, 1 682 participants ne lisaient qu’un seul des six récits. Certains recevaient une information exacte sur son origine ; d’autres se voyaient annoncer, à tort, une signature humaine ou une fabrication par ChatGPT. Deux dimensions étaient évaluées : la qualité perçue — intrigue, personnages, thème et procédés littéraires — et l’absorption dans l’univers proposé.
Les nouvelles synthétiques obtiennent les meilleures moyennes. Pour la qualité, elles atteignent 1,54 contre 0,97 aux textes humains, sur une échelle de −3 à 3 ; pour l’immersion, 1,42 contre 1. Mais l’étiquette agit à rebours : présenté comme l’œuvre d’une personne, un récit est mieux reçu que lorsqu’il est attribué à ChatGPT, quelle que soit sa véritable origine.
Résumons : la machine l’emporte, l’humain conserve la prime de réputation. Le texte automatique plaît davantage ; son pedigree, beaucoup moins. Aucune interaction significative n’apparaît entre la provenance réelle et celle annoncée.
Les deux expériences suivantes demandaient aux volontaires de lire une paire composée d’une œuvre humaine et de son pendant artificiel, puis d’en désigner la provenance. Avec 424 personnes, la deuxième aboutit à 39,39 % de réponses exactes, un résultat significativement inférieur au hasard. Quelques mois plus tard, les 481 membres du dernier groupe atteignent 51,97 % : pas mieux qu’un tirage à pile ou face.
Une exception apparaît pour le duo FISH et Reflections in Still Water, correctement distingué au-delà du hasard dans la troisième expérience. Elle interdit d’affirmer que chacun des six textes serait indétectable en toutes circonstances. Globalement, aucun des deux tests ne montre toutefois une aptitude des lecteurs à reconnaître régulièrement l’écriture humaine.
Le degré de confiance déclaré ne prédisait pas la justesse. Se fier à la langue employée augmentait même la probabilité d’erreur ; dans la dernière expérience, le plaisir de lecture égarait lui aussi les participants. Ceux qui déclaraient une meilleure connaissance des outils d’IA réussissaient légèrement mieux. L’expertise littéraire autoévaluée, elle, ne produisait aucun effet mesurable.
En juillet 2026, un test consacré aux livres audio produisait une autre variation du même trouble. Parmi les auditeurs exposés à une narration synthétique à plusieurs voix, 61 % pensaient entendre des interprètes humains. Le protocole, commandé par la société dont il évaluait le produit, n’autorisait pas à proclamer une supériorité générale de la machine : il opposait une distribution artificielle à plusieurs voix à un comédien seul.
L’étude de Villanova ne démontre donc ni que ChatGPT « écrit mieux » qu’un auteur ni qu’il remplacerait le travail d’écriture et d’édition. Elle porte sur trois paires de nouvelles réalistes, toutes en anglais, auprès d’adultes américains interrogés en ligne. Dans les deux derniers tests, chacun savait en outre qu’une œuvre de la paire était humaine et l’autre artificielle.
Les trois volets n’ont pas été préenregistrés. La mesure de la qualité créée pour le premier n’avait pas été validée auparavant. Les compétences littéraires et techniques reposaient largement sur les déclarations des répondants ; le recrutement à distance ne permet pas d’exclure distractions ou recours à des ressources extérieures. Matériaux, données et scripts ont en revanche été déposés sur l’Open Science Framework.
Le constat demeure précis, limité et suffisamment dérangeant : devant ces trois duels, les lecteurs n’ont pas reconnu de manière fiable qui avait écrit quoi. Et lorsqu’on leur soufflait qu’un être humain se trouvait derrière le texte, ils devenaient aussitôt plus généreux.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Amazon commence à modifier l’accès aux bibliothèques personnelles sur son site américain. À la place du raccourci habituel vers Manage Your Content and Devices, le menu des comptes renvoie désormais certains utilisateurs vers Your Books. Plus visuelle, cette interface rassemble papier, Kindle et Audible — mais laisse derrière elle plusieurs commandes essentielles. L’ancien gestionnaire n’a donc pas rendu les armes.
01/08/2026, 14:00
Les maisons d’édition peuvent associer plusieurs solutions « best-of-breed », chacune consacrée à une partie de leur activité, ou adopter un ERP métier couvrant l’ensemble de leur chaîne de valeur. Ces modèles n’ont pas les mêmes effets sur les données, les coûts ou la productivité.
