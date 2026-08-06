La dépression de George RR Martin : “Vieillir n’a rien d’amusant” et le pire n'est jamais certain

« Vous vous souvenez de moi ? » George R.R. Martin sait encore ménager son retour. Depuis le 19 février, les publications apparues sur son site étaient rédigées par ceux qu’il appelle ses « puissants sbires », autrement dit son équipe d’assistants. Leur aide n’a pourtant pas empêché l’écrivain, reconnaît-il, d’accumuler davantage de retard.

Retard sur quoi, exactement ? Le billet, intitulé Better Late Than Never, ne le précise pas. Et mieux vaut résister à l’un des réflexes les mieux installés autour de Westeros : transformer chaque silence en indice sur le prochain roman. L’auteur parle ici de l'année passée et bien entamée, de son âge et de son état d’esprit – en filigrane de son état physique ? En revanche, pas le moindre calendrier éditorial.

Une confidence qui appelle la prudence

Martin décrit 2026 comme une période stressante, chargée d’événements heureux autant que d’épreuves. Il dit avoir perdu des amis et combattu la tristesse ainsi que la dépression, avant d’ajouter : « Le pire est peut-être encore à venir. » La formule saisit d'autant plus qu'elle ne s'accompagne d’aucune explication.

Rien ne permet donc de la relier à son état de santé, à une personne précise, ni à l’avenir de son œuvre. L’écrivain, âgé de 77 ans, se contente d’un constat : « Vieillir n’a rien d’amusant. » Il rappelle aussitôt que l’année lui a aussi apporté des moments remarquables et ramène cette succession de joies et de revers au cours ordinaire d’une existence.

Cette tonalité personnelle appartient depuis longtemps à Not a Blog – un espace d'écirture d’auteur « à l’ancienne », moins policé que les prises de parole passées par plusieurs étages de communication. Le site se présente d’ailleurs comme l’unique espace de communication officielle de George R.R. Martin. Ce statut nourrit l’attention portée au moindre billet ; il ne dispense pas d’en respecter les limites.

L’hiver, toujours hors champ

Car The Winds of Winter n’apparaît nulle part. Le sixième roman de A Song of Ice and Fire — cycle publié en France sous le titre Le Trône de fer — reste en chantier depuis la parution américaine de A Dance with Dragons, cinquième volume de l’édition originale, en juillet 2011. Aucun calendrier de publication n’a été communiqué.

En janvier 2026, George R.R. Martin estimait disposer d’environ 1100 pages de manuscrit et expliquait qu’abandonner la série inachevée constituerait à ses yeux un « échec total ». Nous avions amplement détaillé l’impasse autour de ce livre devenu une promesse éditoriale permanente. Surtout qu'en avril, Bantam Books avait encore dû démentir une prétendue fuite annonçant son achèvement et une sortie dans l’année.

Le message du 3 août n’ajoute rien à ce dossier. Il n’annonce ni avancée, ni suspension, ni nouvelle échéance. Associer automatiquement les difficultés personnelles évoquées par l’auteur à l’état du manuscrit relèverait donc de l’interprétation. L’information vérifiable tient en une phrase : Martin donne de ses nouvelles, mais pas de celles de The Winds of Winter.

Neuf nominations pour Dunk et Egg

Le billet comporte cependant une actualité professionnelle précise. A Knight of the Seven Kingdoms a obtenu neuf nominations aux Emmy Awards 2026, notamment dans la catégorie de la meilleure série dramatique. La Television Academy mentionne également la photographie, les décors, les costumes, les coiffures, la musique, le montage sonore, les effets visuels et les cascades.

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Produite pour HBO, la série adapte les récits de Dunk et Egg, réunis en France dans Chroniques du Chevalier errant – A Knight of the Seven Kingdoms. Situées environ quatre-vingt-dix ans avant Le Trône de fer, ces nouvelles suivent le chevalier Duncan le Grand et son jeune écuyer, surnommé l’Œuf. Le succès télévisuel remet ainsi en lumière une branche plus ramassée de l’œuvre de Martin, disponible en librairie bien avant que l’hiver tant attendu ne se décide à souffler.

L’auteur se dit fier de l’équipe, tout en regrettant l’absence de nominations pour les interprètes. Il espère assister à la cérémonie, programmée le 14 septembre au Peacock Theater de Los Angeles, mais prévient que sa présence dépendra de « beaucoup de choses », sans développer.

George R.R. Martin promet enfin de rattraper une partie de son retard avec l’aide de ses assistants, quitte à publier des textes plus courts et rédigés dans l’urgence. Son retour aura donc livré des nouvelles de l’homme, quelques motifs de satisfaction professionnelle et une certitude éditoriale : pour The Winds of Winter, comme le chantait Bob Dylan, « The answer, my friend, is blowin' in the wind ».

Crédits photo : Gage Skidmore CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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