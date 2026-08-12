Olivier Grondeau raconte l’arrestation qui a interrompu son voyage vers l’Inde

En 2022, Olivier Grondeau voyage en autostop vers Lahore, sans téléphone et avec peu de moyens. Il prévoit ensuite de rejoindre l’Inde, mais son parcours s’interrompt brutalement dans une auberge de Chiraz. Quatre policiers l’arrêtent sans lui fournir d’explication, avant de le conduire dans des locaux du Renseignement iranien.

Détenu au secret, il subit des interrogatoires et se retrouve enfermé dans une cellule étroite. Ni sa famille ni l’ambassade de France ne sont immédiatement informées de son arrestation. Dans cet univers gouverné par les privations, l’attente et la peur, toute tentative de comprendre semble vaine. Les premiers mots persans qu’il retient, « Fekr nakon », signifient d’ailleurs « Ne réfléchis pas ».

Pour tenir, Olivier Grondeau se tourne vers la poésie persane, les chansons populaires et les films qui ont accompagné sa vie. Il invente des habitudes capables de structurer ses journées, se récite des textes et convoque mentalement ses proches. L’imaginaire devient ainsi une manière de préserver sa liberté intérieure face à l’arbitraire.

Joseph dans la nuit revient également sur les rencontres nouées en prison. À travers les portraits de ses codétenus et le récit de gestes quotidiens, Olivier Grondeau décrit de l’intérieur le système carcéral iranien et les mécanismes psychologiques de la détention.

Les éditions L'Iconoclaste vous proposent un extrait en avant-première :

Passionné de littérature, de poésie et de voyages, Olivier Grondeau a étudié les lettres et travaillé en librairie avant de partir huit ans sur les routes. Arrêté à Chiraz à l’automne 2022, il a passé deux ans et demi dans les prisons iraniennes, notamment à Evin.

Après plus de deux années de détention, son identité est rendue publique et son cas devient l’un des exemples de la « diplomatie des otages » pratiquée par l’État iranien. Libéré en mars 2025, il suit désormais des études d’anthropologie à Montpellier. Joseph dans la nuit est son premier livre.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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