30/07/2026, 13:30
Kobo complète son implantation en Argentine avec trois liseuses distribuées officiellement par Electro World Group. Lancée à la fin de l’année 2025, l’offre comprend désormais les Clara BW, Clara Colour et Libra Colour, avec garantie et service technique dans le pays. Un avantage concret sur un marché encore largement dépendant des circuits d’importation.
23/07/2026, 16:46
Correction d’épreuves, traduction, métadonnées, accessibilité ou exploration des fonds : Veristage affirme que sa plateforme Insight traite chaque mois un volume de texte équivalent à plus de 50.000 ouvrages. Un chiffre fourni par l’entreprise, en forte hausse depuis février, qui illustre le passage des premiers essais à une utilisation régulière dans les chaînes éditoriales.
23/07/2026, 11:47
Chez Amazon, trois dollars peuvent séparer une hausse de prix d’une chute brutale de rémunération. Depuis le 7 juillet 2026, les ebooks publiés par Kindle Direct Publishing peuvent être proposés jusqu’à 12,99 dollars — et 12,99 euros dans les marchés concernés — tout en restant éligibles au taux de 70 %. Le plafond de 9,99 dollars, inchangé depuis 2007, avait fini par serrer d’un peu trop près les ouvrages longs, les coffrets et les essais spécialisés.
21/07/2026, 11:22
Un écrivain reclus sur une île, un café allemand à reconstruire, une comédienne embarquée avec une famille en vacances en Italie, une vedette disparue sous l’œil des médias, une étudiante prise dans les filets d’un gang du Michigan, des soeurs en quête de leurs origines et un campus où l’amour se joue hors scénario : la sélection estivale de Kobo ne manque ni de détours ni de zones d’ombre.
09/07/2026, 13:07
Bien entendu, la question intéresse avant tout les catégories socio-professionnelles qui auront les moyens de partir. À ce titre, le sondage demandé par la société Tonies à OpinionWay reste l'apanage de privilégiés – et ses résultats avec. Mais, en tant que fabricant de produits audio pour enfants, souligner le succès des conteuses par la vox populi est toujours bon à prendre.
03/07/2026, 12:18
Les établissements québécois ont fait transiter 503 088 ventes de livres numériques en 2025, soit 9,6 % de moins qu’un an plus tôt. La valeur du marché suivi par l’Institut de la statistique du Québec recule davantage encore, à 9,8 M$ (-10,7 %), tandis que le prix moyen cesse lui aussi de progresser.
29/06/2026, 16:30
Une maison trop propre, une famille trop parfaite, une porte qu’il ne fallait peut-être pas ouvrir : avec La femme de ménage, Freida McFadden a trouvé la recette du thriller impossible à poser. Quatre tomes, traduits par Karine Forestier, suivent Millie de secrets domestiques en pièges bien verrouillés, à retrouver désormais chez Kobo Plus. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de sieste, bonne nouvelle pour les lecteurs.
24/06/2026, 09:00
Vox documente la prolifération de livres jeunesse générés par IA, surtout dans l’autoédition en ligne et les achats rapides sur plateformes. Le problème dépasse les images ratées ou les textes absurdes : il touche la confiance des parents, la qualité des premiers récits proposés aux enfants et la transparence des circuits de vente, alors qu’Amazon impose une déclaration à ses auteurs KDP sans étiquetage public systématique explicite.
08/06/2026, 07:00
Cinq organisations de bibliothèques publiques nord-américaines demandent aux grands éditeurs de revoir les conditions d’accès aux ebooks et aux livres audio numériques. Elles jugent le modèle actuel trop coûteux, trop temporaire et incompatible avec la hausse des usages. Leur appel intervient alors que plusieurs États américains avancent sur des lois consacrées au prêt numérique.
04/06/2026, 16:07
Alors que la Région Hauts-de-France organise, du 12 au 19 juin 2026, son Grand Sommet et Festival « IA avec nous », un collectif de traductrices et traducteurs prépare la riposte. Le samedi 13 juin, à Lille, En Chair et en Os organise un « anti-sommet de l’IA », pensé comme un espace critique face à une technologie jugée imposée « à marche forcée ».
