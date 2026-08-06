En pleine expansion, Barnes & Noble perd une librairie historique

Trente-trois ans de livres, puis un bail qui s’achève. Barnes & Noble fermera le 16 septembre sa librairie de Sequoia Station, à Redwood City. Le groupe affirme que la décision ne lui appartient pas et évoque, via TheStreet, une fermeture liée à l’arrivée à terme du bail, sans possibilité de prolongation.

L’enseigne dit chercher un nouveau local à proximité, sans calendrier ni adresse annoncés. En attendant, elle redirige ses clients vers San Mateo et Burlingame.

Une équipe surprise

Sur place, la fermeture a pris de court les salariés. Val de Leon, directrice adjointe, indique au Redwood City Pulse que l’équipe pensait le bail valable jusqu’en janvier 2027 et n’a découvert la fermeture qu’au lancement de la liquidation.

Les conditions exactes du contrat ne sont pas publiques. Barnes & Noble invoque l’échéance du bail, sans autre précision. Le départ est fixé au 16 septembre. La liquidation a entraîné une forte affluence : -40 % sur les livres, la musique et les jeux, -30 % sur les magazines. Selon la direction, la fréquentation dépasse celle des périodes de fêtes.

Proche de la gare Caltrain et du lycée Sequoia, la librairie servait de point de rencontre pour élèves et voyageurs. Val de Leon la décrit comme un « troisième lieu », entre domicile et école. « C’est la librairie de mon enfance », confie-t-elle. Trente-trois ans de présence ont ancré le magasin dans les habitudes locales.

Les employés peuvent être reclassés dans d’autres magasins du réseau. Le directeur général James Daunt a exprimé ses regrets face à une fermeture qu’il juge subie.

Cette fermeture intervient alors que Barnes & Noble poursuit sa croissance. Le groupe exploite 712 librairies aux États-Unis et prévoit plus de 60 ouvertures en 2026, pour la troisième année consécutive. Deux nouvelles implantations sont prévues dans la baie de San Francisco, à Cupertino et Fremont. Rien n’indique que la fermeture de Redwood City relève d’un recul stratégique ou commercial.

Le modèle de l’enseigne repose sur une plus grande autonomie donnée aux équipes locales dans la sélection et la mise en avant des ouvrages. Une stratégie qui accompagne la reprise du réseau après des années de contraction. Malgré cette dynamique, la librairie de Sequoia Station fermera bien le 16 septembre 2026. Aucun site de remplacement n’a encore été confirmé à Redwood City.

Crédits photo : Google maps

Par Clément Solym

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