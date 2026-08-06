Comment un éditeur chrétien conservateur prépare des centaines de lectures simultanées

Les bibliothèques américaines s’apprêtent à accueillir une opération nationale. Enfin, « accueillir » mérite ici un mode d’emploi. Le 3 octobre, la campagne See You at the Library appelle des familles à se retrouver dans des centaines d’établissements publics. L’organisation promet d’« éveiller les cœurs », de nourrir l’imagination et de « semer des graines de foi » grâce à des histoires porteuses de « valeurs intemporelles ».

Le chiffre avancé relève de l’objectif militant : aucune liste consolidée ne permet encore de vérifier que plusieurs centaines de sites seront mobilisés. Et pour cause, les bibliothèques ne « participent » pas au sens habituel. Les séances doivent être montées par des habitants, des associations, des églises ou d’autres collectifs, chargés de réserver eux-mêmes une salle selon les règles locales.

Autrement dit, la campagne emprunte les murs, pas nécessairement l’adhésion de ceux qui en possèdent les clés. Une différence simple sur le papier, plus commode à brouiller sur une affiche.

L'heure du conte, version prière et serment au drapeau

BRAVE Books explique aux volontaires comment procéder : demander un espace pour une « heure du conte BRAVE », puis enregistrer la rencontre auprès de la campagne. Si une bibliothèque exige l’appartenance à une organisation locale, le guide suggère de se rapprocher d’une église ou d’une structure partageant des objectifs chrétiens, familiaux ou éducatifs.

Le déroulé proposé pour une heure associe accueil, serment d’allégeance, prière, chants religieux ou patriotiques, lecture et activité pour les enfants. Un ouvrage de BRAVE Books est recommandé, sans être obligatoire : peut aussi convenir un livre enraciné, selon les termes du groupe, dans les « valeurs chrétiennes traditionnelles » ou favorable aux valeurs américaines.

Le site demande aux hôtes de préciser que l’événement n’est pas organisé par BRAVE Books, mais par un citoyen ou un usager. L’éditeur fournit pourtant les consignes, des supports de communication et des suggestions de titres. La spontanéité locale bénéficie donc d’un kit national bien rangé.

Un détail invite néanmoins à la prudence. La page principale annonce le 3 octobre 2026, tandis que plusieurs passages évoquent encore le 16 août et que la FAQ conserve ses échéances de 2025. La mobilisation est prête ; la mise à jour du site, un peu moins.

D’un refus de programmation à une réservation de salle

L’opération est née dans le sillage des lectures publiques de Kirk Cameron, ancien acteur devenu auteur et porte-parole de BRAVE Books. L’organisateur affirme qu’en 2022 plus de 50 bibliothèques lui auraient d’abord refusé la possibilité de lire As You Grow, album présenté comme inspiré du « fruit de l’Esprit » biblique. La première édition nationale a suivi en 2023, avant deux reconductions.

Ce récit de l’exclusion demande une précision. À la bibliothèque publique de Scarsdale, dans l’État de New York, une proposition de programme portée par l’éditeur a été déclinée. L’établissement assure que le formulaire prévu n’avait pas été déposé. Lorsqu’une demande distincte de location de salle a ensuite été correctement présentée, elle a été acceptée. La lecture n’était donc ni conçue ni parrainée par la bibliothèque : elle occupait un espace ouvert à des organisateurs extérieurs.

C’est le mécanisme que See You at the Library entend reproduire à grande échelle. Book Riot, qui a signalé le retour de la campagne le 5 août, la qualifie de conservatrice et de « nationaliste chrétienne ». Brave for Good revendique, de son côté, une mission fondée sur la foi biblique, la famille et des valeurs « pro-Dieu » et « pro-Amérique ».

Depuis le 28 mai 2025, Brave for Good bénéficie du statut fédéral d’organisation caritative 501 (c) (3), tandis que BRAVE Books demeure l’entreprise éditoriale dont elle est issue.

La salle publique n’est pas un label de recommandation

Pour les professionnels, le point sensible tient moins à la lecture qu’à sa présentation. Selon l’American Library Association, une bibliothèque publique n’est pas tenue d’ouvrir ses salles à des groupes extérieurs. Lorsqu’elle le fait, ces espaces peuvent devenir des forums publics désignés : l’établissement doit alors appliquer des règles équitables, sans exclure un demandeur en raison de ses convictions religieuses, politiques ou idéologiques.

L’accès peut être encadré par des horaires, des capacités d’accueil, des frais ou des règles de comportement. Il ne saurait être refusé simplement parce que le contenu déplaît. Autoriser une réunion religieuse ne signifie pas que la bibliothèque l’approuve ou l’intègre à sa programmation.

Le 3 octobre, la difficulté sera concrète : permettre un usage égalitaire des espaces sans qu’une campagne nationale transforme une réservation privée en caution institutionnelle. Une salle prêtée reste une salle prêtée. Même lorsque l’éditeur a soigneusement préparé le décor.

Crédits photo : brunomvargas CC 0

Par Nicolas Gary

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