27/05/2026, 17:36
Le marché du livre numérique en langue espagnole a atteint 130 millions d’euros en 2025, porté d’abord par l’Espagne, qui concentre 57 % de la valeur totale. Derrière cette progression, le rapport annuel de De Marque montre un secteur encore dominé par l’achat à l’unité, mais stimulé par les nouveautés, le poids croissant du fonds, l’essor du prêt en bibliothèque et la montée continue de l’audiolivre.
27/04/2026, 16:27
En 2025, 9,5 % des internautes européens ont acheté un livre numérique ou audio, contre 7,3 % un an plus tôt. Eurostat confirme une progression nette, mais très inégale selon les pays. En France, le baromètre Sofia-SNE-SGDL montre surtout l’essor de l’audio et la persistance du papier.
25/04/2026, 11:12
L’attaque informatique révélée par Hasbro ne concerne pas seulement un géant du jouet. Derrière Peppa Pig, My Little Pony ou Jem and the Holograms, le groupe pilote aussi une mécanique active de licences éditoriales, des storybooks aux comics. Quand certains systèmes passent hors ligne pendant plusieurs semaines, ce sont aussi les validations, les fichiers, les calendriers et les flux du livre sous licence qui entrent sous tension.
02/04/2026, 09:27
Dans le sillage des progrès rapides de l’intelligence artificielle, deux publications académiques de mars 2026 éclairent un point de tension central. L’une démontre qu’un modèle restituerait une part très importante d’un livre. L’autre appelle à ne pas sur-réguler ces technologies. Ensemble, elles redessinent les termes du débat juridique autour du droit d’auteur et des usages de l’IA.
01/04/2026, 13:11
Le numérique promettait la vitesse, il installe la durée. En marge de la Foire du livre de Bruxelles, Primento diffuseur/distributeur d'oeuvres en numérique révèle un basculement silencieux. Derrière la circulation instantanée des fichiers et l’illusion d’un marché dominé par les sorties récentes, une autre logique s’impose : celle du catalogue profond, discret mais persistant.
30/03/2026, 16:56
La ville moderne adore les concepts jusqu’au jour où la chaleur les fait fondre. Alors il reste quoi? Des murs, de l’air, des corps fatigués, et parfois une librairie qui tient bon au coin d’une rue. En Argentine, le thermomètre oblige à relire la fonction urbaine des lieux du livre: non plus temples symboliques, mais haltes concrètes dans une saison où l’on cherche moins une nouveauté éditoriale qu’un peu de fraîcheur et de présence humaine.
26/03/2026, 17:33
Depuis plusieurs jours, l’achat de billets en ligne est perturbé dans de nombreuses institutions culturelles françaises, dont la Bibliothèque nationale de France (BnF), à la suite d’une cyberattaque visant leur prestataire commun, Vivaticket. L’incident, survenu début mars, continue de produire ses effets sur une partie du secteur culturel.
19/03/2026, 15:11
Longtemps cantonnée aux marges des pages culturelles ou aux revues spécialisées, la critique occupe aujourd’hui un espace beaucoup plus large. Elle s’invite dans les usages quotidiens, accompagne les choix culturels et structure le rapport aux œuvres comme aux services. Du livre imprimé aux plateformes numériques, elle n’a cessé d’évoluer, sans jamais perdre sa fonction première : éclairer, contextualiser, interroger.
19/01/2026, 17:36
L’association Paris Librairies lance L’Écho des libraires, un podcast qui propose une immersion sonore au cœur des librairies indépendantes d’Île-de-France. Pensé comme un prolongement des rencontres littéraires organisées dans ces lieux, le programme donne à entendre lectures, entretiens et échanges entre libraires et acteurs du livre, sans quitter ses écouteurs.
09/01/2026, 15:54
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a rendu public, en décembre 2025, un rapport de mission très attendu consacré à la loi applicable aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne. Confiée à Tristan Azzi, professeur à l’École de droit de la Sorbonne, et à Yves El Hage, maître de conférences à l’université Jean Moulin Lyon 3.
