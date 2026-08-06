Comment un éditeur chrétien conservateur prépare des centaines de lectures simultanées

Le 3 octobre 2026, l’opération See You at the Library entend réunir des familles dans « des centaines de bibliothèques » aux États-Unis. Portée par Brave for Good, organisation liée à l’éditeur chrétien BRAVE Books, la campagne repose sur une nuance décisive : les établissements ne programment pas ces rendez-vous. Des groupes locaux réservent leurs salles, puis y installent lectures, prières et valeurs patriotiques.
Le 06/08/2026 à 11:12 par Nicolas Gary
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06/08/2026 à 11:12
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Les bibliothèques américaines s’apprêtent à accueillir une opération nationale. Enfin, « accueillir » mérite ici un mode d’emploi. Le 3 octobre, la campagne See You at the Library appelle des familles à se retrouver dans des centaines d’établissements publics. L’organisation promet d’« éveiller les cœurs », de nourrir l’imagination et de « semer des graines de foi » grâce à des histoires porteuses de « valeurs intemporelles ».
Le chiffre avancé relève de l’objectif militant : aucune liste consolidée ne permet encore de vérifier que plusieurs centaines de sites seront mobilisés. Et pour cause, les bibliothèques ne « participent » pas au sens habituel. Les séances doivent être montées par des habitants, des associations, des églises ou d’autres collectifs, chargés de réserver eux-mêmes une salle selon les règles locales.
Autrement dit, la campagne emprunte les murs, pas nécessairement l’adhésion de ceux qui en possèdent les clés. Une différence simple sur le papier, plus commode à brouiller sur une affiche.
BRAVE Books explique aux volontaires comment procéder : demander un espace pour une « heure du conte BRAVE », puis enregistrer la rencontre auprès de la campagne. Si une bibliothèque exige l’appartenance à une organisation locale, le guide suggère de se rapprocher d’une église ou d’une structure partageant des objectifs chrétiens, familiaux ou éducatifs.
Le déroulé proposé pour une heure associe accueil, serment d’allégeance, prière, chants religieux ou patriotiques, lecture et activité pour les enfants. Un ouvrage de BRAVE Books est recommandé, sans être obligatoire : peut aussi convenir un livre enraciné, selon les termes du groupe, dans les « valeurs chrétiennes traditionnelles » ou favorable aux valeurs américaines.
Le site demande aux hôtes de préciser que l’événement n’est pas organisé par BRAVE Books, mais par un citoyen ou un usager. L’éditeur fournit pourtant les consignes, des supports de communication et des suggestions de titres. La spontanéité locale bénéficie donc d’un kit national bien rangé.
Un détail invite néanmoins à la prudence. La page principale annonce le 3 octobre 2026, tandis que plusieurs passages évoquent encore le 16 août et que la FAQ conserve ses échéances de 2025. La mobilisation est prête ; la mise à jour du site, un peu moins.
L’opération est née dans le sillage des lectures publiques de Kirk Cameron, ancien acteur devenu auteur et porte-parole de BRAVE Books. L’organisateur affirme qu’en 2022 plus de 50 bibliothèques lui auraient d’abord refusé la possibilité de lire As You Grow, album présenté comme inspiré du « fruit de l’Esprit » biblique. La première édition nationale a suivi en 2023, avant deux reconductions.
Ce récit de l’exclusion demande une précision. À la bibliothèque publique de Scarsdale, dans l’État de New York, une proposition de programme portée par l’éditeur a été déclinée. L’établissement assure que le formulaire prévu n’avait pas été déposé. Lorsqu’une demande distincte de location de salle a ensuite été correctement présentée, elle a été acceptée. La lecture n’était donc ni conçue ni parrainée par la bibliothèque : elle occupait un espace ouvert à des organisateurs extérieurs.
C’est le mécanisme que See You at the Library entend reproduire à grande échelle. Book Riot, qui a signalé le retour de la campagne le 5 août, la qualifie de conservatrice et de « nationaliste chrétienne ». Brave for Good revendique, de son côté, une mission fondée sur la foi biblique, la famille et des valeurs « pro-Dieu » et « pro-Amérique ».
Depuis le 28 mai 2025, Brave for Good bénéficie du statut fédéral d’organisation caritative 501 (c) (3), tandis que BRAVE Books demeure l’entreprise éditoriale dont elle est issue.
Pour les professionnels, le point sensible tient moins à la lecture qu’à sa présentation. Selon l’American Library Association, une bibliothèque publique n’est pas tenue d’ouvrir ses salles à des groupes extérieurs. Lorsqu’elle le fait, ces espaces peuvent devenir des forums publics désignés : l’établissement doit alors appliquer des règles équitables, sans exclure un demandeur en raison de ses convictions religieuses, politiques ou idéologiques.
L’accès peut être encadré par des horaires, des capacités d’accueil, des frais ou des règles de comportement. Il ne saurait être refusé simplement parce que le contenu déplaît. Autoriser une réunion religieuse ne signifie pas que la bibliothèque l’approuve ou l’intègre à sa programmation.
Le 3 octobre, la difficulté sera concrète : permettre un usage égalitaire des espaces sans qu’une campagne nationale transforme une réservation privée en caution institutionnelle. Une salle prêtée reste une salle prêtée. Même lorsque l’éditeur a soigneusement préparé le décor.
