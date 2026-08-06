Les lecteurs préfèrent les histoires de ChatGPT... tant qu'ils les croient humaines

ChatGPT n’a pas encore reçu le Goncourt. Le voici tout de même gratifié d’un avantage moins mondain, mais contrariant : trois de ses nouvelles ont davantage séduit un panel américain que les textes d’écrivains auxquels elles étaient opposées. À condition de ne pas trop insister sur l’identité de celui — ou de ce qui — tient la plume.

Publiée par Cambridge University Press, l’étude de Sydney Sears et Deena Skolnick Weisberg, de l’université Villanova, rassemble trois expériences menées auprès de 2587 adultes recrutés sur Prolific.

Trois nouvelles contre leur double synthétique

Le matériau tient dans une bibliothèque de poche : trois récits réalistes d’environ 1000 mots. FISH, d’Emilie Fox, paru en 2021 dans Longleaf Review, côtoie High Heels, de Susie Maguire, extrait du recueil The Short Hello (2000), et Inisfree, de Patrick Smyth, publié dans Whipping the Cat : Tales from Lough Neagh’s Banks (1993).

À chacun, les chercheuses ont associé un texte engendré par ce qu’elles désignent comme ChatGPT 4.0 : Reflections in Still Water, The Dance of Being et The Weight of the Sky. La machine ne partait toutefois pas d’une page blanche. Les consignes reprenaient le thème, le point de vue, le cadre ou certains éléments narratifs du récit humain — jusqu’au dénouement dans un cas — avant de demander une nouvelle susceptible de paraître dans une revue ou un recueil.

L’expérience mesure donc la réception de textes composés à partir d’un matériau déjà choisi, non la capacité du logiciel à concevoir seul un projet littéraire ou à soutenir une intrigue sur plusieurs centaines de pages.

La machine gagne, l’étiquette humaine aussi

Dans la première expérience, 1 682 participants ne lisaient qu’un seul des six récits. Certains recevaient une information exacte sur son origine ; d’autres se voyaient annoncer, à tort, une signature humaine ou une fabrication par ChatGPT. Deux dimensions étaient évaluées : la qualité perçue — intrigue, personnages, thème et procédés littéraires — et l’absorption dans l’univers proposé.

Les nouvelles synthétiques obtiennent les meilleures moyennes. Pour la qualité, elles atteignent 1,54 contre 0,97 aux textes humains, sur une échelle de −3 à 3 ; pour l’immersion, 1,42 contre 1. Mais l’étiquette agit à rebours : présenté comme l’œuvre d’une personne, un récit est mieux reçu que lorsqu’il est attribué à ChatGPT, quelle que soit sa véritable origine.

Résumons : la machine l’emporte, l’humain conserve la prime de réputation. Le texte automatique plaît davantage ; son pedigree, beaucoup moins. Aucune interaction significative n’apparaît entre la provenance réelle et celle annoncée.

Lire beaucoup ne suffit pas

Les deux expériences suivantes demandaient aux volontaires de lire une paire composée d’une œuvre humaine et de son pendant artificiel, puis d’en désigner la provenance. Avec 424 personnes, la deuxième aboutit à 39,39 % de réponses exactes, un résultat significativement inférieur au hasard. Quelques mois plus tard, les 481 membres du dernier groupe atteignent 51,97 % : pas mieux qu’un tirage à pile ou face.

Une exception apparaît pour le duo FISH et Reflections in Still Water, correctement distingué au-delà du hasard dans la troisième expérience. Elle interdit d’affirmer que chacun des six textes serait indétectable en toutes circonstances. Globalement, aucun des deux tests ne montre toutefois une aptitude des lecteurs à reconnaître régulièrement l’écriture humaine.

Le degré de confiance déclaré ne prédisait pas la justesse. Se fier à la langue employée augmentait même la probabilité d’erreur ; dans la dernière expérience, le plaisir de lecture égarait lui aussi les participants. Ceux qui déclaraient une meilleure connaissance des outils d’IA réussissaient légèrement mieux. L’expertise littéraire autoévaluée, elle, ne produisait aucun effet mesurable.

Le texte plaît, l’origine résiste

En juillet 2026, un test consacré aux livres audio produisait une autre variation du même trouble. Parmi les auditeurs exposés à une narration synthétique à plusieurs voix, 61 % pensaient entendre des interprètes humains. Le protocole, commandé par la société dont il évaluait le produit, n’autorisait pas à proclamer une supériorité générale de la machine : il opposait une distribution artificielle à plusieurs voix à un comédien seul.

L’étude de Villanova ne démontre donc ni que ChatGPT « écrit mieux » qu’un auteur ni qu’il remplacerait le travail d’écriture et d’édition. Elle porte sur trois paires de nouvelles réalistes, toutes en anglais, auprès d’adultes américains interrogés en ligne. Dans les deux derniers tests, chacun savait en outre qu’une œuvre de la paire était humaine et l’autre artificielle.

Les trois volets n’ont pas été préenregistrés. La mesure de la qualité créée pour le premier n’avait pas été validée auparavant. Les compétences littéraires et techniques reposaient largement sur les déclarations des répondants ; le recrutement à distance ne permet pas d’exclure distractions ou recours à des ressources extérieures. Matériaux, données et scripts ont en revanche été déposés sur l’Open Science Framework.

Le constat demeure précis, limité et suffisamment dérangeant : devant ces trois duels, les lecteurs n’ont pas reconnu de manière fiable qui avait écrit quoi. Et lorsqu’on leur soufflait qu’un être humain se trouvait derrière le texte, ils devenaient aussitôt plus généreux.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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