19/12/2025, 11:02
À première vue, la liseuse Solaris portée par Tite Live et son partenaire industriel Inbook n’a rien de spectaculaire. Écran 6 pouces, gabarit classique, poids contenu : elle s’inscrit dans les standards du marché. Et pourtant, derrière cette apparente sobriété, l’objet raconte autre chose. Une volonté claire : revenir à l’essentiel, à l’acte de lecture lui-même, débarrassé des contraintes techniques qui ont longtemps parasité l’expérience numérique.
18/12/2025, 16:44
Lecture numérique : un virage déjà amorcé, désormais enraciné. En cette fin d’année 2025, Bibliopresto — l’organisme québécois qui chapeaute les plateformes Pretnumerique, Biblius et BibliMags — publie les titres les plus empruntés et consultés chez les abonnés des bibliothèques publiques et scolaires. Au fil des listes dévoilées, un constat s’impose : le goût du numérique ne se dément pas, mais il épouse des formes de plus en plus diversifiées.
14/12/2025, 12:09
Quelques heures à peine après l’assassinat de Charlie Kirk, figure de la droite radicale américaine, des ouvrages aux titres sensationnalistes étaient déjà visibles sur Amazon. Problème : certains semblaient avoir été publiés… avant la fusillade. De quoi alimenter une pluie de spéculations en ligne sur un scénario orchestré.
18/09/2025, 10:39
Rencontre au sommet, catégorie best-seller, dans les librairies : d’un côté, le Britannique Ken Follett qui s’intéresse à la construction de Stonehenge. Face à lui, Dan Brown, pour le sixième tome des aventures de Robert Langdon. Deux titres que les libraires de Kobo ne veulent surtout pas manquer…
10/09/2025, 10:21
Le soleil, une terrasse, et une liseuse à portée de main : l’été est la saison idéale pour se plonger dans un bon roman. Kobo et ses libraires ont sélectionné deux titres forts pour accompagner vos vacances : Angélique de Guillaume Musso, polar psychologique aux allures de puzzle, et Les Renaissances d’Agnès Martin-Lugand, plongée sensible au cœur de Florence et des chemins de la résilience. Deux lectures complémentaires, à glisser sans hésiter dans votre Kobo Clara.
19/08/2025, 16:25
Avec Gemini Storybook, Google propose une nouvelle lecture du rituel du coucher : ce n’est pas seulement un outil, c’est un compagnon créatif. Il nous donne la possibilité d’inventer chaque soir une histoire nouvelle, unique, touchante — tout en gardant le contrôle et l'intimité de ce moment fragile et précieux.
07/08/2025, 14:18
WeTransfer a suscité l’inquiétude en juillet 2025 après une mise à jour de ses conditions laissant entendre que les fichiers pourraient servir à entraîner des intelligences artificielles. L’entreprise a rapidement corrigé le tir, affirmant ne pas utiliser les contenus des utilisateurs pour du machine learning. Voici une sélection de cinq outils tout à fait substituables...
16/07/2025, 14:39
Librinova et Les Nouveaux Éditeurs nouent un partenariat stratégique pour mieux comprendre le rôle de l'IA dans le processus d’écriture. Depuis plusieurs mois, la plateforme d’auto-édition équipe progressivement les maisons du groupe dirigé par Arnaud Nourry avec son outil de gestion de manuscrits, intégrant un module de détection des contenus générés ou assistés par IA.
08/07/2025, 11:11
Du sable chaud, l’éclat du soleil, le parfum salé de l’océan : bientôt, tout vous invitera à décrocher. Les vagues murmurent, les pages se tournent. Loin des tracas quotidiens, place à l’évasion. En collaboration avec ActuaLitté, les libraires de Kobo ont préparé une sélection idéale pour accompagner les journées en bord de mer. Les valises attendent déjà. Cap sur la plage… et sur de belles histoires.
07/07/2025, 10:37
Le livre numérique poursuit sa mutation. Les données publiées par le Syndicat national de l’édition pour l’année 2024 révèlent un marché en légère baisse globale, porté par des dynamiques contrastées selon les secteurs éditoriaux.
26/06/2025, 10:29
Au commencement était la parole, qui depuis quelques années est devenue mots sur nos écrans. Fondateur de l’application Fiole, offrant une solution de lecture et d'écriture, Quentin Griffon revient dans une série d’articles sur l’évolution des usages. Et la volonté des usagers.