Crédits photo : brunomvargas CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Pierre Lemaitre sera présent aux Amfis, les universités d’été de La France insoumise. Malgré les polémiques médiatiques autour de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement, le prix Goncourt 2013 continue d’afficher publiquement son soutien à LFI. Il n’est pas le seul écrivain engagé aux côtés de la formation politique, mais il reste le seul auteur annoncé au programme de cette édition.
03/08/2026, 15:21
Alors que se profilent déjà les débats budgétaires pour l'année 2027, la situation économique des agences culturelles s'avère préoccupante. Cofinancées par l'État et les régions, elles subissent de plein fouet l'austérité volontaire des uns et les déficits des autres, ce qui menace sérieusement la continuité de leurs actions. En Nouvelle-Aquitaine, l'engagement de l'agence envers la lecture publique en a fait les frais.
03/08/2026, 14:44
Les professionnels confirmés employés par une institution culturelle étrangère peuvent déposer leur candidature pour effectuer, en 2027, une résidence d’un à trois mois à la Bibliothèque nationale de France. Le projet doit être préparé avec la BnF et porter sur une coopération, l’étude d’un fonds ou la recherche de provenance. Les dossiers doivent parvenir à l’établissement au plus tard le jeudi 10 septembre 2026.
03/08/2026, 14:44
Tomi Adeyemi s’est publiquement désolidarisée de l’adaptation cinématographique de De sang et de rage à la fin de juillet 2026, au moment même de la diffusion de sa première bande-annonce. Cosignataire du scénario et productrice exécutive du film, l’autrice affirme avoir quitté le tournage en état de détresse et subir depuis des tensions en coulisses. Elle refuse désormais de voir le long-métrage, attendu dans les salles françaises le 13 janvier 2027.
03/08/2026, 12:55
Nommée au sein du gouvernement Lecornu II après un remaniement, fin février 2026, Catherine Pégard investissait le ministère de la Culture pour un laps de temps nécessairement réduit, pour cause d'élection présidentielle. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié les déclarations d'intérêts et de patrimoine de la dernière locataire de la rue de Valois du second quinquennat de Macron — a priori.
03/08/2026, 11:13
L’écrivain français Marcel Cohen, auteur d’une œuvre exigeante fondée sur l’observation, le souvenir et la précision des faits, est mort à Paris le 31 juillet 2026, à l’âge de 88 ans, a annoncé son éditeur Gallimard. La cause de son décès n’a pas été précisée, mais Gallimard a confirmé sa disparition au Monde.
02/08/2026, 22:36
Les bibliothèques grecques ont déclaré 876.885 prêts de livres en 2025, soit 3,6 % de plus que l’année précédente selon l’OSDEL. La progression réjouit, mais le relevé raconte une histoire moins triomphale : seuls 85 établissements sur 247 ont transmis des données, plusieurs autres ne disposant même pas des outils nécessaires pour les extraire. Entre succès de la fiction, collections vieillissantes et statistiques lacunaires, le réseau grec se mesure encore à vue.
02/08/2026, 14:47
Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.
02/08/2026, 09:30
Auteur jeunesse, ancien journaliste et fondateur d’Alzabane éditions, Jean-Sébastien Blanck est décédé, apprend ActuaLItté. Né en 1970, il avait consacré près de vingt ans à défendre une littérature illustrée qui ne réduisait ni les ambitions du texte ni les jeunes lecteurs auxquels elle s’adressait.
01/08/2026, 13:49
Jeffrey Ying n’ira finalement pas passer un an derrière les barreaux. Le Californien de 39 ans, qui avait reconnu avoir remplacé par des volumes factices plusieurs manuscrits chinois rares obtenus auprès des bibliothèques de l’UCLA, a été condamné le 8 juillet à la détention déjà accomplie, assortie d’un an de confinement à domicile et de trois années de liberté surveillée. La réparation financière du préjudice, évalué par l’accusation à 216.000 $, sera fixée ultérieurement.
01/08/2026, 12:09
Avec « Astérix – Une Histoire Totale », Nicolas Rouvière nous invite à redécouvrir comme jamais l’un des plus grands monuments de la bande dessinée. Bien plus qu’un simple retour sur les aventures du petit Gaulois, cet ouvrage propose une exploration vivante, érudite et passionnante de l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo.
01/08/2026, 10:00
Davantage de ventes, trois nouvelles adresses et treize papeteries intégrées : Orell Füssli a renforcé son implantation dans le commerce du livre au premier semestre 2026. Cette expansion présente toutefois une contrepartie immédiate. Le chiffre d’affaires de la branche progresse de 2,3 %, tandis que son résultat opérationnel tombe à 1,024 million de francs suisses, lesté par les coûts de la reprise d’A. Köhler.
01/08/2026, 09:30
Fondée en Ardèche en 2021, la librairie Lirandco a le souci d'offrir une deuxième vie, voire plus, aux ouvrages déjà lus — même si l'enseigne propose aussi des livres neufs. Forte d'une expérience dans la collecte et le tri, la structure développe à présent le circuit de seconde main dans Lirandco Recyclage, pour récupérer des références, mais aussi en fournir à des librairies partenaires.
31/07/2026, 13:25
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