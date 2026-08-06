Hautes-Alpes : la librairie Les Adventices fleurira bientôt Embrun

Un changement d'enseigne se profile sur la place Saint-Marcellin, à Embrun. À compter du 20 octobre prochain, Annaïck Le Menestrel sera en effet derrière le comptoir des Adventices, son propre commerce, qui remplacera Charabia, ouverte à cet emplacement depuis une douzaine d'années. Elle-même avait pris la suite de la librairie-papeterie Paysages : « Il y a toujours eu une librairie ici », résume Annaïck Le Menestrel, bien décidée à honorer cette tradition.

Elle succèdera donc à Jessica et Aurélien Peyre, en embauchant Luciane, libraire déjà présente au sein de Charabia, pour un CDD à plein temps de la réouverture à la fin du mois de décembre. « Cela permettra d'assurer ensemble la réouverture et la fin d'année, une période qui nécessite d'être deux », souligne la gérante des Adventices.

Les 100 m2 de surface de vente de la librairie Charabia seront rafraichis à la rentrée par la nouvelle propriétaire, qui se chargera également de fabriquer les meubles nécessaires à l'accueil et à la présentation des ouvrages.

Annaïck Le Menestrel mettra à profit, dans sa propre librairie, l'expérience de plusieurs années acquise au sein de Voyage au bout des livres, enseigne indépendante de Briançon, à une cinquantaine de kilomètres. « Pendant deux ans, j'étais avec eux pendant la saison, avant d'y être embauchée à plein temps en 2021 », nous explique-t-elle. Après avoir appris la mise en vente de Charabia et obtenu le soutien du Centre national du livre, sa décision était prise...

Des plantes qui poussent « là où on ne les attend pas »

Derrière la vitrine de sa librairie généraliste, Annaïck Le Menestrel souhaite mettre en valeur les littératures francophones contemporaines, les lettres hispanophones — elle a grandi à Barcelone et en Catalogne —, mais aussi la bande dessinée, la littérature jeunesse et les sciences humaines. « Les librairies indépendantes incarnent une forme de résistance », remarque-t-elle, « que j'ai envie de conserver, dans un lieu où tout le monde puisse se sentir à l'aise ».

La libraire souhaite ainsi valoriser la production des maisons d'édition indépendantes — les éditions du Sonneur comptent parmi ses favorites —, sélectionner en amont « moins de livres, mais les défendre plus longtemps sur les tables ». « En jeunesse, par exemple, certaines propositions d'indépendants sont incroyables : je n'ai pas vraiment envie de vendre l'âne Trotro ou les princesses Disney, qui n’ont pas besoin de moi et ne me correspondent pas forcément. »

Le nom de l'enseigne fait référence à ces plantes « qui poussent dans des lieux cultivés par les humains sans y avoir été invitées, comme les bleuets, les coquelicots, ou les pissenlits ». Inspirée par un collectif artistique de femmes qui avait adopté ce nom dans son village d'enfance, en Catalagne, Annaïck Le Menestrel compte bien en faire un leitmotiv, « l'idée d'une résistance discrète, d'une vie dans les marges ».

« Je le vois comme une manière de défendre les livres et les personnes qui lisent en débordant des catégories, qui viennent pour de la science-fiction et repartent avec un essai, ou pour du polar avant de se tourner vers les sciences humaines », développe la libraire.

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Si Embrun reçoit une affluence touristique considérable en juillet et août, Annaïck Le Menestrel compte bien ouvrir Les Adventices toute l'année, et mettre l'enseigne au service de la population de la commune et des environs. Deux rencontres sont d'ailleurs d'ores et déjà prévues : la lauréate du Prix des Libraires 2026 Laurine Roux, le 4 novembre, puis Éric Savoldelli, le 11 décembre, invité pour évoquer sa BD Mona (Les Étages Éditions).

Pour son projet de reprise, Annaïck Le Menestrel a reçu le soutien du CNL, donc, mais aussi de l'Association Développement de la Librairie de Création (Adelc), d'Initiative Alpes Provence et de l'agence régionale du livre.

Photographie : Annaïck Le Menestrel (portrait par Thibaut Marot), façade de la librairie Charabia (crédits librairie Charabia)

Par Antoine Oury

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