22/04/2025, 15:08
Quand on vient de publier un livre, il est très important de communiquer autour de cette sortie. Si l’on est un auteur reconnu dans une grande maison, il n’y a pas trop d’inquiétude à avoir. En revanche, lorsqu’on est un nouveau venu, il faut chercher à se distinguer.
11/04/2025, 17:46
C’est la fin d’année, l’heure des rétrospectives a sonné. Après les Wrapped de Spotify et My Deezer Year, les plateformes de lecture numérique entrent dans la danse. Rakuten Kobo nous livre son rapport annuel : le bilan littéraire de 2024 est là. Quels livres, genres et habitudes en ressortent ?
20/12/2024, 13:24
Autres articles de la rubrique Numérique
À l’écran, le lecteur découvre la phrase de l’auteur. Dans le code, le robot chargé de l’aspirer en récupère une autre, crédible, mais fausse. Avec ShieldFont, un studio créatif et une fonderie danoise veulent compliquer la collecte de contenus destinés à l’entraînement des intelligences artificielles. Ingénieux, certes ; inviolable, certainement pas.
05/08/2026, 16:24
Dans une rédaction attachée aux livres, le direct n’est plus un bruit de fond réservé aux concerts et aux matchs. Il touche les lancements de romans, les salons littéraires filmés, les lectures sur Twitch, les ateliers d’éditeurs sur Instagram, puis les débats d’auteurs suivis en chat.
03/08/2026, 15:40
Le piratage éditorial ne se contente plus de scanner les pages : il les fait parler. En Grèce, l’OSDEL annonce le retrait de 35 fichiers de livres audio diffusés sans autorisation sur YouTube et Spotify, ainsi que la fermeture de six comptes. Son bilan du premier semestre 2026 montre comment les voix artificielles accélèrent la fabrication et la circulation de contrefaçons sonores.
01/08/2026, 14:44
Près de 200 morceaux du domaine public ont rejoint l’Internet Jukebox, sous forme de partitions numériques et de rendus audio. Pilotée par Public.Resource.Org et hébergée par Internet Archive, la collection ouvre des usages précieux aux bibliothèques, aux enseignants et aux musiciens. À condition de ne pas confondre une portée déchiffrée par la machine avec l’interprétation que le temps a emportée.
01/08/2026, 09:34
Ce 15 juillet, de nouvelles observations rapportées par l’Australian Antarctic Program Partnership ont montré que les eaux profondes d’Antarctique diminuent quatre fois plus vite depuis 2015. Ce phénomène, qui touche un élément clé, mais peu visible du climat mondial, fait étrangement écho aux Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy (Actes Sud Audio, trad. Marie Chabin) : sur une île de l’océan Austral frappée par les tempêtes, une famille tente de préserver une banque de graines alors que l’eau monte et que les secrets remontent avec elle.
29/07/2026, 10:26
Qui recevra le prochain prix Nobel de littérature ? George R. R. Martin annoncera-t-il enfin la sortie de The Winds of Winter ? Sur Polymarket et Kalshi, ces questions deviennent de véritables paris en ligne, sur lesquels les internautes peuvent miser de l’argent. Mais derrière cette transformation de l’actualité littéraire en objet de spéculation se joue une bataille juridique internationale. La France vient de durcir le blocage de Polymarket, tandis que plusieurs États américains cherchent à reprendre le contrôle.
28/07/2026, 16:28
Ce 14 juillet, « Gus », un T-Rex de 67 millions d’années, a été adjugé 50,1 millions de dollars à un acheteur anonyme. Selon l’Associated Press, des paléontologues craignent désormais de voir ce spécimen soustrait à la recherche et au public. Entre patrimoine scientifique, propriété privée et mise en spectacle, cette vente réveille l’ironie de Dostoïevski dans Le Crocodile (Actes Sud Audio, trad. André Markowicz), où sauver un homme avalé par un crocodile menace les intérêts financiers du propriétaire de l’animal.
23/07/2026, 10:41
Un prompt suffit-il pour devenir auteur ? Une image entièrement générée peut-elle bénéficier du droit d’auteur ? Que faire d’un texte imitant le style d’un écrivain ? Dans un rapport de 132 pages, le CSPLA écarte la création d’un nouveau droit au bénéfice des productions purement synthétiques, mais ouvre la protection aux créations dans lesquelles une véritable direction humaine demeure visible.
21/07/2026, 17:20
La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a accordé, le 20 juillet 2026, son approbation finale à la transaction conclue dans l’affaire Bartz v. Anthropic. L’entreprise versera 1,5 milliard $ aux titulaires de droits de 482.460 livres récupérés sur LibGen et Pirate Library Mirror, et devra détruire les fichiers concernés. Le plus important règlement jamais approuvé dans une action collective en matière de droit d’auteur clôt le volet du piratage — pas le débat sur l’entraînement des intelligences artificielles.
21/07/2026, 10:26
La voici frappée comme les autres, la firme à la Pomme, par la déferlante de ces fameux livres poubelles, dont le contenu doit son existence aux grands modèles de langage — improprement nommés IA. Des textes copiant un best-seller sont apparus sur l’application Books d’Apple, dans l’optique de tromper son monde. Contrefaçon et tromperie… y’a comme un pépin dans le fruit.
20/07/2026, 14:59
Après quarante-huit heures de lutte et la mobilisation d’environ 800 pompiers, les deux incendies de la forêt de Fontainebleau ont été maîtrisés dans la soirée du 14 juillet. Plus de 2000 hectares ont été parcourus par les flammes, selon Le Parisien. Cette forêt soudainement menacée par les flammes renvoie à Rochebrune de Sophie Divry (Actes Sud Audio), un roman dans lequel une famille se retrouve confrontée à un environnement qui bascule et à des alertes que chacun choisit d’entendre ou d’ignorer.
16/07/2026, 21:12
Une enquête américaine commandée par Spoken accorde un avantage à sa narration par intelligence artificielle dans les scènes à plusieurs personnages. Mené à l’aveugle auprès de 1 005 amateurs de fiction audio, le test ne compare toutefois pas une distribution synthétique à plusieurs comédiens, mais à un narrateur humain seul. Une nuance de taille, alors que le secteur hésite toujours entre réduction des coûts, qualité d’écoute et défense de l’interprétation.
15/07/2026, 14:18
BookBeat annonce une hausse de 13 % de son chiffre d’affaires à taux de change constants au premier semestre 2026, tandis que sa base d’abonnés payants a dépassé 1,2 million. L’Allemagne fournit désormais la plus forte dynamique au groupe suédois, devant une Pologne toujours première pour le recrutement. Dans l’application, l’intelligence artificielle gagne aussi du terrain, cette fois pour condenser les avis et orienter les découvertes.
14/07/2026, 15:27
Plus de 100.000 volumes de l’Université du Delaware quitteront temporairement leurs rayonnages à partir de l’été 2026 pour être numérisés par Google. L’établissement présente l’opération comme un moyen d’ouvrir largement des fonds rares, mais aussi de fournir aux systèmes d’intelligence artificielle des ressources académiques fiables. Une ambition revendiquée du côté universitaire, alors que Google ne précise ni les modèles concernés, ni le cadre juridique, ni les conditions d’un éventuel entraînement.
14/07/2026, 15:03
À l’approche des lectures d’été, Synacktiv remet un peu de sable dans la mécanique bien huilée du Kindle. Un chercheur français, Tanguy Dubroca, a démontré qu’une liseuse récente pouvait être compromise depuis son navigateur intégré, en passant par un site Internet malveillant. Présenté fin juin à leHACK 2026, ce travail rappelle qu’un appareil de lecture n’est pas seulement une bibliothèque de poche : c’est aussi un objet connecté, relié à un compte Amazon, à une boutique et au Wi-Fi domestique.
09/07/2026, 12:25
À Luxembourg, Apple a perdu une bataille importante contre le règlement européen sur les marchés numériques. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours de la firme contre sa désignation comme contrôleur d’accès pour l’App Store et iOS, tout en déclarant irrecevables ses griefs concernant iMessage. Pour l’édition numérique, les services de lecture, de livres audio ou d’abonnement, l’affaire se joue loin des rayons, mais au plus près du lecteur : que ce soient les règles d’accès à l’App Store, les modes de paiement et la possibilité, pour les développeurs, d’orienter les utilisateurs vers d’autres offres.
09/07/2026, 11:19
Dans le détroit d’Ormuz, environ 6000 marins se retrouvent aujourd’hui bloqués à bord de navires incapables de quitter le Golfe en toute sécurité, selon l’AFP. Derrière ce point de passage stratégique, la crise rappelle combien les travailleurs expatriés ou migrants peuvent se retrouver pris au piège d’une géopolitique qui les dépasse. Ce huis clos maritime rappelle Très brève théorie de l’enfer, de Jérôme Ferrari (Actes Sud Audio) : un récit d’expatriation, d’immigration et de vies contraintes.
08/07/2026, 17:28
Lefebvre Dalloz Compétences déploie, depuis avril et mai 2026, trois dispositifs liés à la formation professionnelle : l’assistant d’intelligence artificielle « GenIA-L », la plateforme Skilia et une offre de coaching conçue avec Yuzu. Ces outils concernent notamment les directeurs des ressources humaines, responsables formation, dirigeants, avocats et professionnels du droit et du chiffre.
08/07/2026, 12:57
Un fichier EPUB déposé dans une interface, quelques voix attribuées aux personnages et, au terme du calcul, un livre audio exportable : Alexandria promet de convertir un texte en fiction sonore à plusieurs interprètes synthétiques. L’outil open source ne vend aucun titre et ne propose pas de catalogue. Il installe, chez l’utilisateur, une petite chaîne de production dont l’intérêt pour l’édition tient autant à sa souplesse qu’aux vérifications qu’elle réclame.
07/07/2026, 11:15
En avril, nos colonnes s’interrogeaient sur le sort réservé à une résolution par laquelle des membres de la SACD demandaient à leur société d’attaquer en justice les fournisseurs d’intelligence artificielle. Le mécanisme statutaire, prévenions-nous, ressemblait à un « vote sur le droit de voter ». Le 25 juin, l’assemblée générale a tranché. La réponse tient en un chiffre : à peine deux cents votants ont eu à en connaître.
06/07/2026, 13:36
L’acquisition de Zebralution par Bookwire et la migration annoncée de ses activités éditoriales vers une plateforme commune ravivent, en Allemagne, le débat sur la concentration de la distribution numérique du livre audio. Le groupe promet davantage d’investissements technologiques ; plusieurs professionnels, interrogés anonymement, redoutent une dépendance accrue. Les récents transferts de catalogues vers Kontor New Media donnent à cette recomposition une portée très concrète.
06/07/2026, 12:11
La plateforme Emaqi lance une offre premium de manga numérique par abonnement, à 6,99 dollars par mois. Présentée avant Anime Expo, elle débute avec environ 100 séries issues notamment de Kodansha USA, Shonengahosha et Akita, tandis que Viz Media doit rejoindre rapidement le service.
03/07/2026, 16:35
Des auteurs et illustrateurs jeunesse britanniques ont lancé “We Are Better Than This”, une campagne contre l’utilisation non autorisée des œuvres par l’intelligence artificielle générative. Portée notamment par Chris Haughton, Momoko Abe, Ged Adamson, Simona Ciraolo et Benji Davies, l’initiative défend la création humaine à un moment où le gouvernement britannique reste sous pression sur le copyright.
01/07/2026, 17:29
À Bruxelles, une rencontre discrète, révélée par The Guardian, entre l'Union européenne et les Talibans a provoqué la colère de femmes afghanes, privées d'école et d'espace public. Cette actualité rend plus nécessaire que jamais un livre comme Inventer sa chambre à soi de Chantal Thomas (Actes Sud Audio) : car pour créer, lire, ou simplement parler, encore faut-il avoir d’un lieu où exister.
01/07/2026, 16:39
Plusieurs éditeurs néerlandais ont lancé Bookpact.ai, une plateforme commerciale destinée à encadrer l’usage des livres par les entreprises d’intelligence artificielle. Le dispositif repose sur un principe d’opt-in : avec l’accord des auteurs, les éditeurs décident titre par titre quels usages peuvent être autorisés, de l’entraînement des modèles à la traduction ou au résumé automatisé.
29/06/2026, 10:44
Plus de 1200 auteurs chinois de fiction en ligne ont signé une lettre publique contre le plagiat automatisé et la réécriture par intelligence artificielle. Dans un marché immense, structuré autour des plateformes, l’affaire touche à la protection des œuvres, mais aussi à toute la chaîne d’exploitation des droits.
27/06/2026, 10:28
La Bibliothèque nationale de la Diète développe NDLOCR-Lite, un outil gratuit conçu pour transformer en texte des images de livres, revues et documents japonais numérisés, sans processeur graphique dédié. Pour les chercheurs, bibliothèques et petites institutions, l’enjeu est concret : rendre exploitables des collections anciennes avec un ordinateur ordinaire.
27/06/2026, 10:01
Face aux canicules, aux écosystèmes fragilisés et aux espèces que l’on tente de réintroduire, la biodiversité interroge notre manière d’habiter le monde, de partager les territoires et de réparer ce que nous avons abîmé. De la même manière, dans Je pleure encore la beauté du monde, le roman de Charlotte McConaghy (trad. Marie Chabin, Actes Sud Audio), une biologiste arrive dans les Highlands pour réintroduire des loups, aussitôt accusés lorsqu’un éleveur est retrouvé mort.
24/06/2026, 17:32
En 2025, Rakuten Kobo a refusé 45 % des titres autoédités envoyés à Kobo Writing Life pour être mis en vente. Michael Tamblyn, directeur général de l’entreprise, attribue plus de huit refus sur dix à des ouvrages qu’il juge générés de manière manifeste par intelligence artificielle et de très faible qualité. Une donnée qui éclaire la pression des contenus produits à la chaîne sur l’autoédition numérique.
24/06/2026, 11:19
À Londres, la revue Granta a annoncé qu’elle mettait fin aux collaborations éditoriales dans lesquelles elle ne gardait pas la main sur les textes publiés sous son nom. La décision concerne son lien avec la Commonwealth Foundation, organisatrice du Commonwealth Short Story Prize, distinction internationale majeure consacrée à la nouvelle, après les accusations d’usage de l’intelligence artificielle visant certains lauréats de l’édition 2026.
23/06/2026, 11:39
Le studio Kidsono, spécialisé depuis 2020 dans la production audio pour la jeunesse, a lancé le 22 juin 2026 une application destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Disponible sur iOS et annoncée sur Android début juillet, elle rassemble plus de 500 livres audio jeunesse dans un abonnement sans engagement à partir de 4,99 euros par mois, avec un accès sans publicité à des contenus sélectionnés par âge.
23/06/2026, 10:38
Dans un contexte où les usages numériques redéfinissent les habitudes culturelles, 4 professionnel·les de l’édition annoncent le lancement prochain de leur application mobile, NOOK, dédiée au suivi de lecture, conçue pour réinventer la manière dont les lecteurs suivent, valorisent et partagent leur progression.
23/06/2026, 10:30
Les Big Five anglophones et plusieurs grands éditeurs ont saisi la justice fédérale de New York contre WeLib. La plainte, révélée par Reuters, accuse le site d’héberger des dizaines de millions de livres piratés et d’offrir aux entreprises d’IA un accès rapide à ces fichiers.
18/06/2026, 12:20
À l’heure où la Coupe du Monde 2026 transforme les États-Unis en scène sportive mondiale, l’Associated Press rapporte que l'équipe iranienne peut entrer sur le territoire la veille d’un match, mais est dans l'obligation de le quitter aussitôt après. C’est par cette voie qu’American Spirits de Russell Banks (trad. Pierre Furlan, Actes Sud Audio) entraîne l’auditeur à Sam Dent, où les grandes ruptures américaines s’invitent dans le quotidien, entre querelles de voisinage, culture des armes et fidélités trumpistes.
17/06/2026, 18:04
Le régulateur britannique de la concurrence impose à Google de nouveaux garde-fous sur l’usage des contenus éditoriaux dans ses réponses générées par IA. Les éditeurs obtiennent un contrôle séparé pour AI Overviews et AI Mode, sans retrait des résultats classiques, ainsi qu’une meilleure attribution des sources.
17/06/2026, 11:03
Les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie quotidienne. Ils servent à communiquer, à partager du contenu, à suivre l'actualité ou à développer une activité professionnelle. Cette présence constante attire aussi l'attention des cybercriminels. Un compte compromis peut entraîner la perte de données personnelles, des tentatives d'escroquerie auprès des contacts ou encore une atteinte à la réputation d'une marque.
15/06/2026, 09:29
Commenter cet article